"Kashmir on kuin painekattila, joka räjähtää hetkenä minä hyvänsä" – Ulkonaliikkumiskieltoa höllennettiin ainakin hetkeksi

Ulkonaliikkumiskieltoa on tänään helpotettu väliaikaisesti Intian puoleisen Kashmirin muslimialueilla perjantairukousten takia.

Alueen suurimmassa kaupungissa Srinagarissa ihmiset pääsivät viranomaisten mukaan lähimoskeijoihinsa, mutta kaupungin päämoskeija Jama Masjid pysyi suljettuna.

Turvallisuustoimet ovat samaan aikaan erittäin tiukat ja poliisit valvoivat moskeijoihin saapuneita.

– Ulkonaliikkumiskielto jatkuu viidettä päivää. Tulimme tänne rukoilemaan, mutta vaati ponnisteluja päästä moskeijaan, sanoi srinagarilainen Aijaz Ahmad uutistoimisto Reutersille.

Intia on lähettänyt Kashmiriin tuhansia sotilaita lisää. Farooq Khan / EPA

Myös puhelinverkot ovat osittain toimineet ja koulut on avattu monilla alueilla. Internet ja puhelinverkko ovat olleet tämän viikon lähes täysin pois toiminnasta.

Viranomaisia on kehotettu auttamaan ihmisiä hankkimaan välttämättömiä tarvikkeita. Alueelle on lähetetty autoja, joista myydään ihmisille ruokaa, kertoo The Times of India (siirryt toiseen palveluun).

Srinagarin asukkaat ovat joutuneet pysymään sisätiloissa

Muslimienemmistöinen Intian puoleinen Kashmir ja sen suurin kaupunki Srinagar ovat olleet erittäin tiukkojen turvatoimien kohteena ja eristettynä sen jälkeen, kun Intia poisti alueen erityisaseman tiistaina.

Ulkonaliikkumiskielto on jatkunut maanantaista asti ja Srinagarin asukkaat ovat joutuneet pysyttelemään sisätiloissa. Kaupat ja jopa terveysasemat ovat olleet kiinni.

Tiesulkuja on Srinagarissa ja muissa suurimmissa kaupungeissa The Times of Indian mukaan noin sadan metrin välein. Ulkonaliikkumiskiellon aikaan vain vakavasti sairaat ihmiset on päästetty sulkujen ohi.

Tiukimmin kontrolloiduilla alueilla alkaa olla pulaa ruoasta ja muista tarpeista.

Kaupat ovat olleet kuluvan viikon kiinni Srinagarissa. Tauseef Mustafa / AFP

Protesteja on ollut päivittäin

Laajoja väkivaltaisuuksia ei ole toistaiseksi puhjennut, mutta pienempiä mielenosoituksia on järjestetty päivittäin eri puolilla Srinagaria.

Protesteissa nuoret mielenosoittajat ovat heittäneet kiviä sotilaita kohti. Useimmiten kahakat ovat alkaneet pimeyden koittaessa, kun sotilaat ovat olleet lähdössä pois vuorostaan. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen ja useiden loukkaantuneen.

Nimettömänä pysytellyt lääkäri kertoi Srinagarissa olevalle uutistoimisto AP:n toimittajalle, että hänen sairaalaansa oli tuotu yli 50 ihmistä, jotka ovat haavoittuneet luodeista.

Sairaalassa hoidettavana olevan Riyaz Ahmadin silmään oli tullut siruja sotilaiden ampumasta luodista mielenosoituksen yhteydessä.

– Kaikki meni pimeäksi, kun sirpaleet osuivat. En tiennyt, kuka minua kuljetti sairaalaan.

Pyörällä Ahmadin sairaalaan vienyt ystävä Sajad Wani kertoo, että sotilaat myös pahoinpitelivät heitä pampuilla matkan varrella.

Tiesulkuja on Srinagarissa median mukaan sadan metrin välein. Farooq Khan / EPA

"Hyökkäys kulttuuria ja identiteettiä vastaan"

Monet AP:n haastattelemat ihmiset kertoivat pelkäävänsä laajojen väkivaltaisuuksien puhkeamista.

– Ihmiset lähtevät kaduille, kun rajoitukset poistetaan. Kashmir on painekattila, joka voi räjähtää hetkenä minä hyvänsä, Bashir Ahmad sanoi.

– Intia petti meidät. Meidän pitää taistella vastaan, AP kuuli erään miehen toteavan ryhmälle ihmisiä.

Intian päätös viedä Kashmirin itsehallinto tarkoittaa myös sitä, että muualta Intiasta tulevat voivat ostaa alueelta maata. Arvostelijoiden mukaan hallituksen tavoitteena on hindulaistaa Intian ainoa muslimienemmistöinen osavaltio Jammu ja Kashmir.

– Tämä on hyökkäys identiteettiämme ja kulttuuriamme vastaan. Pitkällä tähtäimellä tarkoituksena on muuttaa alueen väestörakennetta, Mohammed Akbar arvioi.

– Emme anna Intialle koskaan anteeksi tätä julkeaa kollektiivista rangaistusta, hän jatkoi.

Jännitteitä on myös muualta komennettujen Intian armeijan sotilaiden ja Kashmirin poliisin välillä. AP:n lähteiden mukaan muutamia kahakoita on puhjennut.

Siirtotyöläiset ovat pyrkineet pois Srinagarista väkivaltaisuuksien uhan takia. Nämä miehet jonottivat bussilippuja keskiviikkona. Sajjad Hussain / AFP

Vuosikymmeniä jatkunut konflikti

Poliisi ja armeija helpottivat ulkonaliikkumiskieltoa väliaikaisesti muslimien pyhäpäivänä, mutta höllennyksen kestosta ei ole kerrottu.

Hindunationalistinen pääministeri Narendra Modi sanoi torstaina, että tilanne Kashmirissa alkaisi palata asteittain normaaliksi. Modi perusteli erityisaseman viemistä sillä, että se poistaa Kashmirista terrorismin ja separatismin.

Kapinalliset ovat taistelleet Intian keskushallintoa vastaan Kashmirissa vuosikymmenten ajan. Intia ja Pakistan kiistelevät jakamastaan Kashmirin alueesta ja ovat käyneet Kashmirista kaksi sotaa ja yhden lyhyemmän konfliktin. Vuosikymmenten aikana väkivaltaisuuksissa on kuollut noin 70 000 ihmistä.

Pakistan on tuominnut jyrkästi Intian puoleisen Kashmirin erityisaseman poistamisen.

