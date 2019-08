Uimarantojen yrittäjät turhautuvat Vaasassa – jätevesivuodot ovat karkottaneet asiakkaat jo toisena kesänä peräkkäin

Vaasassa kahtena kesänä sattuneet jätevesipäästöt ovat käyneet kalliiksi uimarannoilla toimiville yrittäjille. Vaasan Veden putkisto petti viime vuonna ja suuri jätevesi-massa pääsi mereen. Tänä kesänä, kesken kesän parhaiden helteiden, huomattiin että uudesta kerrostalosta oli vuotanut jätevedet ympäristöön jo puolen vuoden ajan.

Uimista ei suositella Mansikkasaaressa, Hietasaaressa tai Vaskiluodon leirintäalueen rannoilla.

Rantojen kahvilayrittäjille taloudellinen isku on ollut merkittävä. Hietasaaren kahvilayrittäjä Pekka Karppinen päätti sulkea ovet kuultuaan viimeisimmästä vuodosta.

– Emme ala leikkimään ihmisten terveydellä. Kahvilaa ei myöskään kannata enää avata, koska kun tällaisesta asiasta puhutaan näin paljon, niin ihmiset eivät tietenkään halua mennä uimaan, Karppinen sanoo.

Pekka Karppinen pelkää, että jätevesivuodot karkottavat uimareita vielä ensi kesänäkin. Antti Haavisto / Yle

Karppisen kahvila vietti Hietasaaressa vasta kolmatta kesäänsä. Kaksi kesää on mennyt pilalle vuotojen vuoksi ja ensi kesääkin varjostaa epävarmuus.

– Selvästi viime kesän tapahtumat vaikuttivat tänä kesänä. Kun olen nähnyt kanta-asiakkaita, niin he ovat kyselleet, että voiko siellä jo uida. He ovat käyneet muilla rannoilla. Koko kesän on ollut sellainen yleinen epävarmuus veden puhtaudesta ja nyt yhtäkkiä löytyy jotakin taas.

Ravintola autioituneella rannalla

Daniel Böling puolestaan pitää pientä ravintolaa Mansikkasaaressa. Hän arvioi, että ennen viimeisintä vuotoa, rannalla on käynyt tänä kesänä puolet viime kesän kävijämäärästä.

– Nyt sitten on ihan autiota rantaa. Ihmiset voivat ymmärtää, että vahinko tapahtuu kerran, mutta kaksi kertaa on jo liikaa, Böling toteaa.

Hän on kuitenkin päättänyt pitää ravintolan auki, vaikka rannalla ei ihmisiä näykään. Uskollisia asiakkaita käy Mansikkasaaressa jonkin verran pelkästään ravintolan vuoksi.

– Vaikea lopettaa, kun tällaiset ihmiset käyvät meitä lohduttamassa. Mutta yksi harjoittelija, joka meidän oli tarkoitus palkata kesän jälkeen toiseen ravintolaamme, jää nyt ilman töitä. Samoin tyttären palkka menee omasta pussista.

Daniel Böling päätti pitää ravintolansa auki, vaikka jätevesivuoto vei asiakkaat jo toistamiseen. Antti Haavisto / Yle

Leirintäalue liittyi ongelmarantojen joukkoon

Torstaina tehdyissä uimaveden laatumittauksissa Mansikkasaaren ja Hietasaaren lisäksi myös Vaskiluodon camping-alueen rannasta löytyi norovirusta. Leirintäalueen ylläpito kuuluu kylpylä Tropiclandialle, jonka johtaja Tuomas Luukkonen joutui hankkimaan rannalle uimakielto-merkin.

– Ikävä asia, mutta tässä vaiheessa elokuuta, se ei ole niin merkittävä juttu. Meillä päättyy kausi kuun loppuun. Meillä kuuluu toki hintaan aamusauna ja asiakkaat varmasti sen päälle mielellään pulahtaisivat mereen, Luukkonen sanoo.

Hankaluuksia korvausten hakemisessa

Tämän kesän vuoto johtui kytkentävirheestä, joka oli tehty uuden kerrostalon jätevesijärjestelmään. Rakennusyhtiö YIT on sanonut ottavansa vastuun asiassa.

Yrittäjille yhtiö ei ole kuitenkaan suoraan lupauksia tehnyt. Böling on ollut henkilökohtaisesti YIT:hen yhteydessä ja aluejohtaja Mikael Snellman on käynyt jopa paikalla Mansikkasaaressa.

– Hän kertoi, että meidän on tehtävä valitus kaupungille ja Vaasan Vedelle, että he ottavat kantaa ja laskuttavat sitten YIT:tä. Tämän tehtyäni kuitenkin kaupungilta viitattiin kintaalla takaisin YIT:n suuntaan ja käskettiin vain olla suoraan heihin yhteydessä. Tämän jälkeen en ole enää tavoittanut ketään YIT:ltä, Böling kertoo.

YIT:n Pohjanmaan aluepäällikkö Mikael Snellman sanoo, että asiasta on käynnistetty nyt poliisitutkinta ja se katsotaan läpi rauhassa ja yhteistyössä viranomaisten kanssa.

– Olemme alusta asti sanoneet, että otamme tästä vastuun ja haluamme tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Emme voi lähteä tulkitsemaan jokaisen kanssa erikseen, vaan viranomaisten kanssa ja heidän kauttaan. Tutkinta on kesken ja me autamme viranomaisia siinä, Snellman toteaa.