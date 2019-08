Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailee Suomessa kahden viikon päästä

Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailee Suomessa elokuun loppupuolella. Lännen Median mukaan (siirryt toiseen palveluun) Putin tapaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön presidentin kesäasunnolla Naantalin Kultarannassa. Päivämäärää ei kuitenkaan ole vielä vahvistettu.

Kansliasta todetaan, että Putin on tulossa Suomeen, mutta tarkemmasta ajankohdasta ja tapaamispaikasta tiedotetaan myöhemmin.

Niinistö kommentoi Putinin tulevaa tapaamista Kultarannassa päällikkötoimittajille pidetyssä tilaisuudessa torstaina.

– Tämä on aika tavanomainen vierailu. Yleensä on käsitelty kahdenvälisiä asioita ja lisäksi on ollut kv-poliittinen osio, joka on nyt aika laaja, aiheita riittää.

Presidentti Sauli Niinistö mainitsi suomalaismedialle heinäkuussa Ranskan kansallispäivän vierailun yhteydessä, että hän tapaa Putinin lähiaikoina.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

