Erittäin voimakas taifuuni on iskemässä Kiinan itärannikolle – Shanghain alueella evakuoidaan 16 000 ihmistä

Lekima-taifuuni iskee lauantaina Kiinan rannikolle. Kuvassa oikealla on trooppinen myrsky Krosa, joka seuraa taifuunin kannoilla. NASA / EPA

Lakima-taifuuni on voimakkain Kiinaan iskenyt trooppinen myrsky vuoden 2014 jälkeen.

Kiinan viranomaiset varoittavat erittäin voimakkaan taifuunin lähestymisestä. Lakima-taifuunin on määrä iskeä lauantaina Kiinan itärannikolle Zhejiangin provinssiin, joka sijaitsee Shanghaista etelään.

Paikallisviranomaisia on määrätty varautumaan evakuointeihin sekä lento- ja junaliikenteen keskeyttämiseen. Laivoja on käsketty palaamaan satamiin.

Noin 16 000 asukasta aiotaan evakuoida Shanghain esikaupungeista. Jangtse-joen suistossa odotetaan voimakkaita tulvia.

Viranomaisten mukaan kyseessä on voimakkain Kiinaan iskenyt taifuuni vuoden 2014 jälkeen. Taifuuni on tuomassa Shanghain alueelle noin 250–320 millimetriä sadetta. Taifuunin tuulenpuuskien nopeudeksi on mitattu yli 50 metriä sekunnissa.

Lekima-taifuuni on jo pyyhkäissyt Taiwanin pohjoiskärjen ohi. Taiwanissa peruttiin noin 300 lentoa, ja noin 40 000 kotitaloutta jäi ilman sähköä.

Taiwanissa kalastusalukset ovat pysyneet sataman suojissa taifuunin takia. Sam Yeh / AFP

Lähteet: AP, Reuters