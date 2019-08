Työpaikka tarjolla Suomen kenties seuratuimmassa kunnassa – Kittilä hakee jälleen kunnanjohtajaa

Kittilä voi hakea pitkäaikaisempaa kunnanjohtajaa, koska sovintosopimus potkut saaneen Anna Mäkelän kanssa on saanut lainvoiman.

Kittilän kunnanjohtajan virka on haettavana. Kunta hakee kunnanjohtajaa (siirryt toiseen palveluun) viiden vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen ensi vuoden alusta alkaen.

Kunnanjohtajalta vaaditaan muun muassa virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kunnallishallintoon ja talouteen liittyvää monipuolista osaamista.

Kittilän kunnanjohtajan viran hakuaika alkoi 5. elokuuta ja se päättyy 27. päivä elokuuta.

Kunnanjohtajan valitsee aikanaan kunnanvaltuusto.

Edellinen kunnanjohtaja sai potkut 2014

Kittilä voi hakea pitkäaikaisempaa kunnanjohtajaa, koska sovintosopimus potkut saaneen Anna Mäkelän kanssa on saanut lainvoiman. Mäkelä irtisanottiin Kittilän kunnasta vajaat viisi vuotta sitten, marraskuussa 2014. Potkut todettiin myöhemmin laittomiksi.

Mäkelän potkut veivät ison joukon kittiläläisiä kuntapäättäjiä käräjäoikeuteen syytettynä virkarikoksista. Lapin käräjäoikeus hylkäsi syytteet kesäkuun lopussa mutta ainakin syyttäjä ja Anna Mäkelä ovat harkitsemassa tuomiosta valittamista. Valitusaikaa on jatkettu syyskuun lopulle. Asian käsittely jatkunee siis Rovaniemen hovioikeudessa.

Mäkelän potkujen jälkeen kunnassa on ollut lyhytaikaisia viransijaisia tai virkaatekeviä kunnanjohtajia. Tällä hetkellä virkaatekevänä kunnanjohtajana on Antti Jämsén, jonka pesti on vuoden mittainen ja päättyy kuluvan vuoden lopussa.