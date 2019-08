Pakistan vähentää diplomaattisuhteita Intian kanssa Kashmirin tilanteen takia – Intian suurlähettiläs karkotetaan

Pakistan ilmoitti keskiviikkona vähentävänsä diplomaattista kanssakäymistä Intian kanssa viime päivien Kashmiriin liittyvien tapahtumien takia.

Pakistan esimerkiksi karkottaa Intian Pakistanin-suurlähettilään.

Intia poisti maanantaina erityisalueen aseman hallitsemaltaan Kashmirin osalta.

Pakistan kertoi vievänsä asian YK:n turvallisuusneuvoston käsiteltäväksi. Lisäksi Pakistan aikoo keskeyttää maiden välisen kaupan. Kaupan määrä vuosittain on ollut noin kaksi miljardia dollaria.

Pakistanin pääministeri on määrännyt maan asevoimat valmiustilaan.

Pakistanin armeijan kenraali ilmoitti tiistaina, että maan asevoimat tukevat kiistellyn Kashmirin alueen ihmisiä järkähtämättä.

Intian ilmoitus tarkoitti sitä, että maa poisti asetuksen, joka on estänyt maanomistuksen muilta kuin muslimienemmistöisen Kashmirin asukkailta.

Myös Kiina, joka hallitsee osaa Kashmirista, on arvostellut Intian päätöstä. Muutos on suurin, joka alueella on tehty vuosikymmeniin.

Kashmir on ollut Pakistanin ja Intian kiistakapulana aina maiden itsenäistymisestä asti vuonna 1947.

Puhelin- ja internetyhteydet Kashmiriin ovat olleet useita päiviä (siirryt toiseen palveluun) tiettävästi poikki ja aluejohtajia on määrätty kotiarestiin.

Britannia ilmoitti keskiviikkona olevansa huolissaan Kashmirin tilanteesta. Britannian ulkoministeri Dominic Raab kertoi keskustelleensa tilanteesta Intian ulkoministerin Subrahmanyam Jaishankarin kanssa.

– Ilmaisimme huolen tilanteesta ja toivomme rauhallisuutta. Hän kertoi Intian näkokannan asiaan, kertoi Raab.

Kansannousu tai sota?

Kashmirin kysymys on se, joka on suurimman osan Pakistanin ja Intian välisistä sodista saanut aikaan, sanoo Helsingin yliopiston alueeseen perehtynyt tutkija Mikko Viitamäki Ylelle keskiviikkona. Hänen mukaansa tilanne voi äärimmillään johtaa sotaan.

–Todennäköisempi on ehkä sitten pitkittynyt matalan tason kansannousu Kashmirissa, arvioi Viitamäki.

Hänen mukaansa tämäkaltaisessa tilanteessa vastarintaliikkeet ja terrori-iskut saattavat lisääntyä.

– Terrori-isku, josta Intia syyttää Pakistania, voi kärjistää lisää maiden suhteita.

Alueella on muhinut Intian keskushallituksen ja eri kapinallisryhmien välinen konflikti jo vuosikymmeniä. Intia syyttää Pakistania taistelijoiden tukemisesta.

Viime keväänä alueella oli yhteenotto maiden välillä. Tuolloin Intia hyökkäsi hävittäjillä Pakistanin puolelle ja Pakistan teki vastahyökkäyksen.

Päivitetty 18.18: Intian Pakistanin-suurlähettiläs karkotetaan Pakistanista.

Lähteet: Reuters, AP