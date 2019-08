Matkailubuumi on vienyt Lapin rajavartioston resurssit äärirajoille – itäraja hoidetaan talvella minimillä

Yle kertoi alkuviikolla, että ruuhkaiselle Helsinki-Vantaan lentokentälle on komennettu avuksi rajavartijoita Lapista ja Kainuusta. Tulevaisuudessa apua ei pohjoisesta liikene, sillä Lapin rajavartiostolla on täysi työ omien lentokenttiensä passintarkastuksissa.

– Toistaiseksi tästä on selvitty, mutta käytännössä se on aiheuttanut sen, että (itärajan) rajavalvonta on viety minimiin. Nyt kun Lapissa pyritään laajentamaan matkailusesonkia kesäkaudelle ja lentoliikenne kasvaa entisestään, niin tästä syntyy meille merkittäviä haasteita henkilöstöresurssien suhteen, sanoo Lapin rajavartioston komentaja, eversti Jarkko Alen.

Tilanne on muuttunut tuntuvasti tiukemmaksi viime vuosina.

– Suoritamme työtä pienemmillä henkilöstömäärillä kuin viisi vuotta sitten. Samalla aikavälillä lentoliikenne on lähes kaksinkertaistunut, Alen vertaa.

Lapin itärajalta on talvipakkasilla ja korkeiden hankien aikaan uskallettu komentaa rajavartijoita lentokentille, mutta sulan maan aikaan niin ei voida tehdä. Tilanne rajalla on pitkään ollut rauhallinen, mutta se voi myös muuttua nopeasti. Niin kävi syksyllä 2015, kun Venäjältä tulleet turvapaikanhakijat yllättäen ruuhkauttivat Lapin itärajan.

Brexit tuplaa rajatarkastusten keston

Lentokentillä tarkastusten tarve kasvaa väistämättä, siitä pitää huolen jo Lapin suurin ulkomainen matkailijaryhmä eli britit. Brittien passit on tarkastettu tähänkin asti, koska Britannia ei kuulu Schengen-alueeseen. Brexitin myötä tarkastukset kuitenkin tiukentuvat.

– Jos brexit on sopimukseton, britit ovat kolmannen maan kansalaisia ja heihin kohdistetaan perusteellinen tarkastus. Se kestää lähes kaksinkertaisen ajan nykyiseen verrattuna.

Britanniasta lennetään Lappiin sekä reittilentoja että tilauslentoja. Tilauslentoja laskeutuu lumiseen Lappiin myös esimerkiksi Ukrainasta, Venäjältä, Israelista ja Bulgariasta.

Ulkorajalentojen odotetaan vuosi vuodelta lisääntyvän ja esimerkiksi Rovaniemen kentälle rakennetaan meneillään olevan laajennuksen yhteydessä kymmenen uutta passintarkastustiskiä. Myös Kittilän ja Ivalon kentät saavat uusia tarkastuslinjoja.

Jotta passit saadaan tarkastettua, Lapin kentille tarvitaan Alenin mukaan 20 rajavartijaa lisää siinä vaiheessa, kun matkailusesonki pidentyy ympärivuotiseksi.

Lisätyötä ja haasteita tuovat myös uudet lentoreitit, joissa rajavartiosto näkee riskejä. Sellainen on esimerkiksi joulukuussa avautuva Turkish Airlinesin suora reittilento Istanbulin ja Rovaniemen välillä.

– Turkki on sellainen suunta, missä on laittoman maahantulon kannalta korkeampi riski kuin esimerkiksi Britanniassa. Samoin on käyty neuvotteluja ja valmisteltu suoria lentoja Kiinasta. Se on myös sellainen suunta, jossa rajamiesten on oltava tarkkana, Alen sanoo.