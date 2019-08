Uusi Angry Birds 2 -elokuva ottaa etäisyyttä Suomeen – kansainväliset arviot hyviä

Tänä vuonna 10 vuotta täyttävää Angry Birdsia juhlitaan jo toisessa animaatioelokuvassa. Suomalaisen Rovion lippulaivatuote nähtiin ensimmäisessä elokuvassa vuonna 2016. Kansainvälinen animaatioelokuva oli menestys maailmalla ja Suomessa, joten elokuvasarjan jatkaminen on luontevaa Roviolle. Ensimmäisen elokuvan maailmanlaajuinen elokuvateatteriliikevaihto oli noin 300 miljoonaa euroa.

Vihaiset linnut ja ärhäkkäät possut saavat elokuvista uutta puhtia, arvioi Rovion lisensointi- ja elokuvatoiminnan johtaja Simo Hämäläinen. Elokuvat ovat vahvistaneet brändiä ja kaupallisia tuottoja.

Angry Birds -elokuva 2 toteutettiin eri tyylillä kuin ensimmäinen animaatio. Ensimmäisessä yhteistyössä Sonyn kanssa Rovio tuotti ja rahoitti itse elokuvan. Nyt Rovio pysyi aiempaa enemmän taustalla ja lisensoi elokuvan Sonylle.

– Me Roviolla huolehdimme brändistä ja siitä, että kaikki muu Angry Birds -maailmassa elää rinnakkain elokuvan kanssa.

Angry Birds -elokuva 2: Tirpanat, Red, Sakke ja Pommi. Sony Pictures Entertainment

Suomalainen voi samastua tunneilmaisun kangerteluun

Elokuvassa suomalaisuus ei juuri vaikuta. Suomenkielisessä versiossa äänipääosaa esittävän Riku Niemisen mukaan hahmot ovat hyvin kansainvälisiä. Näyttelemästään Red-hahmosta Nieminen löytää kuitenkin suomalaisittain tuttuja piirteitä.

– Red ei halua puhua tunteistaan. Se on tuttua suomalaiselle miehelle. Red on ympäröity koomisilla hahmoilla. Hän itse on ihmettelevä ja kyräilevä tyyppi.

Elokuvassa tavallisesti tukkanuottasilla olevat linnut ja possut ovat solmineet välirauhan ja lähtevät yhtenä joukkona pelastamaan saariaan uhalta. Kotkasaaren hirmuvaltias on kyllästynyt jääsaareensa ja yrittää valloittaa lintujen ja possujen trooppiset saaret omalle väelleen.

Nieminen nautti roolityössään elokuvan viitteistä eri aikakausiin, kulttuuriin ja klassikkobiiseihin. Näyttelijän vierellä esiintyy myös hänen kouluikäinen poikansa, joka tekee elokuvassa ensimmäisen ääniroolinsa.

– Lapsiin ylipäätään vetoaa varmasti elokuvan vessahuumori, Nieminen sanoo.

Animaatiosta löytyy myös entistä enemmän aikuisille suunnattua huumoria. Kaveriporukan seikkailujuoni etenee puolestaan samaan tuttuun tyyliin kuin useissa muissa saman tyylilajin elokuvissa.

Merkittävissä lehdissä hyviä arvioita

Elokuva- ja pelialan kilpailu on kovaa. Rovion Simo Hämäläinen ei vielä uskalla ennustaa uuden elokuvan menestystä, mutta on tyytyväinen positiivisiin arvioihin. Esimerkiksi Varietyn, Hollywood Reporterin ja The Guardianin elokuva-arvostelut ovat olleet suotuisia.

Vuosikymmenen peleissä mellastaneille vihaisille linnuille elokuvamenestys antaisi uutta nostetta.

Nieminen pitää Angry Birdsiä tärkeänä suomalaisille.

– Minulle tämä on kansallinen produktio. Angry Birds vie Suomi-brändiä eteenpäin.

Näyttelijä itse pääsi osallistumaan Angry Birdsin matkaan jo varhain.

– Kun olin Teatterikorkeakoulussa, Rovio halusi testata, miten linnut voisivat käyttäytyä ihmismäisemmin. Opiskelijajoukkomme esitti roviolaisten edessä improvisoituja kohtauksia lintuhahmoilla. Minuun teki vaikutuksen, että hahmoihin haluttiin paneutua silloin jo kunnolla.