Herätys: Paperittomia hyväksikäytetään useilla aloilla, ylioppilaskokeiden uusiminen kiihtyy, Suomeen leviää sateita

MOT:n selvitys: Paperittomia hyväksikäytetään lukuisilla eri aloilla Suomessa

Ilman oleskelulupaa Suomessa elävät ovat päätyneet töihin olemattomilla palkoilla esimerkiksi rakennusalalle, ravintoloihin ja metsätöihin. Poliisilla on tutkinnassa useita tapauksia liittyen esimerkiksi halpoihin parturi-kampaamoihin.

Ylioppilaskokeita uusitaan yhä enemmän

Joka viides tänä syksynä suoritettava ylioppilaskoe on uusintakoe. Ronnie Holmberg / Yle

Turkulainen Oona Pietilä kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2016. Sen jälkeen hän on palannut koesaliin kolme kertaa. Joka viides tänä syksynä tehtävistä ylioppilaskokeista on uusintakoe. Taustalla ovat opiskelijavalintojen uudistukset ja uusimisrajoitusten poisto.

Selkälokki on erittäin uhanalainen

Selkälokin tunnistaa mustavalkeasta asusta. Juha Laaksonen / Yle

Syy selkälokin populaatioiden romahtamiseen on poikastuotannon epäonnistumisessa. Poikasia uhkaavat monet asiat, kuten ympäristömyrkyt, petoeläimet ja ihmisten toiminta. Lokkitutkija on huolissaan lajin tulevaisuudesta.

Artjom, 24, sukeltaa Moskovan alaiseen salaiseen kaupunkiin

Artjom on maalannut haalarinsa selkään kirjainyhdistelmän FSKN, joka tarkoittaa toimintansa jo lopettanutta huumekauppaa vastaan taistellutta valtion virastoa. Nikolai Gontar

Venäjän pääkaupungin alle on rakennettu salainen verkosto ydinsodan varalta. Diggereiksi itseään kutsuvat nuoret tutkivat sitä ja uhmaavat samalla Venäjän turvallisuuselimiä. Joskus uhkarohkeat seikkailut maan alla johtavat loukkaantumisiin tai jopa kuolemaan.

Suomeen leviää sunnuntaina sateita

Ilmatieteen laitos

Sunnuntaiaamu on idässä ja pohjoisessa poutainen, mutta lounaassa on sateita. Päivällä sadealue etenee sisämaahan ja Lounais-Suomeen kehittyy ukkoskuuroja. Idässä ja pohjoisessa on poutaa ja Lapissa sää lämpenee väliaikaisesti. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.