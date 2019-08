Isac Elliot on solminut kansainvälisen levytyssopimuksen – teinipopparia on brändätty puolitoista vuotta uuteen uskoon poikkeuksellisella tavalla

Isac Elliotin kesä on ollut poikkeuksellinen, sillä hän ei ole tehnyt lainkaan keikkoja. Hän on keskittynyt kansainvälisen uran luomiseen.

Isac Elliotin kesä on ollut poikkeuksellinen, sillä hän ei ole tehnyt lainkaan keikkoja. Hän on keskittynyt kansainvälisen uran luomiseen. Laura Hyyti / Yle

Isac Elliot seisoo Universal Musicin valtavan rakennuksen kattoterassilla Berliinissä. Vieressä on levy-yhtiön Keski-Euroopan pomo Frank Briegmann, jonka kanssa suomalainen on juuri lyönyt kättä päälle kansainvälisestä levytyssopimuksesta.

Puolentoista vuoden ajan Isac Elliot ja hänen manageri-isänsä Fredi Lundén ovat tehneet töitä uuden kansainvälisen uran eteen. Siihen on kuulunut kadulla soittamista, uuden musiikin luomista ja sopimusneuvotteluja. Nyt nimet ovat vihdoin paperissa.

Penthouse-toimiston terassilla levy-yhtiön pomo osoittaa vieressä olevaa Mercedes Benz -konserttiareenaa, joka on hieman Helsingin areenaa isompi. Hän sanoo Isac Elliotille, että kolmen neljän vuoden päästä suomalainen esiintyy siellä.

– Ajattelin, että tohon mä pyrin ja se on mun unelma. Se ois uskomatonta.

Puolentoista vuoden maratoni

Hikipisarat helmeilevät Isac Elliotin otsalla. Hänellä on päällään paksu musta college ja mustat farkut, vaikka lämpötila lähentelee 30 astetta. Tyyli on nuorelle laulajalle tärkeää, joten paita pysyy päällä kuumuudesta huolimatta. Fashion first!

Haastattelu tehdään Isac Elliotin kotikulmilla Espoossa merenrannassa. Ennen kuin laulaja alkaa puhua uransa uusista käänteistä, hän häätää manageri-isänsä pois kuuloetäisyydeltä. Hän ei ole enää teinipoppari, vaan 18-vuotias artisti, joka ei kaipaa huoltajaa joka käänteeseen.

– Mä myin just mun veneen, koska en ollut käyttänyt sitä kertaakaan tänä vuonna. Veneilyssä menee koko päivä. Mä teen mieluummin musiikkia, Isac Elliot sanoo. Laura Hyyti / Yle

Isac Elliotilta ei ole tullut uutta musiikkia puoleentoista vuoteen. Sinä aikana on kuitenkin ehtinyt tapahtua paljon. Hän on rakentanut uutta kansainvälistä uraa määrätietoisesti isänsä kanssa.

– Kansainvälisen uran rakentaminen vie aikaa. Se on rankkaa ja vaikeeta. Se on maratoni, laulaja kiteyttää.

Isac Elliot oli vain 11-vuotias, kun hänelle solmittiin ensimmäinen levytyssopimus. Puolitoista vuotta sitten sopimus umpeutui ja oli aika miettiä asioita puhtaalta pöydältä.

Teinitähti oli ehtinyt kerätä innokkaita faneja Suomen lisäksi Ruotsista ja erityisesti Norjasta. Laulaja huomasi 460 000 seuraajan Instagram-tililtään (siirryt toiseen palveluun), että faneja löytyy myös muualta Euroopasta.

Isac lähti tekemään pop up -kiertueen musiikkimarkkinoiden kannalta pienempiin maihin kuten Puolaan, Kreikkaan ja Serbiaan. Paikan päällä hän esiintyi faneilleen akustisesti esimerkiksi jonkun radiokanavan edessä kadulla.

Keikkojen perusteella Isac Elliotia pyydettiin tv-haastatteluihin ja esiintymään festareille. Tällöin levy-yhtiöt Saksassa kiinnostuivat suomalaisartistista ja alkoivat käydä hänestä kilpailua. Lopulta pöydällä oli viisi levytyssopimusta. Voiton vei Universal Music, joka innostui Isac Elliotin uusista lähinnä suomalaisvoimin tehdyistä kappaleista. Saksan Universal on ollut kansainvälisesti breikkaamassa myös muita suomalaisia artisteja, kuten Sunrise Avenueta ja Almaa.

Isac Elliot on työstänyt uusia kappaleita ympäri maailmaa, mutta parhaat ovat syntyneet hänen mielestään Suomessa. Ensimmäinen single Waiting game on täysin suomalaisten tekemä. Laura Hyyti / Yle

Saksasta olisi löytynyt myös managerointitoimisto, mutta manageri-isän mukaan kaikkea ei haluttu laittaa yhden maan varaan. Ehdokkaita alkoi löytyä musiikin mahtimaasta Britanniasta ja lopulta tarjouksia oli yhdeksältä managementilta. Joukosta löytyi yrityksiä, jotka hoitavat esimerkiksi Elton Johnin, Robbie Williamsin ja One Directionin asioita.

Lopulta päädyttiin First Access managementtiin, jonka asiakkaita ovat esimerkiksi Rita Ora, Bebe Rexha ja Isac Elliotin suosikkiartisti Young Thug.

Keikkamyyjäksi on puolestaan tarjolla firma, joka hoitaa vastikään Suomessa esiintyneen Ed Sheeranin keikkojen myyntiä.

– En olisi voinut mitenkään uskoo, että mulla olisi tämmönen tiimi takana. Mutta sillä ei oo mitään väliä, jos jengi ei diggaa biiseistä. Siksi mua jännittää ihan törkeesti, laulaja sanoo.

Näkyvyyttä Pariisin muotiviikoilta

Isac Elliotin ensimmäinen kappale New way home julkaistiin vuonna 2012 ja se esitteli 12-vuotiaan hyvin laulavan söpön pojan. Hän jatkoi kanadalaisen Justin Bieberin ja suomalaisen Robinin edustamaa teinipoppareiden buumia, joka sai aikaan uudenlaista aiempaa nuorempien tyttöjen fanihysteriaa.

Kuudessa vuodessa Isac Elliot on kasvanut pituuden lisäksi popmusiikin konkariksi. Albumeja on julkaistu kolme ja EP-levyjä kaksi, keikkoja on taustalla huikea määrä ja striimauksia Spotifyssa jo lähes 200 miljoonaa.

Artisti on vuosien varrella päässyt jyvälle musiikkibisneksestä ja sen takia hänen oma äänensä kuuluu nyt myös paremmin kaikessa ulkonäköä myöten.

– Moni varmaan luulee, että levy-yhtiö omistaa mut ja ne tekee musta sellasen kuin ne haluu. Nyt olen ollut mukana kehittämässä brändiäni ja tää on enemmän mua kuin ikinä.

– Musiikkiala ei ole kovin jees ala. Mä teen tätä, koska mä rakasta musiikkia. Mutta tää ala on tosi rankka. Nostan hattua kaikille jotka yrittää ja niin pitäis muidenkin, Isac Elliot sanoo. Laura Hyyti / Yle

Kesäkuussa Isac Elliotin Instagram-tilille ilmestyi yllättäen kuvia ja videoita Pariisin muotiviikoilta. Niissä laulaja istuu muotinäytösten eturivissä ja hengailee julkkisten ja mallien kanssa.

Tapahtumassa näyttäytyminen oli brittiläisen managementin järjestämä julkisuustempaus. Sama tehtiin myös One Direction -yhtyeestä lähteneelle Zayn Malikille, kun hänelle haluttiin luoda uusi imago soolouralle poikabändin jälkeen.

Isac Elliotia ei maailmalla teinitähtenä tunneta, joten tärkeintä on tehdä hänen naamaansa tunnetuksi. Muodista kiinnostuneelle suomalaisnuorelle muotiviikoilla hengailu oli siisti kokemus. Tosin ensikertalaisena kansainväliset julkkiskuviot veivät mennessään.

– Aluksi halusin mennä ottamaan kuvia jokaisen kaa. Totta kai kun mä tuun Espoosta ja siellä on yhtäkkiä One Directionin äijien kaa.

Management joutui kuitenkin muistuttamaan innokasta nuorukaista pysymään artistin roolissa.

– Ne oli silleen, että nyt pitää rauhottuu. Näissä piireissä sä et voi olla se fanipoika.

– Vihdoinkin mulla on sellainen fiilis, että voin antaa jotain biisinkirjoitussessioissa. Useat kappaleet ovat erobiisejä aiemmasta suhteesta, Isac Elliot paljastaa. Laura Hyyti / Yle

Suomalaislaulajalle on etsitty myös yhteistyötä tunnetujen brändien kanssa. Kesäkuussa Isac Elliot esiintyi mainosalan Cannes Lions -tapahtumassa, johon osallistuu maailman suurimpia tuotemerkkejä. Pistokeikan myötä neuvotteluja yhteistyöstä on käyty useiden brändien kanssa.

Suomalaisuus vahvasti esillä

Helsinkiläisellä studiolla soivat Isac Elliotin uudet kappaleet. Artisti nyökyttelee päätään niiden tahdissa tyytyväisenä. Uusi kappale Waiting game julkaistaan perjantaina.

Kajareista kaikuu urbaani pop, joka on laulajan aikaisempaan musiikkiin verrattuna aikuisempaan makuun. Enää ei lauleta ensisuudelmasta teini-ikäisille tytöille.

– Spotifyssa 90 prosenttia mun kuuntelijoista on yli 18-vuotiaita ja Instagram-seuraajista 47 prosenttia on miehiä. Se on muuttunut aika paljon vuosien varrella.

Uusi musiikki on syntynyt pitkälti suomalaisvoimin. Tekijöinä ovat olleet Tiina Viljakainen ja Kalle Lindroth sekä tuottajaduo Jaron & Istala. Viljakainen on tehnyt kappaleita esimerkiksi Evelinalle ja Juha Tapiolle, tuottajakaksikko Abreulle, Benjaminille ja Cledosille ja Lindroth muun muassa Antti Tuiskulle.

Kappaleita on ollut tehtailemassa myös Isac Elliot itse. Nuorempana hän ei uskaltanut puuttua biisien tekemiseen, mutta nyt hän haluaa olla mukana kertomassa omat mielipiteensä.

– Mä oon hoksannu sen, että biiseistä tulee vaan parempii, kun esittäjä ite on mukana kirjottaa.

– Fashion first! Mä laitan paljon aikaa vaatteisiin, sillä se on tärkeetä mulle, Isac Elliot sanoo. Laura Hyyti / Yle

Isac Elliot on taitava laulaja, mutta sellaisia löytyy maailmasta paljon. Joukosta erottuakseen artisti aikoo tuoda esiin muun muassa pohjoismaisuutta.

– Mä oon suomalainen ja haluun tuoda sitä vahvasti esiin. Mulla säilyy ainakin isot kauniit melodiat.

Suomalaisartistit ovat yrittäneet ponnistaa kansainvälisille markkinoille, mutta täydellistä läpilyöntiä on saatu odottaa. Näkyvimpänä on viime vuosina ollut Alma ja perässä yrittää nyt myös Robin Packalen.

Odotukset menestykselle ovat kovat ja Isac Elliotin mielestä Suomessa ei aina olla kannustavia artistien yrityksille.

– Oon lukenu artikkeleita suomalaisista artisteista, joissa niille annetaan kaksi minuuttia aikaa yrittää ja sit aletaan haukkua tai kyseenalaistaa, että tuleeks tää toimii.

Artisti sanoo, että Suomessa pitäisi tukea enemmän maailmalle pyrkiviä biisinkirjoittajia ja artisteja, sillä täältä löytyy osaamista yhtä paljon kuin esimerkiksi Ruotsista tai Norjasta.

– Suomessa tuetaan tosi vahvasti lätkänpelaajia ja muita urheilijoita. Samalla tavalla pitäisi tukea musiikkialaa ja muusikoita.

Nuoren miehen unelmat

Musiikki, vaatteet ja autoilu. Ne ovat keväällä ylioppilaaksi kirjoittaneen Isac Elliotin tärkeimmät asiat elämässä. Loppuvuodesta 18 vuotta täyttäneelle aikuisuus on tuonut vapauksia, mutta kaikkea se ei ole muuttanut.

– Meitsi asuu vielä himassa. Tyhjennän tiskikonetta ja teen mitä äiti ja isä sanoo, nuori mies virnistää.

– Aiemmin autot eivät kiinnostaneet mua pätkääkään. Nyt musta on tullut autofriikki, viime vuoden lopussa ajokortin saanut Isac Elliot nauraa. Laura Hyyti / Yle

Aikuisuuden vapauttavin asia on ollut oma auto. Isac Elliotilla se on armeijan vihreän mataksi teipattu kiesi. Väri kielii siitä, että moni kaveri on jo intissä ja sinne haluaa myös laulaja.

– Näin Tuntematon sotilas -elokuvan ja ajattelin, että totta kai mun pitää mennä sinne. Noikin kundit on taistellu. Vaikka toivottavasti ei olla missään sodassa vielä pitkään aikaan, niin kyllä mä haluun tehdä jotain isänmaan hyväksi.

Intti kutsuu Isac Elliotia periaatteessa jo talvella, mutta sitä ennen käynnistyvät musiikkikuviot maailmalla. Sen unelman eteen on tehty paljon töitä ja mielessä siintää tavoite esiintyä Berliinin isolla areenalla.

– Jos on joskus katsonut dokkaria Steve Jobbsista tai Bill Gatesista, kun heillä on oma bisnes, agenda tai kova intohimo. Silloin joutuu puskemaan paljon duunia ja tulee paljon ala- ja ylämäkiä.

– Ei mua kuitenkaan pelota. Mä yritän pitää hauskaa, vaikka työ on välillä rankkaa.