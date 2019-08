"Kuin kuva ja musa jatkuisivat loputtomiin" – 50 vuotta sitten syntyi maailman tunnetuin levynkansi

Abbey Road -levynkansi on ikkunanäkymä 50 vuoden takaiseen pop-taiteeseen.

– Kuva kestää edelleen katsomista. Siinä on toimiva asetelma kulmasta kulmaan ja hyvä rytmi – pakopiste keskellä. Kuva ja musa tuntuvat jatkuvan loputtomiin.

Näin tulkitsee Backlight-valokuvafestivaalin johtaja Hannu Vanhanen valokuvaa, josta tuli englantilaisen The Beatles -yhtyeen Abbey Road -levyn kansikuva.

– Yläviistosta otettu kuva on eräänlainen ikkunanäkymä.

Abbey Road -kansikuva on yksi maailman tunnetuimmista levynkansista. Lontoon Abbey Roadilla otettua kuvaa on sittemmin lainattu ja parodioitu loputtomiin. Suojatien ylitys jalat v-asetelmassa on ollut ehtymätön pop-taiteen innoittaja.

Skotlantilainen Iain MacMillan nappasi tikkailta kuvan, jossa Beatlesin neljä jäsentä ylittää Abbey Road -kadun EMI-levy-yhtiön levytysstudion edustalla. Kameran sulkimen räpsähdyksestä on tullut tänään kuluneeksi tasan 50 vuotta.

Abbey Roadilla on tänään ollut suuret juhlat viisikymppisen kunniaksi. Beatles-fanit ja valokuvaan tykästyneet ovat pakkautuneet sankoin joukoin suojatielle. Kadun on ylittänyt useakin lookalike-Beatle.

Abbey Roadille kerääntyi faneja ja näköisyhtye torstaina.

Viides ruutu onnistui

MacMillan kuvasi kuusi ruutua, joista levynkanteen seuloitui viides ruutu.

Valokuva-ammattilainen Hannu Vanhanen pitää kadun ylitystä hyvänä ajatuksena. Kuvassa on toimintaa. Tilanne on kuin elävästä elämästä. Se voisi olla todellinen, vaikka onkin lavastettu.

– Idea oli tuolloin siinä mielessä poikkeava, että bändikuvat tuppasivat siihen aikaan olemaan poseerauksia jossain tilassa, seinää vasten.

Koska kyse on levynkannesta, niin suojatien valkoiset raidat mustaa asfalttia vasten toimivat pianonkoskettimina. Taustan kuplavolkkari on herkullista ajankuvaa.

Vanhanen mukaan myös pop-idolien pukeutuminen on olennainen osa kuvan lumovoimaa. Siinäkin mustavalkoinen asetelma on keskeinen teema.

John Lennon johdattaa joukkoa valkoisessa puvussa, Ringo Starr on sonnustautunut mustaan, Paul McCartney on avojaloin ja hänellä on yllään jonkinlainen silkkipuku. Perässä tulee George Harrison työväenluokkaisessa farkkuasussa.

Abbey Roadin suojatiellä oli tänään tunnelmaa. V-tyyli ontui, mutta vaatteet olivat tiptop. James Veysey / AOP

Mutta ketkä todella ovat kuvassa?

Vaikka Vanhasen mukaan kuva on sellaisenaankin hyvä, sen merkitys muodostuu Beatlesien kautta.

– Tietysti tässä on konteksti tärkeä. Tämä on levynkansi, muistuttaa Hannu Vanhanen.

Oma hullu maailmansa on Abbey Road -kuvan hämmästyttävät tulkinnat erilaisine salaliittoteorioineen.

Musiikkitoimittaja Jake Nyman muistelee nuoruudessaan seuranneensa hämmästyneenä etenkin yhtä mielikuvituksellisinta kuvaan liittyvää tarinaa.

Sen lähtökohtana oli huhu, jonka mukaan Paul McCartney olisi kuollut auto-onnettomuudessa jo tovin ennen vuotta 1969 ja bändiin olisi sittemmin napattu kaksoisolento paikkaamaan menetystä. Kuvasta haettiin viitteitä ja todisteita teorialle.

– Kuvaa tulkittiin siten, että Lennon oli valkoisessa puvussaan pappi, Ringo mustissaan surija, Paul oli paljasjalkaisena ruumis ja Harrison esitti farkuissaan haudankaivajaa, Jake Nyman muisteli Radio Suomen päivän haastattelussa.

Paul McCartneyn paljasjalkaisuudelle löytyy yksinkertaisempikin selitys. Hänellä oli kuumana kuvauspäivänä liian pienet ja hiertävät kengät, jotka hän vaihtoi sandaaleihin. Kuvausten aikana nekin tuli lopulta potkittua pois hiostamasta.

Iain MacMillanin kuvan asetelmaa on lainattu ja parodioitu vuosikymmenet. Tässä Royal Philharmonic Orchestran tyylinäyte. Mikael Buck / AOP

Ei tarvetta nimelle

Kiinnostavaa on, että edelleen perin elinvoimainen McCartney itse suunnitteli äänityssession ohessa Abbey Road -levyn kuva-aiheen, jonka kuvaaja MacMillan sitten unohtumattomasti toteutti.

Kuvan lisäksi Abbey Road -levyn tekee erikoiseksi se, että syyskuussa 1969 julkaistun lp:n levynkannessa ei mainita yhtyeen nimeä lainkaan.

EMI-yhtiön johdossa aluksi arveltiin, että myynti kärsii, kun yhtyeen nimeä ei näy.

– Kyseessä on maailman suurin yhtye. Nimeä ei tarvitse sanoa, sillä jokainen tietää, keitä he ovat. Joka ei tiedä, hän on elänyt luolassa, levynkannen suunnittelija John Kosh tyynnytteli EMI:n johtoa.

Monille faneille ja asiantuntijoille Abbey Road on numero yksi.

– Esimerkiksi maailman kuuluisin Beatles-asiantuntija Mark Lewisohn on nimennyt sen Beatlesin parhaaksi levyksi, Jake Nyman sanoo.

Katukyltti on kokenut vuosien varrella kovia. Moni kyltti on lähtenyt matkamuistoksi. AOP

Abbey Roadista on tullut vuosikymmenten saatossa turistirysä, eräänlainen Beatles-fanien ikioma Eiffel-torni tai Vapaudenpatsas. Miljoonat turistit ympäri maailmaa ovat kuvauttaneet itsensä talsimassa Beatlesien jalanjäljissä Abbey Roadin suojatiellä.

Myös Beatles-tietäjä Jake Nyman on vieraillut legendaarisella suojatiellä.

– Ei se poikkea ympäristöstään mitenkään. En tunne olevani pyhällä maalla.

