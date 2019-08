Veikkauksen hallituksen kokoonpano ja tulospalkkiot herättävät arvostelua: "Vastuullisuus ei näy" – Ministeri Paatero: Nämä käydään läpi

Veikkauksen markkinointi on nostattanut arvostelua, kun yhtiön mainoksissa on verrattu rahapelaamista muun muassa arkiseen kahvilla käyntiin (siirryt toiseen palveluun), vaikka Veikkauksen yhtenä tehtävänä on pelihaittojen vähentäminen.

Pelihaittojen ehkäisyä ajavat järjestöt arvostelevat, että Veikkaus keskittyy liikaa tuoton tekemiseen eikä peliongelmien vähentämiseen.

Yksikön päällikkö Inka Silvennoinen rahapeliongelmaisia auttavasta Peluurista sanoo, että esimerkiksi Veikkauksen hallituksessa pelihaittojen asiantuntijuus on "todella pienessä roolissa".

Toiminnanjohtaja Juha Mikkonen Ehyt ry:stä väläyttää Veikkaukseen samanlaista käytäntöä kuin Alkoon, jonka hallituksessa on tyypillisesti kansanterveyden osaajia. Alkon hallituksessa istuvat esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta ja ylijohtaja Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Olisi suotavaa, että Veikkauksen hallituksessa, johdossa ja hallintoelimissä oli asiantuntemusta myös rahapelihaittojen ehkäistystä, Mikkonen sanoo.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) mukaan Veikkauksen hallituksen jäsenet katsotaan läpi syksyn aikana.

– Pidän tärkeänä että tätä puolta huomioidaan kun seuraavia jäseniä valitaan, Paatero vastaa ehdotukseen pelihaitta-asiantuntijoiden lisäämisestä.

Veikkauksen hallituksessa istuu neljä poliitikkoa

Veikkauksen hallituksessa istuu neljän pääosin liike-elämän puolelta tulevan jäsenen lisäksi neljä poliitikkoa, toisin kuin monissa muissa valtionyhtiöissä. Kyseessä ovat kansanedustajat Ilkka Kanerva (kok.) ja Jutta Urpilainen (sd), valtiosihteeri Tuomo Puumala (kesk.) ja entinen perussuomalaisten kansanedustaja Raimo Vistbacka.

Paatero sanoo, että päätös neljän kansanedustajan ottamisesta mukaan tehtiin edellisen hallituksen aikana, kun Veikkaus, RAY ja Fintoto yhdistyivät.

Paatero ei ota suoraan kantaa siihen, onko myös poliitikkojen jatko Veikkauksen hallituksessa syksyllä pohdinnassa. Hän sanoo ymmärtävänsä sen, että poliitikkojen hallituspaikkoja on perusteltu yhteiskunnallisen näkemyksen mukanaololla.

Hallituksen jäsenet saavat 2 000 euroa kuukaudessa ja päälle vielä 600 euroa per kokous. Ainakin osassa muista suurista valtionyhtiöistä maksetaan samaa suuruusluokkaa olevia palkkioita.

Arvostelua herättää myös se, että Veikkauksen johdon tulospalkkiot ovat olleet sidottuna yhtiön tuloksen ja digitaalisen pelaamisen kasvuun, ei niinkään pelihaittojen vähentämiseen.

Inka Silvennonen kritisoi, että vastuullisuus ei näy tulospalkkioissa mitenkään, vaan ne tulevat tulostavoitteista.

Paatero sanoo katsovansa tulospalkkiot läpi.

– On varmaan hyvä olla tulospalkkioita, jotta Veikkaus toimii hyvin, mutta sitä on hyvä tarkastella, onko mukana vastuullisuutta pelihaittoihin eikä pelkästään tuloksellisuutta euromääräisesti.

Paatero: Omistajaohjaukselle perustelu

Järjestöistä väläytetään myös, että Veikkauksen omistajaohjaus pitäisi siirtää Alkon tapaan sosiaali- ja terveysministeriöön. Nykyisin Veikkauksen omistajaohjaus kuuluu valtioneuvoston kanslialle.

– Jos katsotaan, että Veikkauksen päätehtävä on rahapelihaittojen ehkäisy, voi herättää kysymyksen tulisiko omistajaohjauksen olla sosiaali- ja terveysministeriössä, jonka vastuulla on rahapelihaittojen ehkäisytyö, Juha Mikkonen sanoo.

– Alkon omistajaohjaus on STM:ssä, koska valtionyhtiöllä on kansanterveyteen liittyvä erityistehtävä.

Paatero sanoo, että rahapeliyhtiöiden yhdistyessä uudeksi Veikkaukseksi asiantuntijaministeriöihin jäi yhä valmisteluvastuu rahanjaosta. Opetusministeriö valmistelee liikunta-, nuoriso- ja kultturirahojen jakamisen sekä STM sosiaali- ja terveyspuolen rahojen jakamisen.

– Tästä syystä on ajateltu paremmaksi, että varsinainen omistajaohjaus olisi kolmannessa paikassa, koska ei ole perusteltua, että valvontapuoli olisi samassa paikassa joka hoitaa rahanjakoa, Paatero perustelee.

