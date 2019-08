Kirgisian entinen presidentti pidätetty – turvallisuusjoukot rynnäköivät hänen huvilaansa

Paikalla on eri arvioiden mukaan 1 000–2 000 turvallisuusjoukkojen jäsentä ja poliisia. Entisen presidentin tukijat puolustavat huvilaa.

Kirgisian entinen presidentti Almazbek Atambajevia on antautunut viranomaisille ja hänet on pidätetty. Poliisi on vienyt hänet pois hänen huvilansa alueelta. Asiasta kertoi Atambajevin lähipiiriin kuuluva henkilö.

Kirgisian turvallisuusjoukot ovat keskiviikosta asti yrittäneet pidättää korruptiosta syytettyä Atambajevia. Aiemmin iltapäivällä turvallisuusjoukot tekivät mittavan rynnäkön entisen presidentin huvilaan.

Taustalla kiistassa on valtataistelu Kirgisian nykyisen presidentin Sooronbai Žeenbekovin ja entisen presidentin Atambajevin välillä. Kiista on ajanut keskiaasialaisen valtion poliittisen kriisin partaalle.

Keskiviikkoiltana turvallisuusjoukot tekivät operaation Atambajevin kotiin Koi Tashin kylässä lähellä pääkaupunki Bishkekiä. Operaatio ei kuitenkaan onnistunut, koska Atambajevin kannattajat ottivat yhteen turvallisuusjoukkojen kanssa.

Torstaina uuteen rynnäkköön osallistui noin tuhat turvallisuusjoukkojen jäsentä, kirgisialainen kansanedustaja ja Atambajevin läheinen poliittinen liittolainen Irina Karamushkina kertoi.

Uutistoimisto Tassin mukaan paikalla olisi ollut jopa 2 000 poliisia ja turvallisuusjoukkojen jäsentä.

Silminnäkijöiden mukaan joukot pääsivät rakennukseen sisälle ja paikalta kuultiin laukausten ääniä. Karamushkinan mukaan turvallisuusjoukkoja vastassa ja huvilaa puolustamassa oli noin tuhat Atambajevin kannattajaa. Uutistoimisto Tassin mukaan kannattajia on 300–400.

– He ovat valmiita puolustamaan entistä presidenttiä loppuun saakka, Karamushkina sanoi.

Lähteet: AFP, Tass