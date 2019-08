Tuhannet vaeltavat hiljentymään autiolle saarelle Suomessa – saareen rakennettu jo viisi rukoushuonetta

Aurinko paistaa ja Saimaan aallot liplattelevat valkoisen laivan kyljissä. Aleksanteri Scharin istuskelee hyväntuulisena Lappeenrannasta Saimaan risteilyjä tekevän pienen Linda-aluksen peräkannella.

Viime vuosina hän on viettänyt useita satoja tunteja asumattomassa Saimaan saaressa. Työtä on ollut paljon, mutta nyt se on päätöksessä.

– Se on ollut erittäin vaikeata ja rankkaa. Fyysistä kuntoa on vaadittu. Valmiista työstä saa kuitenkin tyydytystä, Scharin sanoo.

Linda kyntää kohti Ilkonsaarta Suur-Saimaalla. Sinne on juuri valmistunut ortodoksinen Pyhän Georgioksen rukoushuone, jota Scharin on ollut yhdessä muiden talkoolaisten kanssa rakentamassa useamman kesän ajan.

Saarelle on menossa myös toinen risteilyalus, Saimaa Margareta, ja paljon juhlakansaa. Mukana on Suomen ortodoksikirkon päämies arkkipiispa Leo, jonka on tarkoitus vihkiä saarelle juuri valmistunut rukoushuone.

Saimaan skiitat -yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Salpakari. Kalle Purhonen / Yle

Pyhättösaari

Ekumeeninen Saimaan skiitat -yhdistys on rakentanut Ilkonsaareen pääosin talkoilla ja lahjoitusvaroin jo viisi ortodoksista rukoushuonetta. Pienet kappelit ovat vapaasti saarella vierailijoiden käytössä.

Ne sijaitsevat kauniilla paikoilla eri puolilla Ilkonsaarta. Jokaisen sisällä on tietoja kappelin taustoista ja vieraskirja. Kaikilla rukoushuoneilla on esikuvansa eri puolilla ortodoksimaailmaa.

– Kohteet on valittu Kreikan Athos-luostarisaarelta aina Näätämöön saakka ulottuvalta reitiltä, jota pitkin ortoksinen usko on saapunut Suomeen saakka, Saimaan skiitat -yhdistyksen puheenjohtaja *Seppo Salpakari *kertoo.

Arkkipiispa Leo vihkii Pyhän Georgioksen kappelia Ilkonsaarella. Kalle Purhonen / Yle

Rukoushuoneiden esikuvat ovat Kreikan Athoksella, Laatokalla Staraja Ladogassa, Konevitsassa ja Valamossa sekä jäämeren rannalla Näätämössä.

Tarkoitettu kaikille

Ilkonsaari vihittiin Suomessa ainutlaatuiseksi skiittasaareksi vuoden 2009 kesällä. Skiitta viittaa ortodoksimunkkien pienyhteisöön, eräänlaiseen luostarin esiasteeseen. Nimitys on Ilkonsaaressa vain viitteellinen, koska saarella ei ole munkkeja tai luostaria.

Saimaan skiitat –yhdistys on myös ekumeeninen eli siinä on mukana myös luterilaisia. Rukoushuoneita onkin rakennettu Ilkonsaareen yhteisen krisitllisen perinnön hengessä eikä edes pelkästään uskovaisille.

Paikka on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat hiljentyä kauniin luonnon ääressä.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen Ilkonsaaressa. Kalle Purhonen / Yle

Hiljentymisen paikka

Luonnossa hiljentyminen on matkailutrendi, josta puhutaan yhä enemmän. Ilkonsaari ja sen rukoushuoneet vaikuttaisi vastaavan juuri tähän tarpeeseen.

– Tämä on hiljentymisen paikka ja toisaalta myös matkailukohde, Seppo Salpakari kertoo.

Salpakarin kipparoima Linda -alus laskee maihin laguunimaiselle hiekkarannalle Ilkonsaaren pohjoispuolelle. Samalla rannalla on jo ankkuroitunut myös Juha ja Eija Nikun Epuli-vene.

Kymmeniä vuosia Saimaalla veneillyt pariskunta on seurannut mielenkiinnolla rukoushuoneiden valmistumista saareen vuosien mittaan.

– Onhan tuo ollut mittava talkoourakka, Juha Nikko huomauttaa.

Pariskunnan mielestä ajatus saarelle rakennetuista rukoushuoneista on hyvä.

– Tämä on tervetullutta matkailijan kannalta. Kun seuraa rukoushuoneissa olevia vieraskirjoja, niin aika monen maan ihmiset ovat täällä käyneet, Juha Nikko sanoo.

Juha ja Eija Nikku Epuli-veneensä kannella. Kalle Purhonen / Yle

Nikkojen mielestä Ilkonsaari muistuttaa idealtaan Venäjän Karjalan Kizhin saarta, jossa pariskunta vieraili tänä kesänä. Kizhille on kerätty eri puolilta Venäjän Karjalaa vanhoja karjalaisia puukirkkoja ulkoilmamuseoon.

– Tietysti siellä kirkot ovat isompia ja vanhempia, mutta samaa henkeä tässä on, Nikko sanoo.

Matkailijoita odotetaan enemmän

Ilkonsaari on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistuksessa. Säätiöllä on useita retkisatamakohteita Saimaalla, joissa kolmessa on esimerkiksi sauna veneilijöiden käytössä.

– Tännekin ehdotettiin saunaa. Halusimme kuitenkin jotain erilaista ja olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Tämä on nyt hiljentymisen paikka, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen kertoo.

Säätiö haluaa kuitenkin lisää kävijöitä saarelle, jonne nykyään pääsee lähinnä omalla veneellä. Säätiö yrittääkin saada saarelle säännöllisiä risteilyjä.

– Sen pitää olla saaren seuraava kehitysmuoto. Siihen tarvitaan yhteistyötä risteily-yrittäjien kanssa. Tämä voisi olla kuin Suomenlahden majakkasaaret, joihin pitää tilata laivalippu jo etukäteen, Ollikainen visioi.

Saimaan skiitat -yhdistyksen Seppo Salpakarin mukaan saarella kävi viime vuonna noin 2500 vierailijaa. Hän odottaa esimerkiksi Lappeenrannan kaupungilta aktiivisempaa otetta saaren markkinoinnissa matkailukohteena.

– Tätä ei ole oikein vielä mielletty matkailukohteena Lappeenrannassa. Ajamme tänne kyllä joka lauantai, jos väkeä riittää, Lindan kippari Seppo Salpakari sanoo.