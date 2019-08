Satojen loviisalaisten tuen saanutta irakilaisperhettä uhkaa taas maasta poisto – ei kuitenkaan luovuta: "Vetoamme lasten etuun"

Perhe on jättänyt uuden turvapaikkahakemuksen, jossa vedotaan lasten etuun.

Loviisassa asuvaa irakilaistaustaista perhettä uhkaa jälleen käännytys maasta.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on jättänyt käsittelemättä valituksen, joka oli tehty hallinto-oikeuden päätöksestä hylätä Maahanmuuttoviraston eli Migrin käännytyspäätöksestä tehty valitus.

Asiasta kertoivat ensimmäisenä Loviisan Sanomat (siirryt toiseen palveluun) ja Svenska Yle.

Perheen tukihenkilö Timo Raivio kertoo Ylelle, että KHO:n päätös asiasta tuli heinäkuun alussa.

Ylen saamasta KHO:n päätöksestä käy ilmi, että oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen eikä siten antanut ratkaisua valitukseen. KHO katsoo päätöksessään, että asiassa ei ole perustetta myöntää valituslupaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että hallinto-oikeuden noin vuosi sitten antama päätös maasta käännyttämisestä jää voimaan.

Perhe jättänyt uuden turvapaikkahakemuksen

Perhe nousi laajempaan julkisuuteen helmikuussa 2018, kun Loviisan kaupunki teki sille harvinaisen tuenilmauksen.

Julkilausuman allekirjoittivat kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajisto sekä kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

He vetosivat julkilausumassa (siirryt toiseen palveluun), että asiasta vastaavat päätöksentekijät ja viranomaiset varmistavat, että kaikki asiaan liittyvät näkökohdat on huomioitu. Julkilausumassa myös muistutettiin, että perheen seitsemästä lapsesta viisi puhuu suomea ja kolme nuorinta on syntynyt Suomessa.

Lisäksi perheen tukiryhmä järjesti maaliskuussa 2018 Loviisan torilla mielenilmauksen perheen tukemiseksi (siirryt toiseen palveluun). Loviisan Sanomien mukaan mielenilmaukseen osallistui noin 300–400 henkeä (siirryt toiseen palveluun).

Perhe saapui Suomeen vuonna 2015, jolloin se haki täältä ensimmäisen kerran turvapaikkaa. Perheen tukihenkilö Timo Raivio kertoo, että perhe on nyt jättänyt uuden turvapaikkahakemuksen.

– Se, mihin vetoamme uutena asiana, on lasten etu. Olemme toimittaneet Migrille psykiatrian, sosiaalityöntekijän ja koulun lausuntoja.

Migrin pitää käsitellä turvapaikkahakemus (siirryt toiseen palveluun) kuuden kuukauden sisällä. Raivio toteaa, että päätös saattaa kuitenkin tulla jopa viikossa, jos virasto katsoo, ettei hakemuksessa osoiteta uusia perusteita turvapaikan saamiselle.

– Vaarana on, että se tulee viikon kuluttua takaisin. Olen laittanut Migrille kirjelmän, jossa pyydän, että saisimme kaksi kuukautta lisäaikaa hankkia asiantuntijaselvityksiä. En ole saanut vastausta vielä, Raivio sanoo.

