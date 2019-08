Aamulla rukoushetki, sitten lahjoja, leikkimistä ja ruokaa – näin Suomessa vietetään tänään alkanutta Id al-Adha -juhlaa

Muslimien sunnuntaina alkanutta Id al-Adha -juhlaa vietetään myös Suomessa.

– Meillä on vuodessa kaksi isoa juhlaa. Toinen on paaston päättyminen [Id al-Fitr], ja sitten on tämä Id Al-Adha, sanoo helsinkiläinen Arab Shuto.

Shuto vertaa juhlaa kristittyjen jouluun: lapset Amira ja Aisha saivat lahjoja heti aamusta, ja yleensä juhlaa vietetään perhepiirissä hyvän ruuan parissa.

–Tärkeintä on, että ollaan yhdessä. Ollaan kiitollisia kuluneesta vuodesta ja rukoillaan ja kiitetään Jumalaa, Shuto sanoo.

Mekkaan päästävä ainakin kerran

Id al-Adha -juhla on muslimien vuotuisen hajj-pyhiinvaelluksen huipentuma. Tänä vuonna arviolta 2,5 miljoonaa pyhiinvaeltajaa teki pyhiinvaelluksen Saudi-Arabiassa sijaitsevaan Mekkaan.

Vajaan viikon kestävä pyhiinvaellus alkoi perjantaina. Sen yhteydessä pyhiinvaeltajat kiertävät Kaaban mustaa kiveä ja nousevat Arafat-vuorelle rukoilemaan.

Jokaisen muslimin tulisi tehdä pyhiinvaellus Mekkaan vähintään kerran elämänsä aikana, jos terveydentila ja mahdollisuudet sen sallivat.

– En ole itse käynyt vielä Mekassa. Toivon mukaan ensi vuonna, kertoo helsinkiläinen Amal Hussein, joka tavoitettiin sunnuntaina perheensä kanssa Itäkeskuksesta.

Husseinin perheessä juhlatunnelmaan virittäydytään esimerkiksi siistillä vaatetuksella.

– Nyt tulimme aamupalalta ja menemme laittamaan juhlavaatteet päälle. Sitten menemme leikkimään lasten kanssa, Hussein sanoo.

Juhla kestää kolme päivää

Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevaan Al-Iman-moskeijaan rukoilijoita kerääntyi aamulla joitakin satoja kahdessa eri vuorossa, kertoo imaami Mohammed Sherif Issaka.

– Aloitimme rukoushetken moskeijassa aamulla yhdeksältä. Tämän jälkeen nautimme virvokkeita. Lapsille oli keksejä ja lahjoja, Sherif Issaka kertoo.

Sunnuntaiaamun rukoushetkeä kokoonnuttiin viettämään Sherif Issakan mukaan arviolta noin viidessätoista eri paikassa ympäri Helsinkiä.

Id al-Adha kestää Suomessa perinteisesti kolme päivää. Juhlan perinneruokaa on tyypillisesti lammas, mutta Sherifien juhlapöytään katetaan ainakin riisiä ja afrikkalaista ruokaa.

