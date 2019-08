Lapsen vahinkoklikkaus Youtubessa on johtanut yllätyslaskuihin – ilmiö työllistää sekä operaattoreita että kuluttajaviranomaisia

Youtube-videoiden välissä olleen mainoksen klikkaus on johtanut monissa perheissä viikkotilauksiin ja yllättäviin kuluihin.

Monia suomalaisia – etenkin lapsiperheitä – on odottanut puhelinlaskun yhteydessä tänä kesänä yllätys. Laskussa on näkynyt ostettuja palvelusisältöjä, joista kuluttajalla ei ole ollut tietoa.

Monissa laskuissa on ollut maininta "Wireless Works B.V." -yritys.

Internetiin aiheesta kirjoittaneet (siirryt toiseen palveluun) kertovat automaattisen veloituksen käynnistyneen Youtube-videoiden välissä olleen NinjasPlay -pelisivuston (siirryt toiseen palveluun) mainoksen klikkauksesta. Useimmissa tapauksissa tilaajana on ollut lapsi.

NinjasPlaynkaltaisten palveluntarjoajien olemassaolo on huomattu myös Kilpailu- ja kuluttajavirastossa, joka on vastaanottanut aiheesta kymmenkunta puhelua kesän aikana.

Kuluttajien mukaan tilauksen vahvistamiseksi on riittänyt mainoksen klikkaaminen. Tilaus alkaa, vaikka kuluttaja ei ole antanut esimerkiksi luottokorttitietojaan. Itse laskutus tapahtuu puhelinlaskun yhteydessä.

Kuluttajat ovat ottaneet yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, koska kokevat, että he eivät ole tilanneet pelejä. Moni kokee olonsa huijatuksi.

– Meillä ei ole vielä tarkkaa käsitystä, että millainen tämä palvelu on. En voi ottaa kantaa palvelun oikeudelliseen arviointiin tässä vaiheessa, kertoo Kilpailu- ja kuluttajaliiton lakimies ja asiantuntija Matias Kinnunen.

Yhteydenottojen määrä lyhyen ajan sisään on ollut kuitenkin niin suuri, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto aikoo selvittää, miten tilausprosessi tapahtuu.

– Kuluttajaviranomaisille tulleiden viestien määrä ei välttämättä edes kerro mahdollisen ongelman suuruutta, koska kaikki ongelmatapaukset eivät tule meidän tietoomme, Kinnunen kertoo.

Puhelinyhtiöiden kautta on mahdollisuus saada palvelunestoja, jotka ovat tehokas keino estää ulkopuolisten palveluiden hankinta. Merja Siirilä / Yle

Lukuisia yhteydenottoja myös Telialle

Kolmannen osapuolen ja laskuttajan roolissa oleva Telia on vastaanottanut myös kuluttajien viestejä aiheesta. Yhteydenottoja on tullut kesän aikana paljon.

Telia kuluttaja-asiakaspalvelun osastopäällikkö Matti Pohjolan mukaan kyse ei ole mistään laittomasta toiminnasta. Hän siirtää vastuuta ostoksista asiakkaille.

– Nämä palvelut eivät tule laskulle pyytämättä tai yllättäen. Laskun muodostuminen vaatii puhelinlaitteen käyttäjältä aktiivisia toimia. Tietysti vastuu laitteen ja liittymän käyttämisestä on aina asiakkaan, eikä esimerkiksi lapsen. Telia ei tee lasten kanssa sopimuksia, Pohjola kertoo.

Pohjola kertoo, että puhelinyhtiöiden kautta on mahdollisuus saada palvelunestoja, jotka ovat tehokas keino estää ulkopuolisten palveluiden hankinta.

– Erityisesti jos liittymä tulee lapsen käyttöön, niin se on hyvä idea, Pohjola toteaa.

NinjasPlay ei ole tuttu pelisivusto DNA:lle tai Elisalle. Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Wallenius kuitenkin tunnistaa ilmiön, joka liittyy palveluntuottajiin. Pohjolan tavoin myös Wallenius suosittelee asiakkaille palveluestoja, etenkin lasten puhelinliittymiin.

Puhelinlaskut kannattaa tarkastaa yllättävien kulujen varalta. Tiina Jutila / Yle

Yhtiö: 100% palautuskäytäntö alaikäisten suhteen

Alankomaissa pääkonttoria pitävä Wireless Works B.V katsoo toimivansa viranomaisten, matkapuhelinoperaattorien ja lain asettamien paikallisten säädösten puitteissa. Yritys vastasi Ylen lähettämiin kysymyksiin sähköpostitse englanniksi.

Kampanjoita Google Display -verkoston kautta toteuttava Wireless Works B.V on myös saanut asiakasvalituksia.

– Jotkut asiakasvalitukset liittyvät siihen, että asiakkaat eivät ymmärrä kuinka he ovat tilanneet palvelun tai kyse on alaikäisen toimista, yrityksestä kerrotaan.

Yrityksen mukaan palvelun tilaamiseksi vaaditaan kolme klikkausta – esimerkiksi niin, että Youtubesta päätyy ensimmäisellä klikkauksella heidän aloitussivulleen. Tämän jälkeen pitää vielä painaa "Hyväksyn" ja "Vahvista."

Asiakkaalle ilmoitetaan tilauksesta viestillä, ja myös siitä muistutetaan, että tilaus jatkuu ja palvelusta veloitetaan jälleen, Wireless Worksista kerrotaan.

Palvelun hinta on 6,19 euroa viikossa.

– Jos asiakas ei ole tyytyväinen ja ottaa meihin yhteyttä, selitämme aina palvelun tyypin ja tavan, jolla hän on kirjautunut, ja meillä on matalan kynnyksen palautuskäytäntö. Jos alaikäinen tilaa palvelumme, meillä on 100% palautuskäytäntö.

Useimmissa tapauksissa tilaajana on ollut lapsi. Merja Siirilä / Yle

Yhteys suoraan palveluntarjoajaan

Suomen kuluttajansuojaa säädellään EU-tasolla. Kilpailu- ja kuluttajavirastosta ei voida ottaa kantaa, toimiiko NinjasPlayn kaltainen yritys Suomen lainsäädännön mukaisesti. Monet kuluttajat kokevat, että he eivät ole vahvistaneet tilausta.

– Jos palvelun tilauspolku perustuu kuluttajan yhteen tai kahteen klikkaukseen verkossa, niin kyllä se on ongelmallista kuluttajaa suojaavan lainsäädännön näkökulmasta useammallakin tasolla. Olisi tärkeää, että kuluttajaa suojaavat säädökset huomioitaisiin teknisesti uudenlaisissa tilauspoluissa, Kinnunen toteaa.

Puhelinlaskun yhteydessä maksettavat sisältöpalvelut eivät ole uusi ilmiö. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tulleiden viestien määrä osoittaa kuitenkin, että tämänkaltaisia palveluja tarjotaan yhä enemmän.

– Ihmisten päivät kuluvat yhä enenevässä määrin mobiililaitteiden parissa. Myös sisältö- ja viihdepalvelut ovat yleistyneet, niin kyllä siihen massaan on liittynyt kuluttajansuojan kannalta ongelmallisia tapauksia.

Mikäli kuluttaja itse kokee, että ei ole tilannut palvelua, kehottaa Kinnunen olemaan yhteydessä suoraan palveluntarjoajaan.

– Jos veloitus on tehty puhelinlaskulla, niin kuluttajalla on lakiin perustuva oikeus tehdä reklamaatio myös operaattorille. Tällöin operaattorin täytyy pystyä osoittamaan, että milloin ja miten tämä tilaus on tehty ja minkä palveluiden käyttämisestä maksu muodostuu, Kinnunen kertoo.

Kinnusen mukaan samanlainen vastuu on myös luottokorttiyhtiöllä, mikäli veloitus on tapahtunut luottokortilta.

Jos valitus yritykselle ei tuota toivottua tulosta, kehottaa Kinnunen ottamaan yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Lisätietoa, miten palvelutekstiviestit pystyy perumaan ja miten toimia ongelmatilanteessa löytyy Kilpailu- ja Kuluttajaviraston verkkosivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

Millaisia kokemuksia sinulla on netissä kaupattavista tuotteista tai palveluista? Aiheesta voi keskustella 14.8. klo 22 saakka.