Uusi laki katsastuksista tuli ja toi mukanaan sekaannusta: “Autoilijoilla on ollut paljon epätietoisuutta”

Reilu vuosi sitten suomalaiset autoilijat törmäsivät uuteen katsastuslakiin. Se pakotti laittamaan ajattelun uusiksi.

Kun aikaisemmin auton sai katsastaa vasta neljä kuukautta ennen auton käyttöönottopäivää, nyt sen voi katsastaa milloin vain. Kunhan muistaa, koska edellinen katsastus oli.

– Katsastamattomien autojen määrä on lisääntynyt huomattavasti. Joko poliisi on antanut kehotuksen mennä katsastamaan auto tai autoilija itse on havahtunut, että autohan piti katsastaa ajat sitten, kertoo asemapäällikkö Tommi Pasanen Helsingin Plus Katsastuksen kokemuksistaan autohallin melussa.

Hänen kokemuksensa mukaan autojen katsastus on yleensä pari viikkoa myöhässä.

Suomen suurimmassa katsastusketjussa on huomattu sama asia.

– Autoilijoilla on ollut paljon epätietoisuutta katsastusajankohdista uuden lainsäädännön takia. Ennen ihmiset muistivat sen käyttöönottopäivän mukaan, mutta nyt pitää muistaa edellinen katsastuspäivä. Tämä on asiakkaan näkökulmasta selvästi suuri muutos, kertoo tekninen johtaja Hannu Pellikka A-Katsastuksesta.

Tommi Pasanen katsastaa auton pohjaa. Kaikki näyttää hyvältä. Laura Hyyti / Yle

Uuden lain myötä katsastusvälit harvenivat. Tuliterän auton ensimmäinen määräaikaiskatsastus pitää tehdä nykyään neljän vuoden päästä käyttöönotosta. Sen jälkeen auto katsastetaan kahden vuoden välein, kunnes vietetään auton kymmenvuotisjuhlia. Tämän jälkeen auto pitää katsastaa vuoden välein.

Moni autoilija vieraileekin kerran vuodessa katsastusasemalla, koska Suomessa autojen keski-ikä on hieman yli 12 vuotta, yksi Euroopan korkeimmista.

Tästä on kyse Katsastuslaki muuttui vuoden 2018 toukokuussa

Aikaisemmin katsastuksen pystyi suorittamaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen käyttöönottopäivää

Esimerkki: 1.10.2004 käyttöönotettu henkilöauto piti katsastaa 1.6.–1.10. välisenä aikana

Uuden lain aikana auto on katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta.

Kun käyttöönottoajankohdasta on kulunut yli 10 vuotta, on ajoneuvo katsastettava vuosittain eli viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta. Lähde: Traficom

Autokauppiaat hakevat innokkaasti uusia leimoja

A-Katsastuksen Pellikan mukaan uusi laki ja sen tuoma tilanne eivät yllätä, koska muutokset aiheuttavat usein hämmennystä. Hän uskoo, että asia korjaantuu lähivuosina.

– Kyllä tilanne tasaantuu, mutta se vaatii jonkun aikaa, koska katsastus tapahtuu kohtuullisen harvoin. Tiedotusta muutoksesta on ollut, mutta se voi unohtua, mikä on täysin ymmärrettävää.

Nykyään auton voi katsastaa vaikka joka päivä, jos haluaa. Autokaupat ja yksityiset autojen myyjät ovat innokkaita käyttämään tätä mahdollisuutta.

– Meillä on näkynyt ihan selkeästi, että autokaupat ovat lisänneet autojen katsastuksia. Ennen myyntiä autoja katsastetaan huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, mutta pitää muistaa, että aiemmin se ei ollut edes aina mahdollista.

Katsastusmies Joonas Aaltonen avaa konepellin ja testaa samalla auton päästöpitoisuudet. Laura Hyyti / Yle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla ei ole vielä tietoa siitä, kuinka moni on unohtanut katsastaa autonsa uuden lain aikana. Virasto aikoo syksyllä perehtyä tilanteeseen ja kertoa myöhemmin tarkempaa tietoa.

Poliisi: Kilvet pois ja sakkolappu käteen, jos selitys ei riitä

Tuoreehko katsastuslaki ei ole muuttanut poliisin suhtautumista katsastamattomilla autoilla ajamiseen, vaikka uusi tilanne saattaa aiheuttaa sekaannusta autoilijoiden keskuudessa.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein toteaa, että mitään yleisohjetta sallivampaan linjaan ei ole annettu. Poliisipartiot kuuntelevat kuljettajan selityksen tilanteesta ja tekevät päätöksensä.

– Jos ei löydy pätevää syytä siihen, miksi henkilö ajaa katsastamattomalla autolla, niin poliisi ottaa rekisterikilvet irti autosta ja määrää 70 euron rikesakon, Pasterstein sanoo ytimekkäästi.

Poliisi voi antaa myös kirjallisen tai suullisen huomautuksen. Autoilijaa voidaan käskeä ajamaan suoraan lähellä olevalle katsastusasemalle.

– Jos autoilija voi todistaa, että on menossa parhaillaan autoaan katsastamaan, tilanne voidaan arvioida uudelleen.

Liikennevalvonnassa ovat viime vuosina olleet apuna myös Revika-laitteet, joita löytyy lähes kaikista poliisiautoista. Laite pystyy havaitsemaan katsastamattomat ajoneuvot rekisterinumeron perusteella.

Vakuutusyhtiö: Katsastuksen unohtaminen ei vaikuta korvaukseen

Kolari katsastamattomalla autolla ei aiheuta välttämättä lompakkoon isoa lovea, jos on hoitanut vakuutukset ovat kunnossa.

– Jos autolla on voimassa oleva vakuutus, niin lähtökohta on se, että vahinko korvataan. Pidempikestoiset väärinkäyttötapukset ovat asia erikseen, sanoo tuotejohtaja Mikko Pöyhönen Pohjola Vakuutuksesta.

Hänen mukaansa jos tällainen ilmiö yleistyisi, se olisi vakuutusyhtiöissä pohdinnan paikka. Kyseessä on kuitenkin marginaalinen asia, Pöyhönen arvioi.

Lue lisää

Katsastus muuttuu, mutta miten? "Ei tarvitse pelätä, että muuttuisi ja tiukentuisi merkittävästi"

Luuletko tietäväsi, meneekö autosi katsastuksesta läpi? Testaa Ylen visassa, tunnetko tiukentuneet määräykset