Keskustan johtoon pyrkivä Antti Kaikkonen julistautuu tolkun vihreäksi: Keskikentän mies vierastaa poliittisia äärisuuntia

Antti Kaikkonen (kesk.) kipusi kesäkuun alussa Antti Rinteen (sd.) hallituksen puolustusministeriksi. Uusi tehtävä on jo kesän aikana ehtinyt tuoda mielenkiintoisia tuttavuuksia.

Kesäkuun lopulla Kaikkonen osallistui puolustusministerikokoukseen (siirryt toiseen palveluun) Berliinissä. Päivällispöydässä Kaikkonen oli sijoitettu istumaan Saksan puolustusministerin Ursula von der Leyenin viereen.

– Keskusteltiin siinä pitkin iltaa, ja hän tuntee nyt Suomen puolustusratkaisun perusteet aika hyvin.

– Hän ei silloin vielä tiennyt, että olisi pian nousemassa Euroopan komission johtoon, enkä minäkään sitä tiennyt. Näin siinä vain kävi, että heinäkuussa hänestä tuli Euroopan poliittisen kentän ykkösnainen, Kaikkonen hämmästelee nopeita liikkeitä.

Kaikkosen olemuksesta näkee, että hän suhtautuu työhönsä suurella intohimolla.

– Olen ollut kansanedustajan ja nyt ministerin työstä hyvin innostunut. Vaikka työ vaatii paljon ja välillä lentää kuraakin, kun joskus saa jotain hyvää aikaan, niin kyllä se motivoi, politiikkakärpäsen pureman jo nuorena saanut Kaikkonen vakuuttaa.

Kaikkonen ajattelee, että ilmastonmuutoksen uhka on otettava vakavasti. Suomen on hoidettava oma tonttinsa, mutta toimissa tarvitaan arkijärkeä, jotta ne ovat tavallisen suomalaisen hyväksyttävissä.

Koko työuransa politiikan parissa pyörinyt 45-vuotias Kaikkonen sanoo elämän onnen löytyvän arjen pienistä hetkistä.

– Kyllä kai sitä haaveilee aika tavallisista asioista, niin kuin varmaan moni muukin suomalainen: hyvästä perhe-elämästä ja hyvistä ystävistä, harrastuksista ja mökkeilystä silloin tällöin, Kaikkonen vastaa kysymykseen haaveistaan.

Pienen pojan haaveena oli kokin ammatti. Yhteiskunnalliset asiat veivät kuitenkin miehen mennessään.

– Mielelläni kyllä kotona kokkaan, Kaikkonen sanoo.

Eduskuntaurallaan Kaikkonen on toiminut muun muassa ympäristö- ja puolustusvaliokunnissa sekä erityisesti EU-asioita käsittelevässä suuressa valiokunnassa. Iso askel eteenpäin oli nousu ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi vuonna 2015.

– Pääsin tapaamaan merkittäviä poliitikkoja Washingtonista Moskovaan. Johdin Suomen delegaatioita välillä lähempänä, välillä kauempana. Kotimaassa yhteys syntyi ulkopoliittiseen johtoon tasavallan presidenttiä myöten, Kaikkonen kirjoittaa elokuussa julkaistussa pamfletissaan (siirryt toiseen palveluun).

Kaikkonen ja Matti Vanhanen (kesk.) vaihtoivat syksyllä 2016 tehtäviä. Vuoden 2018 presidentinvaaleihin valmistautunut Vanhanen halusi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Kaikkonen väistyi.

– Ymmärsin yskän ja päätin tehdä tilaa, Kaikkonen tilittää.

Vanhaselta jäi vapaaksi keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan paikka, johon Kaikkonen valittiin. Ryhmäjohtajana Kaikkonen nousi puolueen eturiviin. Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella pääministeripuolueen eduskuntaveturi joutui selvittämään monia kiperiä tilanteita.

Ryhmäjohtajana Kaikkonen oli avainpaikalla, kun vaalivoittaja, demarijohtaja Antti Rinne päätti toukokuussa houkutella vaaleissa murskatappion kärsineen keskustan mukaan hallitusneuvotteluihin. Sen tien päässä odotti ministeriauton kyyti.

Kaikkosen mukaan keskustan puheenjohtajaehdokkuus on ollut esillä pari kertaa aiemminkin, mutta silloin aika ei ole tuntunut vielä kypsältä.

– Nyt kaiken kokeneena ja kaikesta oppineena minulla on sellainen olo, että olen valmis, mutta katsotaan, mikä on keskustan kentän päätös puoluekokouksessa Kouvolassa 7. syyskuuta, Kaikkonen kuvaa tunnelmiaan.

Kyselyt ovat ennakoineet tasaista puheenjohtajakisaa Kaikkosen ja Katri Kulmunin välillä.

– En koe olevani missään äärilaidassa. En liberaali-konservatiivi-akselilla, en kaupunki-maaseutu-akselilla, vaan vahvasti siinä keskustalaisella keskikentällä, Kaikkonen paaluttaa tonttiaan.

Kahdeksan kysymystä keskustan puheenjohtajaehdokkaille

Mitä teet aamulla ensimmäisenä?

Keitän kahvit. Tarvitsen kahvia joka aamu. Muuten ei oikein kone lähde käyntiin.

Ketä poliitikkoa ihailet?

Sanotaan esimerkiksi Johannes Virolainen. Hän oli merkittävä karjalainen heimopäällikkö ja valtiomies, joka teki upean uran kansanomaisella tyylillä.

Mitä aiot tehdä 60-vuotiaana?

Niin pitkälle ei ole vielä suunnitelmia, mutta kyllä minulla tällainen yhteiskunnallinen polte on ollut vahva jo pitkän aikaa, enkä usko, että se tästä ihan pian häviääkään. Tavalla tai toisella toivottavasti voin suomalaista yhteiskuntaa silloinkin palvella.

Se alkaa olla presidentti-ikää?

Heh, heh. No tuota luultavasti kuitenkin tehtävät ovat jotain vaatimattomampia.

Mikä on voimabiisisi?

Kyllähän nyt vaikka Leevi and the Leavingsin Pohjois-Karjala on hieno, vankkumaton, kotimainen klassikko.

Entä lempikirjasi?

On vaikeita kysymyksiä. En halua nostaa yhtä ylitse muiden, mutta viimeksi luin toimittaja Jari Korkin kirjoittaman kirjan edeltäjästäni Jussi Niinistöstä, Puolustuksen paluu, ja se oli ihan hyödyllinen luettava.

Mikä on lempiruokasi?

Olen aika lailla kaikkiruokainen, mutta kun olin ekaa kertaa menossa kouluun, niin halusin varmistaa, että saahan koulussa hernekeittoa. Kyllähän se on suosikki, joka edelleenkin hyvin maistuu ja sehän sopii myöskin puolustusministerin tehtävään hyvin.

Entä armeijan lounaspussi?

Heh, heh. Sen pitää olla riittävän ravitseva ja monipuolinen.

Voisitko lähteä vastaehdokkaasi Katri Kulmunin varapuheenjohtajaksi?

Ei se ole Katrista kiinni, mutta henkilökohtainen ajatus on, että olen ehdolla puolueen puheenjohtajaksi ja tulen siihen valittua tai en. En ole lähdössä varapuheenjohtajaehdokkaaksi.

Kehu kilpailijasi: mitä hänellä on, mitä sinulla ei?

Katri Kulmuni on lahjakas ja monipuolinen poliitikko. Hän osaa puhua venäjää, mitä itse en osaa puhua. Valitaan nyt vaikka se yhtenä esimerkkinä.