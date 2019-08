Lähimaksun suosio hurjassa kasvussa – nyt testataan, voisiko tulevaisuudessa maksaa näyttämällä kortin sijaan verisuonia

Lähimaksulla on voinut maksaa enintään 50 euron ostoksia huhtikuusta alkaen.

Suomalaiset maksavat pankkikortti- ja lähimaksulla liki kaikki ostoksensa. Lähimaksun suosio kasvaa, ja Suomen Pankin mukaan viime vuonna 35 prosenttia korttimaksutapahtumista hoidettiin lähimaksulla (siirryt toiseen palveluun).

Maksuliikenneyhtiö Netsin tuoreimman tilaston mukaan jopa 55 prosenttia kaikista korttimaksuista on tällä hetkellä lähimaksuja. Netsin Suomen maajohtajan Sirpa Nordlundin mukaan lisääntyvän innon taustalla on lähimaksun ylärajan nosto 50 euroon.

Mutta onko nopeasti yleistyvä maksutapa turvallinen keino hoitaa ostokset?

Jos pankkikortti joutuu vääriin käsiin, sen lähimaksuominaisuutta voi käyttää väärin jonkun aikaa. Kortin käyttäjän ja kortin tietoja harvoin tarkastetaan lähimaksun yhteydessä. Siksi kortin käyttöön asetetut turvarajat on hyvä pitää käytön mukaisina.

– Jos tietää, että ei nosta päivittäin kahtasataa euroa enempää, ei kannata pitää nostorajaa tuhannessa eurossa, sanoo palvelupäällikkö Sirpa Rantapelkonen OP Etelä-Hämeestä.

Maksuliikenneyhtiö Netsin Suomen maajohtajan Sirpa Nordlundin mukaan lähimaksamisen yleistyminen on vähentänyt korttien väärinkäytöksiä. Ruuhkassa, väenpaljouden ympäröimänä voi olla turvallisempaa vain vilauttaa pankkikorttia pin-koodin näpyttelyn sijaan.

Tietoturvajohtaja ei ole vakuuttunut turvallisuudesta

Nets vastaa maksuliikenteen turvallisuudesta kuluttajan ja veloittajan välillä. Yhtiö on Suomessa merkittävä toimija, ja se on osa tanskalaista Nets A/S -konsernia.

Voivatko rikolliset kopioida maksupäätelaitteen ja imeä ihmisten kortit tyhjiksi esimerkiksi ruuhkaisessa kaupassa? Sirpa Nordlundin mielestä uhka on epäuskottava.

– Riski sille, että tällainen lukulaite päätyisi vääriin käsiin on hyvin marginaalinen, Nordlund vakuuttaa.

Tietoturvallisuusjohtaja Erka Koivunen F-Securelta ei kuitenkaan tuudittautuisi kokonaan järjestelman haltijan ja kauppiaan varaan. Hän pitää mahdollisena esimerkiksi tekaistun yrityksen luomista, jonka nimissä hankitaan maksulaite rikosten tekemistä varten.

Lähtökohtaisesti F-Securen Erka Koivunen pitää pankkikorttia melko turvallisena maksutapana. Pankkikortin maksuominaisuudet voi mitätöidä, jos varas iskee.

Tietoturvajohtajan turvallisuusvinkit Lähimaksuominaisuudella varustetut kortit kannattaa pinota lompakossa päällekkäin. Jos kortteja yritetään tyhjentää, maksut eivät mene läpi, koska kortit "häiritsevät" toisiaan. Käytä useita maksuvälineitä ja valjasta ne eri käyttötarkoituksiin. Isoihin maksuihin, ulkomailla tehtäviin ostoksiin, arkikäyttöön ja lähimaksamiseen kannattaa käyttää eri kortteja. Käytä lähimaksuominaisuutta kortin credit-puolella. Jos korttia käytetään väärin, asian selvittely jää kauppiaan ja luottokorttiyhtiön väliseksi asiaksi. Jos käytössä on debit-puoli, asiattomat veloitukset ovat lähtökohtaisesti asiakkaan tappio. Lähde: Tietoturvallisuusjohtaja Erka Koivunen, F-Secure

Maksetaanko tulevaisuudessa verisuonistolla?

Suomen Pankin keräämien tilastojen mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 10 miljoonaa maksukorttia, joilla tehdään vuosittain noin 1,8 miljardia maksutapahtumaa. Arvossa mitattuna korttimaksuja tehtiin viime vuonna noin 51 miljardin euron edestä.

Missä menee maksamisen tulevaisuus? Tällä hetkellä Nets pilotoi Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa verisuonitunnistamista. Käyttäjäkokemukset ovat olleet innostuneita, Nordlund kertoo.

– Henkilön on oltava elossa, että veri kiertää ja verisuonisto on jokaisella yksilöllinen, sanoo Nets Finlandin maajohtaja Sirpa Nordlund.

F-Securen tietoturvallisuusjohtaja Erka Koivunen laittaisi jäitä hattuun. Kasvo- iiris- tai verisuonitunnistamisessa ei hänen mielestään ole mitään vikaa, jos niillä tunnistaudutaan laitteelle, jolle maksuvälineen tiedot on tallennettu. Kuten puhelimeen.

– En kuitenkaan soisi, että kauppiaat alkavat kerätä tietoja biometrisista piirteistäni. Niitä ei voi mitätöidä, mutta niiden kopiointi on helppoa, Koivunen sanoo.