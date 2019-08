Peliyhtiö Veikkaus on taas otsikoissa. Yhtiö pyrki kasvattamaan tuotteidensa kysyntää liian sähäkäksi tuomitulla "Totouta unelmasi" -markkinoinnilla.

Kuten mainoskampanjan tavoitteena yleensä onkin, se herätti huomiota ja nousi jopa median ykkösaiheeksi. Moni mainosmies on saavutuksesta kateellinen.

Veikkauksen markkinoinnin pitää olla kuitenkin huomaamatonta, ainakin sopivan huomaamatonta.

Otsikoihin nouseminen palkittiinkin pääministerin moitteilla. Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mielestä mainonta "ei ollut ollenkaan onnistunutta".

Lisäksi Rinne vihjasi vahvasti, että Veikkauksen monopoliasema ei ole kiveen hakattu. Veikkauksen "asemaa täytyy tarkastella", hän muotoili.

Hallitusohjelma turvana

Ruotsissa pelimonopoli lopetettiin tämän vuoden alussa ja tilalle tuli rahapeliyrityksille avoimempi lisenssijärjestelmä.

Suomessa sen sijaan on turha odottaa mitään nopeaa muutosta, vaikka Veikkaus otettaisiinkin tarkasteluun.

Hallitusohjelman (siirryt toiseen palveluun) muste on vasta kuivunut. Ohjelmaan on kirjattu Veikkauksen yksinoikeuden turvaaminen rahapelien järjestäjänä.

Hallitusohjelman vääntämisen jälkeen Veikkauksen monopoliaseman nakertamisesta ei ole hallituspuolueiden kesken edes keskusteltu.

Päinvastoin, Veikkauksen asemaa halutaan pikemmin vahvistaa kuin heikentää. Veikkaus itse korostaa, (siirryt toiseen palveluun) että vain sen toimintaa sääntelemällä ei voida vähentää rahapelaamisen haittoja, koska pelitarjontaa riittää verkossa rajojen yli.

Veikkauksen monopoliasema sai entistä vankemman paalutuksen kaksi vuotta sitten, kun siihen yhdistettiin Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto.

Aseman vahvistamista perustellaan pelaamisen haittavaikutuksien hallitsemisella.

Suomessa peliriippuvaisten määräksi (siirryt toiseen palveluun) arvioidaan 124 000. Usein he ovat nuoria miehiä. Määrä kasvaa.

Lisää pelikieltoja

Veikkauksella on Alkon kaltainen ikuisuusongelma. Tuottoja pitää kasvattaa, haittoja vähentää.

Yhtenä keinona on pelaajien tunnistautuminen, jonka avulla voidaan asettaa esimerkiksi pelikieltoja. Raha-automaatteihin täystunnistautuminen on tulossa kuitenkin vasta 2023.

Jo nyt pelaaja voi asettaa omaksi suojaksi pelikiellon itselleen. Keväällä sisäministeriön tekemän selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) pelikieltoja oli voimassa 21 000 kappaletta. Uusia peliestoja asetetaan muutama sata kuukausittain.

Rahapeliketjun toisessa päässä on siis suuri joukko ongelmia. Mutta toisessa päässä on kokonainen verkosto, jolle kansan karttuisa käsi on tärkeä elinehto.

Rahat kulttuuriin, urheiluun – ja lomiin

Pelikoneen äärellä peliriippuvainen voi pehmentää tappion tuskaa ajatuksella hyvän asian, kuten urheilun tai kulttuurin tukemisesta.

Mutta pelien tuotoista ovat riippuvaisia paljon laajemmat piirit.

Veikkauksen tuotot on jaettu kolmena viime vuonna sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEA:n kautta (siirryt toiseen palveluun). Se on jakanut tänä vuonna 362 miljoonaa euroa.

Lähes 7 miljoonalla eurollaan suurin tuen saaja oli sosiaalista asuntorakentamista tekevä Y-säätiö. Seuraavina ovat Suomen mielenterveysseura ja Ehkäisevän päihdetyön EHYT.

Neljänneksi suurin tuen saaja oli Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry, 5 miljoonaa euroa. Hyvinvointilomat ry sai tyytyä 4 miljoonaan.

Veikkauksen tuloista runsas kolmasosa tulee "jännityspeleistä" eli raha-automaateista ja mm. raaputusarvoista, runsas kolmannes "haaveilupeleistä" eli muun muassa Lotosta ja Kenosta. Neljäsosa tulee "harrastuspeleistä" kuten Totosta ja Pitkävedosta.

Yhdessä verkossa

STEA:n kautta yli miljoonan euron tukisumma on tullut tänä vuonna noin 70 järjestölle. Vuodesta toiseen ainakin suurimmat tuen saajat ovat samoja, vain tukilistan kärjen järjestys vaihtelee jonkin verran.

Jokaisella jatkuvaa tukea saavalla järjestöllä on arvattavasti vain hyvää sanottavaa Veikkauksen monopoliaseman turvaamisesta.

Saamastaan tuesta ne käyttävät myös sopivaksi katsomansa summan lobbatakseen saman järjestelmän puolesta, johon niillä on kehittynyt suurempi tai pienempi riippuvaisuus.

Veikkauksella on niin monta, niin vaikutusvaltaista ystävää, että sen asemaa ei helposti nakerreta.