Lahjoituskoiria, helpotuksia seuran jäsenyyteen ja tukea tutkintomaksuihin – metsästysharrastuksen ukkoutumista torjutaan mitä kekseliäimmin keinoin

Nuorten metsästysharrastuksen tukemiseen on monia keinoja. Kuvassa nuoria Metsästäjäliiton Metso-leirillä Tervolassa. Risto Koskinen / Yle

Nuorten metsästysharrastusta voi tukea monin keinoin. Lapissa metsästysaktiivit ovat muun muassa lahjoittaneet metsästyksestä innostuneille nuorille metsästyskoiria. Moni seura erityisesti maaseudulla on helpottanut jäsenyysehtojaan nuorille.

Tänä syksynä kemiläinen kokenut metsästäjä ja luontoharrastaja Risto Viljanen keksi tukea nuoria maksamalla syntymäpäivänsä kunniaksi metsästäjäkurssin tutkintomaksun alaikäisille metsästäjätutkintoa suorittaville.

Vastikään alkaneen kurssin osallistujista peräti puolet on alle 18-vuotiaita. Heidän lisäkseen Viljanen on lupautunut maksamaan vielä seuraavallekin kurssille osallistuvien nuorten tutkintomaksun.

– Nykyään tietomaailma ottaa nuorilta niin paljon aikaa, että luontoon ei ennätetä. Siellä ei aina tapahdu siellä luonnossa, siellä vain ollaan, seurataan. Eikä metsästyskään ole pelkästään saalistamista nykyään. Se on ympärivuotista touhuilua luonnon parissa. Haluni on edelleenkin auttaa monilla keinoilla nuoria liikkeelle, Viljanen perustelee tempaustaan.

Metsästyskipinä tarttui vanhemmilta

Kurssin nuorimpiin kuuluvat 11-vuotiaat kemiläiset Ville Hiukka ja Sara Ylimartimo ovat saaneet metsästyskipinän kotoa.

– Äiti ja isä ovat käyneet metsästäjätutkinnon ja minä halusin päästä metsästämään lintuja ja tällaista mitä pystyy haulikolla metsästämään. Ja sitten kun on metsästäjätutkinnon läpäissyt, niin sitten aion ampua hirvimerkin että pääsee sitten hirvimetsällekin, sanoo Ville Hiukka.

– Aina on kiinnostanut, kun isä käy metsällä, että mitä se tekee siellä. Ja se miten lintuja ja muuta saalista käsitellään ja miten pitää valmistautua, kun lähtee metsälle, kuvailee metsästysinnostustaan Sara Ylimartimo.

On pientä kipinää näkyvissä, että nuorten määrä on lisääntymässä, sanoo kokenut metsästäjä Risto Viljanen. Jari Peltoperä / Yle

Metsästäjätutkintoon johtavan kurssin vetäjä, Keminmaan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Ville Keloneva on hyvillään nuorten huomioimisesta.

– Tämmöisillä pienillä kannustimilla annetaan mahdollisuus nuorille. Tietenkin metsästysseurat voivat omalla tyylillä ja mahdollisuuksilla antaa vaikka jäsenmaksuihin tai liittymismaksuihin huojennuksia ynnä muuta. Tässä on mielikuvitus rajana, mitä keksitään, sanoo Ville Keloneva.

Metsästys kiinnostaa, mutta kytkös seuratoimintaan on ohut

Suomen Metsästäjäliiton koulutuspäällikön Henri Mutasen mukaan erityisesti maaseudun metsästysseurojen ongelmana on asutuksen harveneminen. Väen vähenemisen myötä myös paikallisia nuoria, joilla olisi asuinpaikkansa kautta kytkös metsästysseuraan on aina vain vähemmän.

Metsästäjätutkintoa suorittavien nuorten määrä ei kuitenkaan Mutasen mukaan ole vähentynyt yhtä rajusti.

– Nuoria siis kiinnostaa metsästys, mutta heillä ei enää ole kytköstä seuraan. Tästä seuraa ongelma seuraan pääsyssä. Nuoren metsästäjän profiili on muuttunut, mutta seuran jäsenyysvaatimukset ovat säilyneet ennallaan, Mutanen sanoo.

Mutasen mukaan nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä etelämmäksi mennään, sitä vaikeampi seuraan on päästä. Metsästysseurat ovat kuitenkin ryhtyneet erilaisin keinoin helpottamaan nuorten liittymistä.

– Monen metsästysseuran säännöissä jäsenyysvaatimuksiin on kirjattu vaatimukset paikkakunnalla asumisesta tai maanomistuksesta. Moni seura on ryhtynyt sääntöuudistukseen saadakseen mahdollisuuden valita jäsenensä vapaaksi, Mutanen kertoo.

"Kyllä seuroihin pääsee"

Mutasen mukaan aktiivisuus nuorten suuntaan on näkynyt esimerkiksi siinä, että yhteydenotot Metsästäjäliittoon nuorten seuraan ottamisen tiimoilta ovat lisääntyneet.

Myös kemiläinen Risto Viljanen uskoo, että seurojen ovet pysyvät nuorille auki.

– Kyllä useisiin seuroihin pääsee. Me monissa metsästysseuroissa toivomme nuoria jäseniä. On pientä kipinää näkyvissä, että nuorten määrä on lisääntymässä nyt, sanoo kokenut metsästäjä Risto Viljanen.

Metsästäjäliitto käynnisti vuonna 2018 Nuoret seuraan (siirryt toiseen palveluun) -kampanjan, jonka tarkoituksena on rohkaista seuroja ottamaan uusia nuoria jäseniä. Metsästäjäliitto tukee mukaan lähteneitä seuroja nuorten liittymismaksujen ja mahdollisten sääntömuutosten osalta.

