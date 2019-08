Kiinan vienti yllätti kasvulla keskellä kauppasotaa

Kiinan vientiluvut viime kuussa olivat parhaat sitten tämän vuoden maaliskuun. Heinäkuussa vienti kasvoi tullitietojen mukaan 3,3 prosenttia vuodentakaisesta. Tämä oli yli analyytikoiden odotusten, kertoo uutistoimisto Reuters. Vielä kesäkuussa Kiinan vienti ulkomaille väheni peräti 1,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Sen sijaan tuonnin luvut kertovat heikkenevästä kysynnästä Kiinassa. Tuonti laski heinäkuussa kolmatta kuukautta peräkkäin . Pudotus oli 5,6 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Kiinan talouskasvu oli vuoden toisella neljänneksellä 6,2 prosenttia. Se on heikoin talouskasvulukema lähes kolmeenkymmeneen vuoteen.

Kiinan ulkomaankaupan lukemat yllättivät, sillä Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota on entisestään kiihtynyt viime viikkoina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut uusista 10 prosentin tulleista kiinalaistuotteille syyskuun alusta. Niiden arvo on noin 300 miljardia dollaria. Suuri osa kiinalaistuotteiden viennistä Yhdydsvaltoihin on näin tullien alaista.

Aiemmin Kiina oli kertonut lopettavansa kaikkien maataloustuotteiden ostamisen Yhdysvalloista.

Valuutan arvo ollut pitkään kiistakapula

Kiinan keskuspankki määritti tänään torstaina valuuttansa arvon hieman seitsemän juaniin yläpuolelle suhteessa dollariin. Päivän aikana juanille sallitaan kahden prosentin vaihteluväli. Tätä pidetään osoituksena Kiinan muuttuneesta rahapolitiikasta, mistä saatiin merkkejä jo tämän viikon maanantaina.

Sijoittajat kautta maailman pelästyivät, kun Kiina salli maanantaina valuuttansa arvon laskea alimmilleen dollaria vastaan sitten vuoden 2008. Se aiheutti voimakkaita kurssireaktioita pörsseissä eri puolilla maailmaa. Sittemmin reaktiot tasaantuivat.

Yhdysvallat on syyttänyt Kiinaa jo virallisesti valuuttansa arvon polkemisesta. Yhdysvaltain mielestä Kiina yrittää valuuttansa avulla suojata ulkomaankauppaansa maan heikkenevässä taloustilanteessa. Yhdysvallat on toistanut syytöksen usein. Aiemmin Kiina on kiistänyt syytökset.

Kiinan Yhdysvaltain-vienti väheni heinäkuussa 6,5 prosenttia vuodentakaisesta ja tuonti romahti 19,1 prosenttia. Tärkeän eläinrehun eli soijapavun tuonti Kiinaan väheni koko alkuvuoden aikana lähes viidenneksen. Tämä on jo johtanut soijapapujen tarjonnan lisääntymiseen Euroopan maatalousmarkkinoilla.

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvottelijat tapasivat tuloksetta Shanghaissa kuun vaihteessa. Heidän on määrä tavata seuraavan kerran syyskuussa Washingtonissa.

Lähteet: Reuters, AP