Italia häätää isot risteilyalukset Venetsian keskustasta – taustalla kesän risteilijäonnettomuus

Italian hallitus on päättänyt kieltää isojen risteilyalusten pääsyn Venetsian historiallisen keskustan tuntumaan. Yli tuhannen tonnin aluksia koskevat rajoitukset astuvat voimaan syyskuun alussa, yleisradioyhtiö BBC kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Rajoituksilla on kuitenkin pitkä siirtymäaika. Financial Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan hallituksen tavoitteena on, että kolmannes risteilijöistä jää kauemmas Venetsiasta ensi vuoden loppuun mennessä.

Liikenneministeri Danilo Toninellin mukaan kaikille risteilijöille etsitään uudet satamapaikat pitemmällä aikavälillä.

Päätöstä vauhditti kesäkuussa tapahtunut risteilijäonnettomuus, jossa loukkaantui viisi ihmistä. Tuolloin risteilijä törmäsi pienempään turistialukseen Venetsian keskustaan johtavan Giudecca-kanavan varrella.

Osa venetsialaisista on jo pitkään vaatinut risteilyalusten kieltämistä, ja onnettomuuden jälkeen kaupungissa nähtiin jälleen mielenosoituksia risteilijöitä vastaan. Suojelujärjestöjen mukaan hallituksen päätökset ovat riittämättömiä.

Venetsiassa vierailee noin 500 risteilyalusta vuosittain. Alukset aiheuttavat vedenalaista eroosiota ja levittävät saasteita kanavistaan tunnettuun kaupunkiin.

Risteilyalusten pääsy keskustaan kiellettiin edellisen kerran vuonna 2013, mutta päätös peruttiin myöhemmin.

Turismin kasvuun on reagoitu kielloin eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi Pariisi päätti heinäkuussa kieltää turistibussien pääsyn keskusta-alueelle.

