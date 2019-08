Yhdysvaltalaismedia: Seksuaalirikoksista syytetty miljardööri Epstein on tehnyt itsemurhan

New York State Division of Criminal Justice

Epstein sai heinäkuussa New Yorkissa syytteet alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Seksuaalirikoksista syytetty amerikkalainen liikemies Jeffrey Epstein on tehnyt itsemurhan vankisellissään New Yorkissa, kertovat useat yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet. Viranomaiset kertovat New York Timesille (siirryt toiseen palveluun), että Epstein löydettiin kuolleena sellistään lauantaiaamuna.

66-vuotias Epstein oli aiemmin oikeuden kuultavana. Häntä on epäilty alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän sai syytteet heinäkuussa alaikäisten seksikaupasta. Miestä uhkasi jopa 45 vuoden vankeustuomio.

Miljardööri yritti viranomaisten mukaan itsemurhaa jo heinäkuussa. Hänet löydettiin tuolloin tajuttomana sellistään. Ei ole tiedossa, lisättiinkö Epsteinin valvontaa tapauksen jälkeen.

Hyvin verkostoitunut hyväksikäyttäjä

Epstein tuomittiin seksuaalirikoksista jo vuonna 2007. Tuolloin hän tunnusti syyllisyytensä alaikäisten prostituutiota koskeviin rikoksiin ja hänet merkittiin seksuaalirikollisten rekisteriin Floridassa. Vastineena tunnustuksestaan hän sai lievän tuomion ja pystyi jatkamaan työntekoa 13 kuukauden vankeustuomionsa ajan. Epstein maksoi tuolloin alaikäisille uhreilleen korvauksia.

Vuoden 2007 sopimus johti tänä kesänä Yhdysvaltain työministerin Alexander Acostan eroon.Acosta oli syyttäjänä tekemässä Epsteinille lievän tuomion taannutta sopimusta.

Jeffrey Epstein oli hyvin verkottunut valtaapitävien kanssa. Ennen seksuaalirikostuomiotaan hän liikkui usein muun muassa Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin, nykyisen presidentin Donald Trumpin ja prinssi Andrew'n seurassa. Entiset tuttavat ovat ottaneet etäisyyttä Epsteiniin tähän kohdistuneiden rikosepäilyjen myötä.

