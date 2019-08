Iskelmä-Finlandia Vicky Rostille, jonka sata salamaa iskee yhä tulta: "Saan olla kiitollinen"

Vicky Rosti on saanut tehdä rakastamaansa työtä.

Laulaja Virve "Vicky" Rostille on myönnetty tämän vuoden Iskelmä-Finlandia. Palkinnon myöntää joka vuosi Nokian kaupunki tunnustuksena kevyen musiikin eteen tehdystä työstä. Iskelmä-Finlandian arvo on 10 000 euroa, ja se jaetaan Tapsan Tahdit -tapahtuman avajaisissa.

Palkinto myönnettiin torstaina jo 18. kerran. Asiantuntijaraadin puheenjohtaja Turkka Mali sanoo, että Rosti on vetovoimainen esiintyjä.

– Voittaja on tunnistettavan äänen omaava hurmaava laulajatar, jolla on iso liuta hittejä jo 1970-luvulta lähtien. Häneltä taittuu iskelmän lisäksi niin rokki, jatsi kuin soulikin. Kaiken lisäksi hän on karismaattinen esiintyjä, Mali kuvaa.

Vicky Rosti kertoo olevansa kunnianosoituksesta "sydänjuuria myöten onnellinen ja iloinen".

– Saan olla kiitollinen, että olen saanut tehdä työtä, jota rakastan. Saan olla kiitollinen, että olen löytänyt luotettavat ja taitavat työkaverit. Ennen kaikkea saan olla kiitollinen kaikille ihanille ihmisille, jotka yhä edelleen kuuntelevat musaani ja tulevat keikoilleni, Rosti kertoo.

Palkintoseremonia päättyy Rostin konserttiin.

Sata salamaa räjäytti potin

Vicky Rostin ura alkoi jo 15-vuotiaana vuonna 1974, kun hän voitti Iskelmälaulumestaruuskilpailut. Sen jälkeen hän pääsi Ilkka "Danny" Lipsasen kesäkiertueelle. Danny sai Iskelmä-Finlandian viime kesänä.

Vain vuosi kesäkiertueesta Vicky Rosti julkaisi jo ensimmäisen singlensä, jonka nimi oli Siinä ruutia on kun rakastun. B-puolelta löytynyt Kun Chicago kuoli nousi vuoden soitetuimmaksi biisiksi.

Virve "Vicky" Rostin ura lähti uuteen nousuun euroviisuedustuksen myötä.

Vielä samana vuonna Rosti julkaisi ensimmäisen pitkäsoiton. Seuraavana vuonna Rostilta ilmestyi kaksi hittiä, joita soitetaan yhä: Tuolta saapuu Charlie Brown ja Näinkö aina meille täällä käy.

Vicky Rosti jatkoi uraansa Danny Show'ssa, mutta hän teki myös omaa soolouraa. Käännöskappaleet Jolene, Rahaa, rahaa, rahaa, Oon voimissain ja Menolippu jäivät soittolistoille. Todellinen läpimurto oli euroviisukappale Sata salamaa. Se sijoittui viidenneksitoista saaden 32 pistettä, mikä on suomalaisille kelpo suoritus.

Kappale on yhä suosittu samoin kuin Antti Tuiskun versio siitä.

Yhtye ja sooloura

Vicky Rosti, Freeman ja Kari Kuivalainen synnyttivät 1990-luvulla Menneisyyden vangit -yhtyeen, jonka ohjelmisto painottuu 1970 ja 1980-lukujen nostalgiaan. Yhtye on keikkaillut tiiviisti, mutta Rosti on tehnyt koko ajan myös soolouraa.

Hän on julkaissut kymmenen studioalbumia ja neljä kokoelmaa. Lisäksi hänen elämästään kertova Vickypedia-kirja ilmestyi vuonna 2018.

Vocky Rostille ojennettiin vuonna 2011 Vantaan Kulttuuripalkinto.

