Netflix voitti tarjouskilpailun Game of Thronesin tekijäkaksikosta – Amazon ja Disney jäivät nuolemaan näppejään

Netflix veti pisimmän korren tarjouskilpailussa Game of Thronesin tekijöistä. Loppumetreillä kaksikosta David Benioff ja D. B. Weiss kilpaili kolme viihdejättiä: Netflix, Amazon ja Disney. Asiasta uutisoi yhdysvaltalainen Variety (siirryt toiseen palveluun).

Monivuotisen diilin aikana Benioff ja Weiss tuottavat ja ohjaavat sarjoja yksinoikeudella Netflixille.

– He ovat ilahduttaneet katsojia ympäri maailman tarinankerronnallaan. Tuskin maltamme odottaa, mitä heidän mielikuvituksellaan on tarjota, Netflix kertoo tiedotteessa.

David Benioff ja D. B. Weiss työskentelivät HBO:lla yli kymmenen vuoden ajan. Kaksikko vastasi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi kasvaneesta ja tänä keväänä päättynestä Game of Thrones -sarjasta. Kaksikon mukaan he löysivät yhteisen sävelen Netflixin porukan kanssa vaivatta.

– Muistamme samoja kohtauksia 1980-luvun elokuvista, rakastamme samoja kirjoja ja olemme innoissamme samoista keinoista kertoa tarinoita, Benioff ja Weiss totesivat.

Westworldin tekijät palkkatason mittareina

Hollywood Reporterin lähteiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaksikko tavoitteli 200 miljoonan dollarin eli noin 180 miljoonan euron diiliä. Nykyistä palkkatasoa määrittelee muun muassa Westworldin tekijöiden Lisa Joyn ja Jonah Nolanin 150 miljoonan dollarin eli noin 135 miljoonan euron sopimus Amazonin kanssa.

AFP arvioi sopimuksen hinnaksi yli 100 miljoonaa euroa. Se olisi uutistoimiston mukaan linjassa siihen, millaiset sopimukset Netflix solmi tuottajatähtien Ryan Murphyn (Glee) ja Shonda Rhimesin (Greyn anataomia) kanssa.

Kaksikolla on näppinsä pelissä tulevissa Star Warseissa

Varietyn lähteiden mukaan myös Apple oli kiinnostunut kaksikosta, mutta yhtiö luovutti tarjouskilpailun ennen sen huipentumista.

Sen sijaan Disney oli mukana viimeiseen saakka. Muun muassa 20th Century Foxin ostaneella yhtiöllä kun on jo yhteistyökuvioita Benioffin ja Weissin kanssa. Kaksikko on mukana tulevien Star Wars -elokuvien tuotannoissa. Parhaillaan he työskentelevät 2022 ensi-iltansa saavan, vielä nimeämättömän Star Wars -elokuvan parissa.

Viihdepalvelut houkuttelevat nyt sarjojen tekijöitä listoilleen pitkillä sopimuksilla. Netflix on tehnyt vastaavia diilejä vuodesta 2017. Parhaillaan jännitetään muun muassa sitä, kenen palkkalistoille päätyy Lost-sarjan luojana ja Star Wars -ohjaajana tunnettu J. J. Abrams.

Varietyn kesällä julkaiseman uutisen mukaan näyttää siltä, että kilpailijoita on kaksi: Warner Media ja Apple.