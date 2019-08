Italian koalitiohallituksen järkiavioliitto purkautui – hallituskumppanit eivät olleet unelmapari alunperinkään

Italiassa saatetaan järjestää uudet vaalit syksyllä. Kokosimme tähän neljä kysymystä hallituksen eron taustoista.

1. Miksi Italian hallitusyhteistyö kompuroi?

Oikeistopopulistisen Lega-puolueen puheenjohtaja ja Italian sisäministeri Matteo Salvini ajoi hallitusyhteistyön alas torstaina, sillä hänen mukaansa se ei enää kyennyt vastaamaan äänestäjien tarpeisiin. Lega-puolueen ja Viiden tähden liikkeen keskinäinen kinastelu on varjostanut 14 kuukautta kestänyttä hallitustaivalta.

Tähtiliikkeen johtajan varapääministerin ja työministerin Luigi di Maion ja niin ikään varapääministerin virkaa hoitavan Salvinin henkilökemiat eivät myöskään ole enää kesällä toimineet parhaalla mahdollisella tavalla.

Koalitiohallituksen suurin haaste on ollut kurjalla tolalla oleva talous. Italian julkinen velka huolestuttaa muuta Eurooppaa. Alijäämä on huikeat 2 300 miljardia euroa.

Junat ovat tärkeä osa eteläisen ja keskisen Euroopan liikenneverkkoa. Matkustajat valitsevat yhä useammin pikajunan. Maurizio Degl Innocenti / EPA

2. Millaisia erimielisyyksiä hallituspuolueilla on ollut?

Vasemmistolaisella Viiden tähden liikkeellä ja Lega-puolueella on ollut eripuraa monista Italian politiikan keskeisistä kysymyksistä, mutta aiemmin ne ovat olleet pääosin yhtä mieltä maahanmuuttopolitiikan muuttamisesta. Italia kantaa suuren vastuun Välimereltä Eurooppaan pyrkivien vastaanotosta. Lega on avoimen maahanmuuttovastainen, Viiden tähden liike taas maltillisempi. Nyt yhteisymmärrys näyttää päättyneen.

Erimielisyyttä on ollut myös verotuksesta. Salvini on ollut työntekijöiden veronkevennysten kannalla. Viiden tähden liikkeen keskeinen vaalliupaus perustulon toteuttamisesta on Legan mukaan jäänyt saavuttamatta.

Kiistoja aiheuttavat myös oikeuslaitosuudistus, alueellisen autonomian suuruus ja suhteet Eurooppaan. Lega on puolueista Eurooppa-vastainen ja aluemyönteinen.

Lega-puoluetta ravistelevat sen Venäjä-yhteydet. Puolueen epäillään saaneen välittäjän kautta noin 58 miljoonaa euroa vaalirahoitustukea Venäjältä. Salvini tunnetaan vankkana presidentti Vladimir Putinin kannattajana.

3. Mikä on suurin kiistakysymys?

Ehkä suurin erimielisyyden aiheuttaja on ollut jättiprojekti, huippunopea junayhteys Ranskan ja Italian välille. Pääteasemat olisivat Lyonissa ja Torinossa. Pääministeri Giuseppe Conte laittoi suunnitelman jäihin maaliskuussa. TAV-ratahanke sisältää Alpit puhkaisevan 58 kilometrin mittaisen tunnelin rakentamisen. Tunnelin kustannusarvio on noin 8,6 miljardia euroa.

Yli 20 vuotta suunnitteilla olleen radan kannattajat sanovat matka-ajan vähenevän nykyisestä lähes viidesta tunnista kahteen tuntiin. Yhteys parantaisi myös muodin megapolien Pariisin ja Milanon yhteyttä. Rautatien on määrä valmistua 2025.

Viiden tähden liike vastustaa kiivaasti miljardihanketta sekä sen kalleuden että ympäristöhaittojen vuoksi. Lega puolestaan kannattaa hanketta, koska se vilkastuttaisi puolueen mukaan pohjoisen Italian liike-elämää ja loisi työpaikkoja.

Sisäministeri Matteo Salvini jatkaa kesäkiertuettaan eteläisessä Italiassa. Hallituksen hajoaminen on sähköistänyt tiedotustilaisuuksia. Perjantain lehdistökonferenssi pidettiin Termolissa. Nico Lanese / EPA

4. Mitä puolueet tekevät kannatuksen säilyttämiseksi?

Sisäministeri Salvini on matkaillut useilla paikkakunnilla eteläisessä Italiassa. Hän hyödyntää taitavasti mainettaan kohuttuna ja värikkäänä poliitikkona ja luottaa äänestäjien pysyvän uskollisina. Toistaiseksi suosio on ollut taattua, syytökset rasistisesta ja mauttomasta kielenkäytöstä eivät ole säikyttäneet italialaisia. Gallupien mukaan puolueen kannatus on nyt noin 38 prosenttia (siirryt toiseen palveluun).

Viiden tähden liikkeen kannatus on mielipidemittausten mukaan noin 17 prosenttia. Aiemmin liike on ollut haluton etsimään yhteistyökumppaneita muista puolueista. Nyt suunta saattaa muuttua. Pääministeri Comte sanoo hallituksensa "tehneen paljon ja puhuneen vähän".

– Hallitus ei ole päivittäin rannalla, vaan tekee työtä aamuvarhaisesta iltamyöhään, koska se kunnioittaa italialaisia äänestäjiä.

Pääministeri piikki laiskottelusta oli ilmeisesti tarkoitettu sisäministeri Salvinin suuntaan. Salvinin puolue on aiemmin nimitellyt eteläisen Italian asukkaita loisiksi, jotka elelevät vauraan pohjoisen kustannuksella. Taitavana sanankäyttäjänä Salvini on nyt muuttamassa tätä käsitystä ja korostamassa alueen asukkaille Italian yhtenäisyyttä.

Lähteet: Afp, Reuters