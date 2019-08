Ilmastoraportti rajoittaisi lihansyöntiä, mutta poliitikoille ruoka on yhä henkilökohtainen valinta: "Kuluttaja päättää, mitä pöytään kannetaan"

Kansalaisten omaatuntoa saattoi kolkutella, kun kansainvälinen ilmastoraportti näki torstaina päivänvalon. Sanoma oli tuttu: lihansyöntiä pitäisi vähentää, turpeen käytöstä luopua ja metsiä hakata maltillisesti.

Tilastojen valossa muutokset ruokavaliossa ovat kuitenkin vähäisiä. Suomalaisten lihankulutus on tilastojen mukaan noin 80 kiloa vuodessa. (siirryt toiseen palveluun)

Ylen viidelle suurimmalle puolueelle tekemän kyselyn perustella lihansyöntiä pidetään henkilökohtaisena asiana, johon valtion ei pitäisi puuttua.

Tilanne voi kuitenkin muuttua. Tänään julkaistun ympäristöraportin mukaan metsäkadon, ruokahävikin ja liiallisen lihansyönnin on loputtava, jos lämpenemistä aiotaan hidastaa.

Kysyimme puolueiden ympäristöasioista vastaavilta kansanedustajilta myös turpeen käytöstä ja metsäkadosta. Näin he vastasivat:

SDP: "Jokainen kansalainen tekee omat valintansa"

Lappilainen kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä on puolueensa metsäasiantuntija. Hän johtaa eduskunnan perustuslakivaliokuntaa. Eduskunta

1. Pitääkö lihan syöntiä rajoittaa? Jokainen kansalainen tekee omat valintansa. Ruokavaliomuutokset tapahtuvat parhaiten ihmisiä kannustamalla, ei lainsäädännöllä rajoittamalla.

Verotuksella pitäisi pystyä ohjaamaan ruuantuotantoa niin, että hiilijalanjälki pienenee. Ruokahävikkiin on kiinnitettävä huomiota.

2. Pitäisikö Suomen rajoittaa turpeen käyttöä pikaisesti? Hallitus tavoitelee turpeen energiakäytön puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Kokonaan energiakäytöstä luovuttaneen 2030-luvun aikana. Tämän jälkeen turve säilynee huoltovarmuuspolttoaineena.

3. Miten metsäkato pitäisi lopettaa Suomessa? Metsäkatoa pitäisi vähentää. Siinä auttaa tiivis rakentaminen. Turvemaiden raivaamista peltokäyttöön on vähennettävä ja metsittämistä lisättävä kannattamattomilla pelloilla ja käytöstä poistetuilla turvetuotantoalueilla.

Perussuomalaiset: "Minun Suomessani syödään Suomessa tuotettua lihaa"

Perussuomalaisten ensimmäisen kauden kansanedustaja Mauri Peltokangas on ympäristövaliokunnan jäsen. Hän olisi valmis lisäämään hakkuita, jos metsäteollisuus vetää. Eduskunta

1. Pitäisikö lihansyöntiä rajoittaa? Minun Suomessani syödään Suomessa tuotettua lihaa kuten aina on syöty. Maalaisjärki mukaan näissä asioissa. Lähellä tuotettu on aina ekologisin vaihtoehto.

2. Pitäisikö Suomen rajoittaa turpeen tuotantoa pikaisesti? Emme kannata turpeen täyskieltoa. Turvetuotanto on Suomelle huoltovarmuus- ja työllisyyskysymys.

3. Miten metsäkato pitäisi lopettaa Suomessa? Metsänhoito on Suomessa hyvällä ja kestävällä pohjalla. Suomen hiilidioksipäästöt ovat maailmassa luokkaa promille, josta Suomen hiilinielu eli metsät hoitaa puolet. Mikäli metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä sitä vaatii, voimme jopa hieman lisätä hakkuita.

Kokoomus: Suomalaisella on oltava mahdollisuus valita lautaselleen monipuolista ruokaa

Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie liputtaa valinnanvapauden puolesta, mutta suosii suomalaista lihaa ja kasviksia. Talvitie on ympäristövaliokunnan jäsen. Eduskunta

1. Pitääkö lihan syöntiä rajoittaa? Ei. Kohtuus kaikessa. Suomalaisella on oltava mahdollisuus valita lautaselleen monipuolista kohtuuhintaista ruokaa, myös lihaa.

Kaupungeilla, kunnilla sekä työpaikkaravintoloilla on suuri vastuu. Terveellisten ja ympäristöystävällisten elintarvikkeiden käyttöä on lisättävä, myös vientiä. Ulkomaisen lihan, riisin ja avokadon viljely vaatii maapinta-alaa ja kuluttaa vettä.

2. Pitäisikö Suomen rajoittaa turpeen tuotantoa pikaisesti? Kyllä. Kokoomuksen tavoitteena on, että fossiilisten polttoaineiden merkittävä käyttö voimalaitoksissa loppuu vuoteen 2040 mennessä ja turpeen osalta vuoteen 2035 mennessä. Turpeen energiakäyttöä pitää alkaa verottaa samalla tavalla kuin muitakin lämmityspolttoaineita.

3. Miten metsäkato pitäisi lopettaa Suomessa? Suurimpia syitä metsäkadolle on ollut pellonraivaus. Ylijäämälannalle on asetettava prosessointivelvoite. Lannan käyttöä on myös tuettava biokaasutuotannossa, kuten tekevät Ruotsi, Norja ja Tanska. Ravinteiden valumat vähenisivät vielä merkittävämmin, kun lanta päätyisi kierrätykseen eikä tilan lähipelloille.

Vihreät: Suomalainen syö jo 80 kiloa lihaa vuodessa

Vihreät vähentäisi lihansyöntiä ja avohakkuita. Tiina Elo on ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja. Eduskunta

1. Pitääkö lihan syöntiä rajoittaa? Kyllä, lihan syöntiä pitää vähentää ilmasto- ja terveyssyistä. Suomalainen syö lihaa keskimäärin 80 kg vuodessa. Julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa pitää lisätä kasvisruokaa.

2. Pitäisikö Suomen alkaa rajoittaa turpeen käyttöä pikaisesti? Turpeen poltto on lopetettava sen aiheuttaminen huomattavien ilmastopäästöjen takia. Turpeennosto tuhoaa myös arvokasta suoluontoa ja pilaa vesistöjä.

3. Miten metsäkato pitäisi lopettaa Suomessa? Kannatamme valtion maille ja turvepohjaisille maille avohakkuukieltoa. Turvemaiden raivaaminen pelloiksi pitäisi lopettaa ja nykyisiä turvepeltoja metsittää tai palauttaa suoksi.

Keskusta: "Ilmastopolitiikka on mennyt jo hysterian tasolle"

Keskustan Hannu Hoskonen on tullut tutuksi räväkistä mielipiteistään. Hän johtaa eduskunnan ympäristövaliokuntaa. Eduskunta

1. Pitääkö lihan syöntiä rajoittaa? Kuluttaja itse päättää, mitä pöytään katetaan. Suomalaisten kannalta paras tapa olisi käyttää vain kotimaista ruokaa. Tuontiruoka sisältää mitä erilaisimpia terveydelle haitallisia aineita, esimerkiksi antibioottijäämiä. Turha ruoan rahtaaminen eri puolilta maailmaa luo paljon päästöjä, vaikka kotimaista ruokaa olisi tarjolla.

2. Pitäisikö Suomen alkaa rajoittaa turpeen käyttöä pikaisesti? Turve on kotimainen raaka-aine, jota tarvitaan moneen käyttöön jatkossakin. Energiantuotannossa turpeella on tärkeä asema seospolttoaineena.

3. Miten metsäkato pitäisi lopettaa Suomessa? Ilmastopolitiikka on mennyt jo hysterian tasolle. Suomella on ilmastopolitiikassa oikea linja. Päästöt vähenevät hiljalleen. Mihinkään paniikkitoimiin ei ole syytä.