Norjassa vietetään illalla häät, joihin päästäkseen vieraat sukeltavat 450 metriä – Ina Trælnes ja Jani Santala vihitään turmaluolastossa

Tänään lauantaina tehdään Norjassa häähistoriaa. Suomalainen Jani Santala ja norjalainen Ina Trælnes sanovat toisilleen "tahdon" ilmataskussa, jonne hääpari ja vieraat sukeltavat.

Kyseinen ilmatasku on vedenalaisessa luolastossa, joka sijaitsee Pluran maakunnassa Pohjois-Norjassa. Miksi ihmeessä pariskunta päätyi näin erikoiseen hääpaikkaan?

– Me molemmat harrastamme luolasukellusta, ja tämä paikka on tulevan vaimoni suvun tilan takapihalla. He ovat asuneet tällä tilalla kuuden sukupolven ajan. Paikka tuntui luontevalta, Santala kertoo puhelimitse.

Hääpaikan tuntumassa on viimeksi kuluneiden viikkojen ajan tehty pitkiä päiviä, jotta kaikki saadaan kuntoon lauantaina kello 16.30 Norjan aikaa alkavaan seremoniaan.

– Stressitaso on kyllä aika kova. Häiden jälkeen menee ehkä viikko nukkuessa, Santala naurahtaa.

Samalla hän toteaa jo miettivänsä, voisiko ilmataskussa pitää ensi vuonna vaikka musiikkiesityksen.

Mistä rakkaus alkoi

Hausjärveltä kotoisin oleva Jani Santala kävi Trælnesin tilalla kymmenen vuoden ajan sulkeltamassa. Kolme vuotta sitten rakkaus leimahti.

Idea hääpaikasta tuli Santalalle muutama vuosi sitten. Hänen ystävänsä, parin lauantaina vihkivä Ben Reymenants oli toteuttanut hääprojektin thaimaalaisessa luolassa.

Santalan mielestä idea oli hauska. Hän päätti, että jos hän naimisiin joskus vielä menee, häät liittyvät sukellukseen.

Tulevaa vaimoa piti hieman taivutella, mutta aika pian tämä lähti projektiin mukaan. Ideaa on hiottu viimeiset puolitoista vuotta.

Eksoottisen hääpaikan tapahtumat striimataan kaikkien nähtäville Youtubeen. Lisäksi häillä yritetään päästä Guinnessin ennätysten kirjaan.

Santalan ja Trælnesin erikoisista häistä ovat kirjoittaneet myös muun muassa Satakunnan Kansa (siirryt toiseen palveluun) ja MTV3 (siirryt toiseen palveluun).

Laakso ja tila, jossa Ina Trælnes ja Jani Santala tapasivat. Veden täyttämä luolasto on kuvassa oikealla. Ina Trælnes

Ikäviä muistoja

Ranan kunnassa sijaitseva Jordbrugrottan on Norjan suurin veden täyttämä luolasto ja Pohjois-Euroopan syvin luola. Pituutta on yli 2 kilometriä ja syvyyttä enimmillään 130 metriä.

Hääpaikkana oleva luolasto on sama, jossa kaksi suomalaista sukeltajaa kuoli helmikuussa 2014.

Jani Santala tunsi molemmat menehtyneet. Hän oli mukana maaliskuussa 2014 järjestetyssä operaatiossa, jossa ruumiit nostettiin yli 100 metrin syvyydestä.

Ikävät muistot eivät ole saaneet Santalaa kammoksumaan luolastoa. Hän kertoo onnettomuuden jälkeen sukeltaneensa siellä satoja kertoja.

– Yksi osa tätä tapahtumaa on yritys pyyhkiä ihmisten mielistä ikävää muistoa. Haluaisimme saada palautettua luolaston maineen hyvänä ja turvallisena sukelluspaikkana. Täällä on sukellettu 1960-luvulta lähtien.

Hän arvelee, että hänen menehtyneet ystävänsä olisivat tyytyväisiä, että luolaston negatiivista mainetta yritetään parantaa.

Guinnessin ennätys

Hääseremoniaa varten vieraiden on sukellettava ilmataskuun 450 metriä, enimmillään 32 metrin syvyydessä. Jani Santalan mukaan sukelluskäytävän leveimmissä kohdissa kaksi rekka-autoa mahtuisi kulkemaan rinnakkain.

– Siinä on hieno marmoriseinä, johon vesi on vuosituhansien aikana kaivertanut kuvioita. Siellä on kristallinkirkas vesi, vaakanäkyvyyttä on sellainen 70 metriä.

Jordbrugrottan luolissa sukelletaan paljon, koska siellä on kirkasta vettä. Arkistokuva vuodelta 2014. NRK

Ilmatasku on noin 300 metriä pitkä ja jopa 25 metriä korkea. Vieraita ilmataskuun on sukeltamassa 70. Kaikki ovat kokeneita sukeltajia. Häillä on tarkoitus päästä Guinnessin ennätysten kirjaan.

Santalan mukaan heitä varten luotiin uusi kategoria: eniten osallistujia häissä, johon kaikkien on sukellettava ilmataskuun.

– He ehtivät hylätä kolme meidän hakemustamme. Eivät oikein ymmärtäneet, mistä oli kysymys.

Neljäs hakemus meni sitten läpi.

Turvallisuus huomioon

Vaikka häät eivät ole luolaston haastavimmassa kohdassa, sukelluksen turvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota.

Jani Santalan mukaan matkan varrelle on sijoitettu ylimääräisiä kaasupulloja. Sukeltajat ovat kokeneita luolasukeltajia: mukana on toistakymmentä sukellus- ja luolasukelluskouluttajaa. Ilmataskussa on lääkäri ensiapuvälineistön kanssa.

– Pelastushelikopterin ja Norjan luolasukellus- ja kuivaluolailuorganisaatioiden kanssa on pidetty harjoitukset. Kaikki on pyritty ottamaan huomioon, Santala toteaa.

Ilmataskuun on viety varoiksi happipulloja. Mikäli happipitoisuus luolassa laskee, pulloista voidaan päästää lisää happea ilmaan.

– Luolaan sukelletaan tosi tiukan suunnitelman mukaan, tapahtuman striimauksesta ja tekniikasta vastaava Kalle Nordling kertoo.

Luolaan sukelletaan ohjausnarua seuraten. Pinnalta annetaan lupa sukeltaa ja sukeltajat kuittaavat saapumisensa luolaan vedetyn puhelinyhteyden kautta.

Striimaus porilaisin voimin

Jani Santalan ja Ina Trælnesin häihin on tulossa kaikkiaan 200 vierasta. He, jotka eivät sukella, seuraavat tapahtumaa sukelluspaikan lähellä olevassa teltassa.

Sulhanen Jani Santala joutui lapiohommiin ennen häitään ilmataskussa. Nettiyhteyksen rakentaminen vaati paljon aikaa ja vaivaa. Ina Trælnes

Youtubeen striimattavan lähetyksen toteuttaa porilainen Äänirasia. Toimitusjohtaja Kalle Nordling on ollut tiiminsä kanssa rakentamassa tapahtumaa, tekniikkaa, yhteyksiä ja kameroita luolaan, sekä juhlatelttaan.

Nordling kertoo, että he ovat tehneet häitä, kuvauksia ja striimejä, mutta eivät koskaan tällaista. Nordling harrastaa luolasukellusta, ja hänen kouluttajanaan oli Santala.

– Hän soitti vuosi sitten, ja aluksi ajattelin, että onko tämä lainkaan totta.

Nordling kertoo, että Ilmataskuun ja lammen rannalle on vedetty yhteyksiä varten valokuitua yhteensä 800 metriä. Sen lisäksi valaistukset, äänet ja teltta juhlijoille. Projektissa on ollut paljon töitä ja pitkiä päiviä, mutta Nordlingin mukaan on ollut hienoa olla mukana.

Striimauksen suhteen ongelmana oli, että sukelluspaikka sijaitsee laaksossa, jossa ei ollut netti- tai kännykkäyhteyksiä. Nyt on, sillä paikallinen teleyhtiö rakensi linkkiaseman vuoren päälle. Häävalmistelijat puolestaan vetivät liki kaksi kilometriä sähköä ja valokaapelia linkkiasemalle.

Jani Santalan mukaan pelkkä kaapelinveto vuorelle maksaa arviolta 300 000 kruunua (noin 30 000 euroa). Hän ei osaa arvioida, paljonko häät loppujen lopuksi tulevat maksamaan. Osa työstä tosin menee talkoohengessä.

– Katsotaan sitten, mikä tulee hintalapuksi. Emme ole sitä kauheasti miettineet, Santala toteaa.