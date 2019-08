Presidentin uudeksi viestintäpäälliköksi valittiin Jouni Mölsä

Presidentin uudeksi viestintäpäälliköksi on nimitetty Jouni Mölsä. Hän aloittaa tehtävässä ja presidentin kabinetin jäsenenä 1. syyskuuta.

Ulkoministeriön viestintäjohtajan virassa oleva Mölsä on tällä hetkellä komennuksella Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa lehdistöneuvoksena Suomen Lontoon-suurlähetystössä ja Helsingin Sanomien politiikan toimittajana. Mölsä on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

– Edessä uusia tehtäviä. Iloinen ja kunniatehtävä, Mölsä kommentoi tuoreeltaan nimitysuutista pikaviestipalvelu Twitterissä.

Presidentin edellinen viestintäpäällikkö Katri Makkonen ilmoitti kesäkuussa palaavansa Ylen A-studion juontajaksi syksyllä.