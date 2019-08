Vilnasta on tullut HBO:n Chernobylin ja muiden huippusarjojen suosittu kuvauspaikka – "Työt löytävät minut, eikä toisin päin"

Liettuan pääkaupungista Vilnasta on tullut kansainvälisten tv-sarjojen suosittu kuvauspaikka. Maisemiltaan monipuolisessa kaupungissa on kuvattu muun muassa BBC:n ja HBO:n suurtuotantoja. Kansainvälisten kuvausryhmien vierailuista on taloudellista hyötyä koko Liettualle.

Kadulla velloo täydellinen kaaos. Ihmiset juoksentelevat ympäriinsä hysteerisinä, törmäilevät toisiinsa ja yrittävät paeta.

Kohta Napoleonin joukot saapuisivat Moskovaan ja valtaisivat kaupungin – paitsi että nyt ei olla Moskovassa, vaan Liettuan pääkaupungissa Vilnassa.

Ja kun tätä Dominikonu-kadulla kuvattu kohtausta tutkailee tarkemmalla silmällä, huomaa, että tuolla taustalla siintää Pyhän Johanneksen kirkon torni ja tuossa toisessa suunnassa vilahtaa punaisilla tiilillä verhoiltu katolinen kirkko.

BBC:n Sota ja rauha -suursarjaa on kuvattu useissa kohteissa Vilnaa. Laurie Sparham

Katariina Suuresta viimeisiin tsaareihin

BBC:n vuonna 2016 valmistunut, Leo Tolstoin klassikkoon perustuva Sota ja rauha -draamasarja on yksi esimerkki Vilnan muuntautumiskyvystä. Yksi kaupungin maamerkeistä, kukkulalla sijaitseva Gediminasin linnan torni toimi sarjassa Itävallan alpeilla sijaitsevana neuvottelupaikkana, Vilnan yliopisto taas markkeerasi Brunnissa sijaitsevaa Itävallan silloista sotaministeriötä.

Dominikonun lisäksi Napoleonin sotien aikainen Moskova heräsi sarjassa henkiin Šv. Kazimiero- ja Šv. Dvasios -kaduilla sekä kolmessa luostarissa.

Dvasios-katua on käytetty BBC:n Sota ja rauha -sarjan kuvaamispaikkana. Jussi Mankkinen / Yle

Yönäkymiä Kazimiero-kadulta, jossa Sota ja rauha -sarjaa kuvattiin. Jussi Mankkinen / Yle

HBO:n huippusuositun Chernobyl -sarjan lisäksi Vilnassa on kuvattu kahta muutakin tänä vuonna valmistunutta sarjaa: Helen Mirrenin tähdittämää Katariina Suurta sekä Romanovien traagisesti päättyneen tarinan kertovaa Netflixin Viimeiset tsaarit -sarjaa.

Ei mikään ihme, että visuaalisesti monipuolisesta Vilnasta on viime vuosina tullut televisiosarjojen ja elokuvien suosittu kuvauspaikka. Värikkään historian mainingeissa kaupunkikuvaan on tarttunut barokkiarkkitehtuurin loistoa, rappioromantiikkaa uhkuvia katunäkymiä ja rosoisia teollisuusmaisemia.

– Itse asiassa tällä hetkellä työt löytävät minut ja yhtiöni, eikä toisin päin. Olemme täystyöllistettyjä vuoden loppuun saakka, Baltic Locations -yhtiön toimitusjohtaja Jonas Špokas toteaa.

Jonas Špokas Jussi Mankkinen / Yle

Špokas on pyörittänyt kuvauspaikkoja Liettuan ja muunkin Baltian alueelta etsivää ja tarjovaa firmaansa hyvällä menestyksellä jo useamman vuoden ajan. Tällä hetkellä Baltic Locations on mukana kolmessa eri tuotannossa: yhtä kuvataan parhaillaan ja kahta muuta pikapuolin. Asiakkaina on ollut suuri osa Liettuassa vierailluista televisio- ja tuotantoyhtiöistä: Špokas on löytänyt kuvauspaikat niin Katariina Suureen, Viimeisiin tsaareihin, Sotaan ja rauhaan kuin Chernobyliinkin.

Netflixin Viimeiset tsaarit -sarjaa kuvattiin Vilnassa samaan aikaan kuin HBO:n Chernobyl-sarjaakin. Patrick James Stephens

Televisiosarjojen, elokuvien ja pitkäkestoisten projektien kuvauspaikkana Liettua on jo ohittanut aiemmin suositun Viron: esimerkiksi jo Antti J. Jokisen Kätilöä (2015) kuvattiin osittain Vilnassa ja Liettuan maaseudulla. Yksi syy suosion kasvuun on Liettuan verokannustinjärjestelmä (siirryt toiseen palveluun), jolla tuetaan sekä koti- että ulkomaisia elokuvantekijöitä. Tämän vuoden alusta maa nosti elokuvia, televisiosarjoja sekä animaatioita koskevan kannustimen kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen prosenttiin.

– Kannustinjärjestelmän yhdistyminen monia Euroopan maita matalampiin kustannuksiin ja hyvään ammattilaislaatuun muodostavat yhdessä paketin, jonka vuoksi Liettuaan kannattaa tulla – vähemmällä rahalla saa parempaa laatua, Špokas sanoo.

Vilnassa on kuvattu myös viime vuonna valmistunutta norjalaista Oil Fund -sarjaa. Motion Blur Films

Neuvostoestetiikan lumoissa

Baltic Locations mainostaa löytävänsä Liettuasta myös "kreisejä paikkoja", ja niitä maasta löytyy – etenkin kivuliaan lähihistorian takia.

– Meillä on paljon neuvostoajan jättämää perintöä, joka jo sinänsä on kreisiä, koska se koetaan monessa Euroopan maassa epätavallisena asiana. Liettuassa on jäljellä runsaasti brutalistista arkkitehtuuria ja Neuvostoliiton ajan teollista rakennuskantaa. Kun tällaiseen lisätään ripaus hylättyä tunnelmaa ja ruostetta, saadaan aikaiseksi futuristisia maailmanlopun tunnelmia, Jonas Špokas toteaa.

Vilnasta löytyy myös brutalistista neuvostoarkkitehtuuria. Entisen kulttuuri- ja urheilukeskuksen sisätiloja käytettiin HBO:n Chernobyl-sarjan kuvauksissa mallintamaan Pripjat-hotellia. Jussi Mankkinen / Yle

Tähän mennessä tunnetuin esimerkki neuvostoestetiikan piiruntarkasta hyödyntämisestä lienee Chernobyl-sarja. Pripjatin kaupunkia mallinsi sarjassa Vilnan Fabijoniškėsin neuvostoaikana rakennettu betonilähiö, joka muistuttaa estetiikaltaan Espoon Suvelaa ja Tallinnan Lasnamäea. Osoitteessa Žirmūnų 1 sijaitseva betonikolossi, joka on aiemmin ollut sisäministeriön kulttuuri- ja urheilukeskus, toimi sarjassa hotellina. Chernobylissä käytettiin tuhansia paikallisia avustajia.

– HBO:n kanssa työskentely oli upea kokemus ja tähänastisen urani suurin ja kunnianhimoisin projekti. Chernobylin tekeminen oli myös haastavaa: kuvasimme hyvin vaikeissa paikoissa, kuten Ignalinan ydinvoimalassa ja lisäksi loimme massiivisia evakuointikohtauksia isossa lähiössä, jossa asui samaan aikaan paljon ihmisiä, Špokas muistelee.

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden ympärille kietoutunutta sarjaa päästiin kuvaamaan Ignalinaan vasta vuoden kestäneiden keskustelujen ja järjestelyiden jälkeen. Špokasin mukaan vastaavaa paikkaa ei koko maailmasta olisi löytynyt, joten Ignalinaan piti päästä hinnalla millä hyvänsä.

– Kaikki aktiviteetit piti toteuttaa ydinvoimalassa täsmälleen kuten etukäteen oli sovittu, eikä minkäänlainen improvisointi tullut kuuloonkaan. Tällaista metodiikkaa on filmialla tietenkin vaikea noudattaa, koska muutoksia ja yllätyksiä tulee pakostakin eteen jatkuvasti. Onneksi ydinvoimalan henkilökunta oli hyvin avuliasta. Luulen myös, että heille oli kiinnostava kokemus tehdä kanssamme töitä.

Chernobyl-sarjaa kuvattiin muun muassa Vilnan Fabijoniškėsin neuvostoaikana rakennetussa betonilähiössä. hbonordic.com

Vilna pysyy lähivuodet kiireisenä

Huippusarjojen buumi on kasvattanut myös sekä Visaginasissa sijaitsevan Ignalinan että Vilnan turistimääriä. Kaupunki ryhtyi todenteolla promotoimaan elokuva- ja televisiosarjaturismia vuonna 2016, jolloin nimenomaan brittituristeille lanseerattiin Sota ja rauha -sarjan kuvauspaikkoja esitellyt kävelyreitti. Samoihin aikoihin brittilehdistö ryhtyi kirjoittamaan suositun sarjan kuvauspaikoista ja televisiosarjamatkailusta Vilnaan.

Myös Chernobyl-turismi on harpponut kukonaskeleita Fabijoniškėsissa: paikalliset ovat muun muassa sisustaneet asuntojaan autenttiseen neuvostotyylin, ja turisteilla on siis mahdollisuus nautiskella (tai kärsiä) tällaisesta estetiikasta yön tai parin ajan.

– Koska neuvostoaika ja sen arki on ollut niin oleellinen osa Chernobyl-sarjaa, monet ovat halunneet kokea sitä lisää, joten on ollut loogista vierailla Liettuan kaltaisessa maassa. Neuvostoajoista Liettua on jo kaukana, mutta sitä voi täällä kuitenkin vielä aistia. Joillekin tämä on lumoavaa, Jonas Špokas kertoo.

Vilnan uusklassista raatihuonetta ja sen ympäristöä käytettiin HBO:n Katariina Suuri -sarjan kuvauksissa. Jussi Mankkinen / Yle

Katariina Suuren kuvauksia Vilnan raatihuoneen edustalla. David Edward Plant

Špokasin mukaan Vilna ja Liettua yleensäkin tulee pysymään lähivuodet kiireisenä – kuvauksia ja siihen liittyvää turismia riittää.Toisaalta ilmassa on dynamiikkaa ja Liettua ja etenkin Vilna muuttuvat hyvin nopeasti. Monet asiat, joita nimenomaan kansainväliset tuotantoyhtiöt etsivät, kuten vanhat, hylätyt rakennukset ja autenttisuus, tulevat katoamaan.

Špokasin mielestä Liettuassa ei oikein vielä ymmärretä televisiosarja - ja elokuvateollisuuden merkitystä maan taloudelle.

– Tämä bisnes on Liettualle tärkeämpää kuin mitä moni ajattelee. Kaikki projektit eivät toki ole Chernobylin kokoluokkaa, eli että puolisen sataa ulkomaalaista ihmistä asuisi ja tekisi täällä töitä vuoden. Filmiteollisuudessa rahat kulutetaan poikkeuksellisen nopeasti: miljoona euroa voidaan käyttää yhden kuukauden aikana, ja verot ja vastaavat on maksettava samantien. Jollakin toisella alalla kyseinen summa kulutetaan kymmenen vuoden aikana. Chernobylin takia olemme saaneet paljon näkyvyyttä ja ihmiset ovat alkaneet ymmärtää vasta nyt, että elokuva tai televisiosarja ei ole pelkkää taidetta, vaan siihen liittyy myös isoa bisnestä, Jonas Špokas summaa.

Tulevissa tuotannoissa Vilna muuten muuttuu Malmön Rosengårdiksi. Sinänsä tässä ei ole mitään ihmeellistä: vuoden 2017 Netflixin Tokyo Trial -sarjassa Vilnasta muovattiin toisen maailmansodan jälkeinen, pahoin kärsinyt Tokio.