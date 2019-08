Kun Maustetytöt laulavat mielialalääkkeistä, markettikaljasta ja rahojen loppumisesta, suomalainen yleisö on innoissaan

Miksi suomalaiset rakastavat Maustetyttöjen lauluja, joissa arki on ankeaa?

Siskosten levy ilmestyy vasta syksyllä, mutta jo nyt Maustetytöistä on puhuttu tämän vuoden musiikki-ilmiönä.

Maustetytöt-duo on tänä vuonna julkaissut vasta pari kappaletta, mutta musiikkipiireissä heitä on tituleerattu jo tämän vuoden ilmiöksi.

– Hyvältähän se tuntuu, että meidän musiikistamme ja siitä, mitä me teemme, tykätään, Kaisa Karjalainen sanoo.

Nopea suosio ei tunnu ainakaan vielä liian painostavalta.

– Sitä helposti saattaa alkaa ajatella, että mitähän ne ihmiset odottavat. Mutta pitää ajatella, että tekee niin kuin se itsestä tuntuu hyvältä, Anna Karjalainen sanoo.

Karoliina Simoinen / Yle

Mistä kyse?

Maustetyttöjen kappaleet Tein kai lottorivini väärin (siirryt toiseen palveluun) ja Se oli SOS (siirryt toiseen palveluun) vetoavat moneen erityisesti sanoitustensa vuoksi.

Suomalaiset ovat aina rakastaneet melankolista musiikkia, mutta miksi Maustetyttöjen kappaleet halvasta oluesta, mielialalääkkeiden käytöstä ja elämän vaikeudesta iskevät suomalaisyleisöön?

– Kai täällä on ihmisiä, jotka pystyvät samaistumaan siihen kurjuuden tunteeseen. Tämä ei taida olla mikään positiivisin kansa, Kaisa Karjalainen sanoo.

Yhtyeen ensimmäinen albumi tulee ulos syksyllä.

Kuka ja mitä?

Maustetytöt ovat siskosten Anna ja Kaisa Karjalaisen vajaa pari vuotta sitten perustama oma bändi. Anna soittaa kitaraa, Kaisa koskettimia ja kumpikin laulavat.

Siskosten on vaikea kuvitella tekevänsä musiikkia kenenkään muun kanssa.

– Olen sen verran ahdistunut ihminen, ja tässä joutuu olemaan niin paljon tekemisissä, että on mahtavaa tehdä tätä ihmisen kanssa, jolle voi olla rehellinen ja suora, Anna Karjalainen sanoo.

Karoliina Simoinen / Yle

Tätä et ehkä tiennyt

Maustetytöt on duo, mutta Karjalaisilla on vielä kolmaskin sisarus. Aikaisemmassa Kaneli-bändissä kolmikko soitti yhdessä, mutta Maustetytöt on Annan ja Kaisan projekti.

– Rumpukoneen kanssa treenaaminen onnistui helpommin. Hän ei ollut niin kiinnostunut treenaamaan, Kaisa Karjalainen sanoo.

Mitä on tärkeä muistaa?

Kaksikko on koko kesän kiertänyt ympäri Suomen festareita, mutta tänään perjantaina Maustetytöt kapuavat Flow Festivalin lavalle Helsingissä.

Karjalaiset eivät koskaan aikaisemmin ole käyneet Flow-festareilla, joten ensikosketus hipstereiden kansanjuhlaan on yleisön edessä festareiden avajaispäivänä.

He eivät ole koskaan haaveilleet mistään erityisestä keikkapaikasta tai festareista, minne pitäisi päästä soittamaan.

– Kaikki on plussaa. Kaikkialla ollaan haluttu soittaa, Kaisa Karjalainen sanoo.

