Kokosimme 5 kuuminta keittiötrendiä – kaikki eivät ole kovin järkeviä

Keittiöstä on tullut kodin huone, johon satsataan entistä enemmän. Arjen tärkeimmästä huoneesta on tullut jossain tapauksissa jopa uusi statussymboli.

– Joskus estetiikka menee käytännöllisyyden edelle ja silloin asiakasta joutuu toppuuttelemaan, että tämä ei nyt toimi vaikka näyttääkin hyvältä, naurahtaa Puustellikauppias, keittiösuunnittelija Marko Levänen.

Kouvolan asuntomessuilla keittiöitä arvioiva Työtehoseura on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi vetimettömiin kaappeihin. Sileät, vetimettömät ovet ovat olleet viime vuosina suosiossa, koska niitä on pidetty tyylikkäinä.

– Monissa ovimalleissa sormiura on niin matala, että esimerkiksi integroidun astianpesukoneen ja kylmälaitteiden avaaminen voi olla vaikeaa, sanoo Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa.

Estetiikan lisäksi myös käytännöllisyys koetaan tärkeäksi. Hyvin suunniteltu keittiö säästää turhia askelia, mutta on myös käyttäjilleen turvallinen. Laskutilaa, kodinkoneiden sijoittelua ja etäisyyksiä pitäisi miettiä tarkkaan.

Kierrätys tuo nykyään omat haasteensa säilytykseen. Suunnitteluvaiheessa selvitetään, miten paljon taloudessa kierrätetään ja millainen säilytystarve on. Keittiösuunnittelija Marko Leväsen mukaan kierrätysinto vaihtelee hyvin paljon.

– Jotkut tarvitsevat yhden astian, johon laitetaan kaikki ja toinen haluaa pattereillekin oman säilytyksensä.

Uudet trendit ja viimeisin tekniikka kiehtovat etenkin nuoria. He saattavat käyttää keittiöönsä kymmeniätuhansia euroja rahaa, vaikka niille ei lopulta olisi juurikaan käyttöä.

– Nuoret saattavat panostaa paljonkin keittiön ulkonäköön ja koneisiin, vaikka myöntävätkin, etteivät ole varsinaisesti kovin ahkeria ruoanlaittajia, naurahtaa Noblessa keittiöitä myyvä ja suunnitteleva Tytti Lintula.

Kokosimme alle tämän hetken kuumimmat keittiötrendit.

Keittiöasiantuntija uskoo, että mustan lisäksi myös muut värit kasvattavat suosiotaan tulevaisuudessa. Puustelli

1. Musta on uusi valkoinen

Keittiötrendit rantautuvat meille Euroopasta. Milanossa järjestetään alan suurimmat messut, jotka toimivat suunnannäyttäjinä myös suomalaisten keittiöiden valmistajille. Viime vuosina on suosittu paljon valkoista keittiötä.

– Jo pari vuotta sitten Milanon messuilla oli havaittavissa muiden värien uusi tuleminen keittiökalusteisiin. Nyt ne ovat täällä, toteaa Marko Levänen.

Värityksestä löytyy nyt muun muassa mattamustaa ja harmaata. Messukeittiöissä tietysti on pyritty tuomaan esille uutta ja vähän erilaista.

– Valkoinen keittiö pitää kuitenkin pintansa edelleen noin puolessa suomalaisten tekemissä remonteissa ja uudisrakennuksissa, arvelee Levänen.

Samoilla linjoilla on Helsingissä keittiöitä myyvä ja suunnitteleva Tytti Lintula.

– Musta on tullut valkoisen rinnalle, mutta valkoinen pitää yhä pintansa. Osa valkoisesta keittiöstä haaveilevista valitseekin loppujen lopuksi vaaleanharmaan.

Aamiaiskaapissa kahvinkeittimen ja leivänpaahtimen voi piilottaa oven taakse. Kirsi Lönnbald / Yle

2. Aamiaiskaappi

Yksi uusien talojen keittiötrendeistä on aamiaiskaappi. Se on suljettava kaappi, jossa on paikka muun muassa kahvinkeittimelle, leivänpaahtimelle ja vaikkapa mikroaaltouunille. Ideana on piilottaa arjen pienkoneet ovien taakse avokeittiössä.

– Aamiaiskaappeja halutaan paljon, mutta kaappi vaatii tilaa noin metrin verran ja usein esimerkiksi saneerauskohteissa, eli 1960-, 70- ja 80 -lukujen keittiöissä sitä seinätilaa ei ole, toteaa Levänen.

Tytti Lintula suosittelee asiakkailleen nykyään esimerkiksi rulo-ovista kaappia, johon pienkoneet saa kätevästi piiloon. Lintulan mukaan aamiaiskaapit on ohimenevä ilmiö.

3. Tasoissa dektonia, laminaattia, kvartsia – ja terästä

Maailmalla ja sisustusohjelmissa suosittu marmori ei ole noussut suosioon tasomateriaalina suomalaisessa keittiössä. Kouvolan asuntomessukohteissa on esillä useita erilaisia keittiötasoja.

Kiiltävä valkoinen taso osoittautuu helppohoitoiseksi dektoniksi.

– Dekton on kovempaa kuin kvartsi. Kova ja tarttumaton pinta ja kestää kuumuutta jopa tuhat astetta, tosin se on myös yksi kalleimmista materiaaleista, toteaa Levänen.

Laminaatti on yhä suosituin materiaali keittiön tasoihin, mutta myös kvartsia ja dektonia myydään paljon. Dekton on materiaalina kovempi kuin kvartsi. Kirsi Lönnblad / Yle

Leväsen kokemuksen mukaan noin 80 prosenttia asiakkaista valitsee edelleen laminaattitason sen helppohoitoisuuden ja hinnan vuoksi. Tytti Lintula kertoo myyvänsä paljon kvartsia eli kivitasoja, mutta myös ohutta laminaattia.

Puutason ostajan on varauduttava huoltamaan tasojaan puolen vuoden välein. Terästasot ovat yleistymässä.

Terästasoja on totuttu näkemään ainoastaan tiskipöydän materiaalina, mutta nyt niitä käytetään myös saarekkeissa ja välitiloissa. Terästasoissa näkyvät käyttö ja naarmut, mutta ne patinoituvat ajan myötä kauniiksi.

– Uutuutena ovat laserkuvioidut terästasot, jossa kuviointi hieman häivyttää käytön jälkiä, kertoo Levänen.

Saarekkeet ovat avoimissa keittiötiloissa edelleen suosittuja. Ne tuovat lisää laskutilaa, mutta myös paikan vaikkapa lasten läksyjen lukuun, välipalan syömiseen tai vieraiden kanssa seurusteluun.

– Moni haluaa saarekkeen etenkin uudisrakennuksiin. Saneerauskohteisiin se ei aina onnistu tilanpuutteen vuoksi.

4. Musta tiskiallas ja hana

Keittiön altaat ja hanat ovat kokeneet myös muutoksia niin värityksen, kuin muotokielenkin suhteen. Nykyään haetaan suurempia altaita ja teräksen lisäksi on muitakin materiaalivaihtoehtoja.

Asuntomessukohde Dekolakussa on komposiitti- eli silgraniittiallas. Vaikka värivahtoehtoja on runsaasti, yksi nousee ylitse muiden.

– Yksi musta iso allas on se yleisin toive nykyään, sanovat sekä Levänen että Lintula.

On myös heitä, jotka haluavat ehdottomasti kaksi allasta, mutta ne runsas kymmenen vuotta sitten yleistyneet puolentoista altaan kokonaisuudet ovat häviämässä kokonaan.

Hanojen väritys kulkee käsikädessä altaiden kanssa – mustan altaan kaveriksi valitaan yleensä musta hana. Tavallisen kromin lisäksi rohkeammille sisustajille on tarjolla vaikkapa pronssin, tai kuparin värisiä hanoja.

Laattojen koko on kasvanut keittiön välitiloissa. Tiililaattaa käytetään paljon. Puustelli

5. Välitilaan isoa tiililaattaa ja lasia

Välitiloissa laattojen koko on suurentunut. Motiivina on tietysti minimoida saumojen pinta-ala. Yleistymässä on koko välitilan peittävä levy, joka on tarvittaessa helppo vaihtaa.

Välitilan voi myös tapetoida ja laittaa lasin päälle. Kouvolan messukohteissa on käytetty muun muassa terästä ja tiililaattaa.

– Raakalautaakin on käytetty lasin alla välitilassa. Olen myös nähnyt omasta valokuvasta printatun mökkimaisemakuvan. Vaihtoehtoja on valtavasti, mutta tärkeä on materiaalin suojaus, että se on helppo puhdistaa, muistuttaa Levänen.

Nykyään välitilassa käytetään usein myös samaa materiaalia, kuin keittiötasoissa.

– Yksi tapa on ikään kuin jatkaa keittiötasoa välitilaan noin 25 cm ja maalata loput. Laatoitettu välitila on myös edelleen suosittu vaihtoehto, sillä laattavaihtoehtoja on runsaasti, sanoo Tytti Lintula.

Uusi keittiö noin 20 vuoden välein

Suomalainen kuluttaja uusii keittiönsä keskimäärin 20–25 vuoden välein. Nyt vaihdetaan siis 1990-luvulla tehtyjä keittiöitä.

– Halutaan avaraa tilaa, jossa eletään ja seurustellaan. Ja kun tila on avoin olohuoneeseen, niin halutaan näyttää, että siellä on kaikki viimeisen päälle, sanoo Marko Levänen.

Tulevia keittiötrendejä on hankala ennakoida.

– Tekniikka tietysti kehittyy ja se tulee näkymään myös keittiöissä. Todennäköisesti keittotasoon integroidut tasotuulettimet tulevat yleistymään, kuivauskaapit poistuvat. Luulen myös, että väritys on muuttumassa rohkeammaksi ja värimallistot uusiutuvat nopeammassa tahdissa.