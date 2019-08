Verottaja Airiston Helmen suurimpia velkojia – toistaiseksi saatavistaan on ilmoittanut kolme tahoa

Verohalllinnolla on saatavia noin 1,7 miljoonan euron edestä.

Verohallinto on Airiston Helmen suurimpia velkoja. Verottajalla on yhtiöltä saatavia noin 1,7 miljoonan euron edestä. Kyse on muun muassa arvioiduista ennakonpidätyksistä, arvonlisäverosta ja työnantajan sairausvakuutusmaksuista.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on ilmoittanut velallisella olevan maksamattomia vakuutusmaksuja noin 110 000 euroa. Kolmas julkitullut velkoja on Lounea Palvelut noin 3 500 eurolla.

Saatavat ilmenevät Patentti- ja rekisterihallituksen asiakirjoista.

Yhtiön velkojilla on ollut tähän perjantaihin asti aikaa ilmoittaa saatavansa viranomaisille.

Airiston Helmi on hakeutunut selvitystilaan. Yhtiö omistaa useita rantakiinteistöjä Turun saaristossa.

Venäläisomistuksessa oleva Airiston Helmi on poliisitutkinnassa epäiltyjen talousrikosten takia. Velkasaatavista kertoi aiemmin Talouselämä verkkosivuillaan. (siirryt toiseen palveluun)

