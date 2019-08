Seksuaalirikoksista syytetyn liikemies Epsteinin kuolema herättää kysymyksiä – Trump uudelleentviittasi salaliittoteorian, jossa syytettiin Clintoneita

Jeffrey Epstein löydettiin lauantaina elottomana sellistään Metropolitan Correctional Center -vankilassa New Yorkissa.

Jeffrey Epstein löydettiin lauantaina elottomana sellistään Metropolitan Correctional Center -vankilassa New Yorkissa. David Dee Delgado / AFP

Yhdysvalloissa poliitikot ja tavalliset kansalaiset kysyvät, miten vankilassa oikeudenkäyntiä odottanut seksuaalirikoksista syytetty liikemies Jeffrey Epstein pystyi ilmeisesti tekemään itsemurhan sellissään.

Epstein löydettiin lauantaina elottomana sellistään liittovaltion vankilassa New Yorkissa. Hänet julistettiin kuolleeksi sairaalassa. The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Epstein hirtti itsensä.

Epsteinia epäillään alaikäisten parittamisesta kontakteilleen sekä kymmenien alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän olisi voinut saada jopa 45 vuoden vankeustuomion. Hän kiisti syyllistyneensä rikoksiin.

Heinäkuussa Epstein löytyi tajuttomana sellistään. Hänen niskassaan oli tuolloin jälkiä. Vankilaviranomaiset epäilivät, että hän yritti tehdä itsemurhan.

The New York Timesin mukaan Epstein laitettiin tarkkailuun uusien itsemurhayritysten varalta. Lehden mukaan tarkkailu kesti vain muutaman päivän, jonka jälkeen mies siirrettiin takaisin selliinsä. Uutistoimisto AP:n lähteen mukaan itsemurhatarkkailu lopetettiin heinäkuun lopussa.

Viranomaiset eivät ole kertoneet, miksi Epstein otettiin pois tarkkailusta.

Entinen vankilaviraston työntekijä Jack Donson kertoi AP:lle, että sekä vankilanjohtajan että laitoksen johtavan psykologin on täytynyt hyväksyä Epsteinin poistamisen itsemurhatarkkailusta.

Sosiaalinen media kuumeni

Vain tunteja Jeffrey Epsteinin kuoleman jälkeen #EpsteinMurder nousi suosituimpien aihetunnisteiden listalle viestipalvelu Twitterissä, kun käyttäjät spekuloivat Epsteinin kuolemaan liittyvillä asioilla.

Sosiaalisessa mediassa on levitetty runsaasti salaliittoteorioita tapaukseen liittyen. Käyttäjät ovat muun muassa epäilleet, että Epstein murhattiin. Toiset puolestaan esittivät, että mies ei olisikaan oikeasti kuollut, vaan itsemurha olisi lavastettu.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump liittyi joukkoon, kun hän uudelleentviittasi konservatiivikommentaattori ja koomikko Terrence K. Williamsin viestin, jossa tämä esitti salaliittoteorian, jonka mukaan Clintonit olisivat mahdollisesti sekaantuneet Epsteinin kuolemaan.

Williams ei esittänyt todisteita siitä, että Clintonit olisivat osallisia Jeffrey Epsteinin kuolemaan.

Lisäksi Trump uudelleentviittasi viestin, jossa väitettiin Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin ja muiden korkea-arvoisten demokraattien käyneen oikeuden asiakirjojen mukaan yksityisvierailuilla Jeffrey Epsteinin "pedofiilisaarella".

Poliitikot vaativat selvitystä

Myös muut amerikkalaiset poliitikot kommentoivat Epsteinin kuolemaa Twitterissä.

New Yorkin pormesteri ja demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Bill de Blasio vaati tapauksen täyttä tutkintaa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan de Blasio kutsui Epsteinin kuolemaa "aivan liian sopivaksi".

De Blasion mukaan monet haluavat tietää sen, mitä Epstein tiesi.

– Kuinka moni muu miljonääri ja miljardööri oli osallinen hänen laittomiin toimiinsa? Ne tiedot eivät kuolleet Jeffrey Epsteinin mukana. Asia pitää tutkia, de Blasio sanoi BBC:n mukaan.

Floridalainen republikaanisenaattori Rick Scott vaati vankilaviranomaisia selittämään, mitä Metropolitan Correctional Center -vankilassa tapahtui Epsteinin kuoleman aikaan. Hän myös vihjasi, että Epsteinin kuolemaan saattoi liittyä rikollista toimintaa.

Trumpin asianajaja, New Yorkin entinen pormestari, Rudy Giuliani esitti Twitterissä useita kysymyksiä Epsteinin kuolemaan liittyen.

Giuliani kysyi, kuka valvoi Epsteiniä ja mitä valvontakamerasta näkyy. Lisäksi hän kehotti seuraamaan motiiveja.

Manhattanin entisen liittovaltion syyttäjän Preet Bhararan mukaan Epsteinin kuolema tallentui todennäköisesti vankilan valvontakameroihin. Bharara tviittasi, että toivottavasti tallenne on kokonainen, vakuuttava ja hyvässä tallessa.

Oikeusministeriö ryhtyy toimiin

Oikeusministeri William Barr ilmoitti, että liittovaltion poliisi FBI ja oikeusministeriö tutkivat Epsteinin kuolemaan liittyvät olosuhteet.

– Herra Epsteinin kuolema herättää vakavia kysymyksiä, joihin on saatava vastaus, Barr sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Nebraskalainen republikaanisenaattori Ben Sasse kirjoitti lauantaina Barrille kirjeen, jossa hän vaati, että päiden pitää pudota Epsteinin vankilakuoleman takia. Sasse on senaatin oikeusasiain valiokunnan jäsen.

– Oikeusministeriö epäonnistui. Tänään Jeffrey Epsteinin salaliittotoverit ajattelevat, että he ovat saattaneet saada viimeisen kultaisen diilin, Sasse sanoi BBC:n mukaan.

Sasse lisäsi, että jokaikinen henkilö oikeusministeriössä tiesi, että Epstein voisi tehdä itsemurhan ja että hänen pimeiden salaisuuksiensa ei voida antaa kuolla hänen mukanaan.

Epstein kuoli pian asiakirjojen julkaisun jälkeen

Perjantaina julkaistiin satoja sivuja oikeuden asiakirjoja, jotka sisältävät uusia Epsteiniin ja hänen merkittäviin kumppaneihinsa kohdistuvia syytöksiä.

Asiakirjat liittyvät Virginia Giuffren tapaukseen. Hän on yksi naisista, jotka syyttävät Epsteinia seksuaalirikoksista.

Giuffre sanoo olleensa Epsteinin seksiorja. Hän väittää, että hänet pakotettiin seksiin tunnettujen amerikkalaisten poliitikkojen ja bisneshenkilöiden kanssa. Kaikki Giuffren syyttämät henkilöt ovat kiistäneet väitteet.

Kuolinsyytutkijan katumaasturi oli pysäköity Metropolitan Correctional Center -vankilan ulkopuolelle 10. elokuuta 2019. Vanessa Carvalho / REX / AOP

Giuffren asianajaja Sigrid McCawley sanoi uutistoimisto AP:n mukaan, että Epsteinin kuolema alle 24 tunnin sisällä asiakirjojen julkaisusta ei ole yhteensattuma. Hän kehotti viranomaisia jatkamaan tutkintaa ja keskittymään Epsteinin kumppaneihin, jotka asianajajan mukaan osallistuivat Epsteinin kaameaan seksikauppahankeeseen.

Ennen rikostutkintaa Epstein eli luksuselämää ja vietti aikaansa eri alojen merkkihenkilöiden seurassa. Hän omisti yksityissaareen Karibialla sekä suuren kartanon New Yorkissa.

Hänen sosiaaliseen verkostoonsa kuuluivat jossain vaiheessa muun muassa Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald Trump, entinen presidentti Bill Clinton, prinssi Andrew ja L Brands -yhtiön perustaja, miljardööri Leslie Wexner.

Entiset tuttavat ovat ottaneet etäisyyttä Epsteiniin tähän kohdistuneiden rikosepäilyjen myötä.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat vakuuttaneet, että Epsteinin epäiltyjen rikosten tutkinta jatkuu.

Lähteet: AFP, AP, Reuters