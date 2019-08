Israelilainen sotilas löytyi puukotettuna Länsirannalta

Aluella on käynnissä operaatio tekijöiden löytämiseksi.

Israelilainen 19-vuotias sotilas löytyi varhain torstai-aamuna kuolleeksi puukotettuna Hebronin kaupungin pohjoispuolelta palestiinalaisalue Länsirannalta. Löytöpaikka oli lähellä israelilaista Gush Etzionin siirtokuntaa.

Israelilaiset turvallisuuselimet epäilevät (siirryt toiseen palveluun), että kyse on epäonnistuneesta sieppausyrityksestä, jonka päätteeksi sotilas on jätetty tienposkeen. Israelin poliisilla, armeijalla ja turvallisuuspalvelulla on israelilaislehti Haaretzin mukaan käynnissä operaatio tekijöiden löytämiseksi.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu syytti iskusta palestiinalaista hyökkääjää. Palestiinalaisten asukkaiden ja israelilaisten, kansainvälisen oikeuden vastaisesti rakennettujen siirtokuntien välillä on usein väkivaltaisuuksia Hebronin alueella.

Lähteet: Reuters