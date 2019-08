Yli satatuhatta ihmistä jättänyt melkoiset jäljet asuntomessujen taloihin: "Kyllä siinä 20-30 vuoden käytöstä, eli pienestä talon iästä puhutaan"

Villa Element -talon suojamattoja on pitänyt päivittäin siirtää takaisin paikalleen, sillä ne kulkeutuvat eteenpäin, kun ihmiset kävelevät jonossa. Puuseinät täytyy puhdistaa messuvieraiden kädenjäljistä.

Kouvolan asuntomessualueella on edessä huomattava korjaus- ja purku-urakka messujen päättymisen jälkeen.

Kouvolan asuntomessualueen purkaminen alkaa välittömästi sunnuntaina, kun portit ovat sulkeutuneet yleisöltä.

Messuilla on vieraillut yli 100 000 kävijää, jotka jättävät jälkensä alueelle. Monessa kodissa ei käy kymmenessä vuodessakaan yhtä paljon ihmisiä kuin messuilla kuukauden aikana, Elementit-E Oy:n rakennusneuvos Veli Hyyryläinen vertaa.

– Kyllä siinä pienestä talon iästä, ehkä 20–30 vuoden käytöstä puhutaan, Hyyryläinen arvioi.

Asukkaat joutuvat odottamaan muuttoa uusiin koteihinsa vielä hetken, sillä messujen päätyttyä edessä on suursiivous ja taloihin tulleiden kulumien korjaaminen.

– Missä ihmiset kulkevat, kulkee myös hiekkaa mukana. Hiekka voi hieroa jonkinlaista kulumaa. Suojamatot ovat pysyneet kohtuullisen hyvin paikallaan, mikä voi auttaa siihen, ettei kulumia ole juuri syntynyt Villa Element -taloon, Hyyryläinen kertoo.

Asuntomessukävijöiden mukana taloihin voi kulkeutua hiekkaa ja kiviä, joten suojamatot tulevat todella tarpeeseen. Pyry Sarkiola / Yle

Kulumien ja mahdollisten vaurioiden laajuus taloissa selviää lopullisesti, kun talojen suojaukset poistetaan.

Messujen Taidekodissa on edessä ainakin tuulikaapin ja eteisen maalaus. Seinät maalattiin alunperinkin vain yhden kerran, koska talon omistajat osasivat varautua maalaustarpeeseen messujen jälkeen. Mahdollisesti myös esimerkiksi kulmalistoja on uusittava.

Taiteilija Johanna Oraksen teoksilla koristellun Taidekodin omistaja Anne Hasu sanoo olevansa tyytyväinen, jos messuista selvitään näin pienillä vaurioilla.

– Ihmiset pelottelivat hirveästi etukäteen. Yksi käsisaippuapullo talosta on varastettu, mutta ei muuta. Kaikki taide on pysynyt tallessa.

Hiekkapölyä on kulkeutunut taloihin ovista ja ikkunoista

Kohteiden kulumien ja vaurioiden korjaamisesta vastaavat näytteilleasettajat.

Esimerkiksi Taidetalon maalaustarvikkeet ja siivouksen maksaa päänäytteilleasettaja. Omistajat hoitavat varsinaisen maalauksen itse. Päänäytteilleasettaja huolehtii talon pintojen siivouksesta, mutta esimerkiksi kaappien siivous jää omistajien itsensä hoidettavaksi.

Siivousta taloissa tarvitaankin. Hiekkapölyä on päässyt kertymään runsaasti, sillä ikkunat ja ovet olleet auki messujen ajan.

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen operatiivisen johtajan Heikki Vuorenpään mukaan aiempi kokemus on näyttänyt, että koteihin voi päästä muuttamaan ilman korjaustöitäkin, jos suojaukset on hoidettu erinomaisesti.

– Yleensä taloissa tarvitsee tehdä lähinnä maalauskorjauksia kaiteisiin. Porrashuoneissa voi maalipintoihin tulla messujen aikana kulumia. Ne voidaan entistää uudella maalauksella.

Taidekodin kaikki taide on pysynyt messujen ajan tallessa. Kalle Purhonen / Yle

Veli Hyyryläisen yritys on vastannut Villa Element -puutalon rakentamisesta. Hyyryläinen arvioi, että talon korjauskustannukset jäävät alle 10 000 euron. Hän uskoo, että messut ovat aiheuttaneet talossa enemmän likaantumista kuin vaurioita.

– Talossa on puuseinät, jotka kiinnostavat hirveästi ihmisiä ja sitten puuta pitää kosketella käsin. Kun tulee paljon käsien jälkiä, voi olla vähän likaakin. Uskoisin, että puhdistamalla saamme jäljet pois.

Hyyryläinen olettaa, että Villa Element -talossa pitää tehdä hiomista ja uudelleen pinnoittamista, mutta suurta materiaalien vaihtoa tuskin tarvitaan. Hän kuitenkin pohtii, mitä olisi voinut tehdä toisin.

– Olemme nähneet kavereilla akryylilevysuojauksia. Ne pysyvät paremmin paikallaan ja ovat ehkä fiksumman näköisiäkin kuin suojamatot. Ehkä se olisi ollut parempi ratkaisu. Asiaa on kuitenkin vaikea muuttaa kesken messujen.

Messurakenteiden asfaltti halutaan uusiokäyttöön

Myös vanhalle kasarmiasueelle pystytettyjen asuntomessujen ulkoalueella riittää purettavaa ja korjattavaa messujen jäljiltä. Esimerkiksi kulkureittien kulumia ja viheralueita on paikattava. Viheralueille on voinut muodostua polkuja, kun ihmiset ovat etsineet kulkureittejä itselleen.

– Luulen, että jälki näkyy enemmän talojen sisällä pienten asioiden korjaamisessa. Yleisillä alueilla on ollut aika kestäviä rakenneratkaisuja, aluevalvoja Esa Inkilä Kouvolan kaupungilta sanoo.

Töitä riittää messujen ajaksi tehtyjen rakenteiden purkamisessa. Purettavaa asfalttia Inkilä arvioi alueella olevan 4 000–5 000 neliötä. Viherrakentamisen alkuperäinen suunnitelma pystytään viemään loppuun messujen jälkeen, kun rakenteet on purettu.

Päänäyttelyhallissa oleva asfaltti puretaan messujen jälkeen ja alue ennallistetaan pesäpallokentäksi. Pyry Sarkiola / Yle

– Päänäyttelyhallista poistetaan asfaltit ja se ennallistetaan pesäpallokentäksi. Samoin linja-autoterminaalina toiminut paikka ennallistetaan paraatikentäksi, joka se on ollut jo puolustusvoimien aikana.

Inkilä arvioi, että ulkoalueiden purkamis- ja korjauskustannukset ovat kymmeniätuhansia euroja. Kustannuksista vastaa Kouvolan kaupunki.

– Pohdimme ensi viikolla, saadaanko asfaltti kierrätyskäyttöön. Samoin puutavaran osalta haluamme harkita, voisiko sitä käyttää uudelleen. Useista kohteista on sovittukin, miten niitä viedään eteenpäin, Inkilä kertoo.

Inkilä arvioi, että menee vielä kuukausi, ennen kuin alue on asuttavassa kunnossa. Myös uusia taloja on nousemassa alueelle. Inkilän mukaan muutamilla tyhjillä tonteilla alkaa rakentaminen, kun rakennusluvat on saatu kuntoon.