Herätys: Pilaako nuoruuden hairahdus uran, Katri Kulmunin mukaan keskustaa ei johda kukaan, lauantaina paistatellaan auringossa

Suojelupoliisin nyrkkisääntönä on, että yksi nuoruuden hairahdus ei pilaa kenenkään työuraa lopullisesti.

Supo tekee paljon turvallisuusselvityksiä rekrytointitilanteita varten

Ulosotto, rattijuopumus, huumeiden käyttö tai pahoinpitely voivat vaikuttaa työpaikan saantiin. Supo tekee vuosittain kymmeniä tuhansia turvallisuusselvityksiä rekrytointiprosesseja varten. Supon ylitarkastajan Pekka Ahon mukaan kertaluonteinen rikos, joka on tehty joko vuosia sitten tai alaikäisenä, voidaan joissakin tapauksissa jättää ilmoittamatta työnantajalle.

Katri Kulmuni Ylen haastattelussa: Puoluetta ei johda tällä hetkellä kukaan

Katri Kulmunin mukaan keskusta on nyt vaikeassa tilanteessa. Laura Hyyti / Yle

Yle julkaisee henkilökuvat keskustan johtoon pyrkivistä poliitikoista. Tänä viikonloppuna on vuorossa elinkeinoministeri, toisen kauden kansanedustaja Katri Kulmuni. Hänen mukaansa keskusta on nyt vaikeassa tilanteessa, sillä puoluetta ei johda kukaan. Keskustaa on vaivannut pitkään puhumattomuuden kulttuuri, hän sanoo.

Saksa heräsi uuteen todellisuuteen poliitikkomurhan jälkeen

Anne Helm on yksi saksalaispoliitikoista, jotka olivat äärioikeistolaiseksi paljastuneen Saksan puolustusvoimien luutnantin tappolistalla. Uwe Tautenhahn

Saksa järkyttyi, kun Kasselin kaupungissa vaikuttanut paikallispoliitikko Walter Lübcke tapettiin kesäkuun alussa kotinsa terassille. Murhasta epäillään paikallista miestä, joka on ollut tunnettu hahmo äärioikeistopiireissä. Ylen tapaamat saksalaispoliitikot kertovat ehtineensä jo tottua vihapostiin ja solvauksiin, mutta nyt väkivallan uhka on heidän mukaansa todellinen.

Rantarakentaminen kuumentaa tunteita tuhansien järvien Suomessa

Nokian valtuusto päätti vuonna 2014, että Viinikanniemestä tulee asuinalue, mutta asemakaavan laadinta on venähtänyt. Matias Väänänen / Yle

Pirkanmaalla naapurikunnat kulkevat rantojen käytössä vastakkaisiin suuntiin. Nokialla kiistellään siitä, pitäisikö hyvällä paikalla sijaitseva leirintäalue myydä omarantaisina tontteina eniten tarjoaville. Pirkkala taas lunasti pitkän riidan päätteeksi isolla rahalla rantapihoja yleiseksi puistoksi. Kysyimme asiantuntijoilta, kumpi on nykypäivää.

Lauantaina paistatellaan auringossa

Lauantain sääkartta on aurinkoinen. Ilmatieteen laitos

Sää jatkuu lauantaina varsin aurinkoisena ja lämpimänä. Idässä ja pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lauantai-iltana tai viimeistään sunnuntaiyönä lännestä alkaa kuitenkin levitä Suomeen sateita. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.