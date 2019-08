Yle Iowassa: Upporasvan käryssä haetaan haastajaa Trumpille

Senaattori Elizabeth Warren on kasvattanut viime aikoina suosiotaan demokraattien presidenttiehdokaskilvassa ja noussut joissain gallupeissa kakkoseksi Joe Bidenin jälkeen.

Des MoinesJay Miller istuu taittotuolilla sylissään iso kierrelehtiö ja nauhuri. Hiki valuu otsalta eikä yksinomaan Iowan 30-asteisen helteen vuoksi. Millerillä on paahteessa ratkaistavanaan visainen pulma: yli 20

presidenttiehdokkaaksi pyrkivän demokraatin joukosta pitäisi löytää mieleinen.

– Kuka tahansa demokraattiehdokkaista olisi parempi presidentti kuin Donald Trump. Nyt kyse on siitä, kuka heistä voi saada tarpeeksi tukea, että voisi päihittää Trumpin, Miller pohtii.

Jay Miller seuraa Iowan maatalousmessuilla kaikki demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivien puheet ja tekee niistä muistiinpanot. Nina Svahn

Asia on Millerille ja hänen vaimolleen Sue Grovesille niin tärkeä, että he päättivät ulkomaanmatkan sijaan tehdä kesälomareissun Iowan maatalousmessuille kuulemaan demokraattiehdokkaita. Idea oli vaimon, mutta se sopi myös Millerille, koska jakavat vaimonsa kanssa intohimon politiikkaan.

Miller laskee matkaan uppoavan useita tuhansia dollareita. Se ei kuitenkaan haittaa, sillä kun saa aitiopaikan seuraamaan tämän vuoden poliittista sirkusta, jollaiseksi Miller ehdokkaiden kampanjointia luonnehtii.

Iowalaiset pääsevät valitsemaan ehdokasta ensimmäisinä

Pariskunta on saapunut Iowan maatalousmessuille Länsi-Virginiasta, jonne Millerin mukaan yksikään demokraattiehdokas ei tule, koska osavaltio on vaaleissa merkityksetön vähäisen valitsijamiesmäärän vuoksi. Lisäksi osavaltio on vahvasti republikaaninen.

Iowa sen sijaan kuuluu niin sanottuihin vaa’ankieliosavaltioihin, eli voi vaaleissa keikahtaa kummalle puolueelle hyvänsä. Keskilännessä sijaitsevan Iowan merkitys näkyy jo kauan ennen varsinaista presidentinvaalipäivää, sillä iowalaiset pääsevät esivaaleissa ensimmäisenä sanomaan sanansa presidenttiehdokkaaksi pyrkivistä.

Iowan maatalousmessuilla pääsi osallistumaan leikkimieliseen maissinjyvä-äänestykseen seuraavasta presidentistä. Nina Svahn

Senaattori Amy Klobuchar ja muut demokraattiehdokkaat ovat kampanjoineet viime päivät Iowassa, sillä iowalaiset äänestävät esivaaleissa ensimmäisenä noin puolen vuoden päästä. Nina Svahn

John Hickenlooper ja muut mielipidekyselyiden häntäpäässä olevat joutuvat tekemään töitä saadakseen tarpeeksi tukijoita, jotta selviäisivät demokraattiehdokkaiden seuraavaan väittelyyn. Nina Svahn

Iowalaisten suosioon pääsemiseksi presidenttiehdokkuutta tavoittelevat ovat jo vuosien ajan rientäneet hellettä uhmaten Iowan maatalousmessuille pääkaupunkiin Des Moinesiin. Upporasvassa paistettujen maissien, leivitettyjen suolakurkkujen ja kokonaisten kalkkunankoipien keskellä moni tuntemattomampi nimi on saanut potkua kampanjaansa.

Toisaalta, jos Iowassa ei pärjää, voi samalla heittää hyvästit koko presidenttiunelmalle.

– Iowa ei päätä, kenestä tulee presidentti, mutta päättää kyllä sen kenestä ei ainakaan tule, politiikan tutkimuksen professori David P. Redlawsk Delawaren yliopistosta tiivistää.

Osa tekee itseään tunnetuksi

Jay Miller korjaa olkihattuaan ja keskittyy kuuntelemaan, mitä Washingtonin kuvernöörillä Jay Insleelläon sanottavanaan. Inslee on mielipidekyselyissä häntäpäässä, mutta puhuu silti iowalaisyleisölle väkevästi ilmastonmuutoksen vastaisen toiminnan ja vihreän vallankumouksen tärkeydestä.

Washingtonin kuvernööri Jay Inslee haluaa panostaa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Nina Svahn

Jay Miller ja Sue Groves viettävät kesälomansa demokraattiehdokkaita Iowassa kuunnellen. Nina Svahn

Millerin ja Grovesin tilannetulkinta on yhteinen: Insleellä ei riitä veto presidenttiehdokkaaksi, mutta puheen perusteella hänessä olisi ainesta vaikka ympäristöasioista vastaavaksi seuraavassa hallinnossa. Sikäli mikäli hallintoa pääsee kokoamaan demokraattipresidentti.

– Osa täällä tekee selvästi enemmän nimeään tunnetuksi kuin hakee presidenttiehdokkuutta, Sue Groves sanoo.

Aviomies on samoilla linjoilla. Hän arvioi, että lähiviikkojen aikana demokraattien poikkeuksellisen laaja ehdokasjoukko kutistuu noin kymmeneen.

Tarroja tukijoille

Inslee on tuskin ehtinyt poistua lavalta, kun yleisön joukkoon pelmahtaa lukuisia keltapaitaisia, senaattori Kamala Harrisin kampanjaväkeen kuuluvia

Olivia Shaw työkentelee ex-asuntoministeri Julián Castron kampanjassa. Nina Svahn

nuoria. He jakavat yleisölle ”Kamala Harris for the people” -tarroja. Tarroja jaettaessa kerätään samalla tukijoiden nimiä listaan.

Texasilaisen Julián Castron kampanjaväki kulki Iowassa stetsonit päässä. Nina Svahn

Iowassa jaettiin myös tarroja ja muuta ehdokkaiden mainostavaraa. Nina Svahn

Kampanjaväen jalkatyö kannattajien ja rahalahjoitusten hankkimiseksi on tärkeää, sillä seuraavaan, syyskuun vaaliväittelyyn päästäkseen demokraattipuolue on asettanut aiempaa tiukemmat rajat. Ehdokkaalla

pitää olla lahjoituksia vähintään 130 000 ihmiseltä sekä neljässä tuoreessa mielipidekyselyssä yltää vähintään kahden prosentin kannatukseen, jotta paikka väittelyssä heltiää.

Ehdokkaista tähän mennessä yhdeksän on ylittänyt rajat ja varmistanut väittelypaikkansa. Kamala Harrisin ohella väittelyyn ovat menossa entinen varapresidentti Joe Biden, senaattorit Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Cory Booker ja Amy Klobuchar sekä Texasin entinen kongressiedustaja Beto O’Rourke, kaupunginjohtaja Pete Buttigieg ja bisnesmies Andrew Yang.

Andrew Yang on noussut tuntemattomuudesta ja sanoo olevansa aasialaistaustaisena ja matematiikasta pitävänä Trumpin vastakohta. Nina Svahn

Andrew Yangin tukijoilla on MATH-tekstillä varustettuja hattuja. Yang kertoo maatalousmessuväelle lyhenteen tulevan sanoista ”Make America Think Harder”, eli Yang haluaisi Yhdysvaltain ajattelevan kovemmin. Viittaus Trumpin kampanja-sloganiin ”Make America Great Again” on ilmeinen.

–Mikä on Trumpin vastakohta? Aasialaistaustainen mies, joka pitää matematiikasta, Yang veistelee ja yleisö hörähtää.

Puheensa jälkeen Yang sanoo Ylelle, että toivoisi ihmisten perehtyvän tarkkaan siihen, kenellä ehdokkaista olisi tarjota paras visio 2000-luvun Yhdysvalloille. Itse hän patistaa huomaamaan, että menossa on neljäs teollinen vallankumous, jossa automaatio uhkaa viedä monia perinteisiä työpaikkoja.

Blake Burbank (vas.) ja Lane Meyers herkuttelevat yhdellä Iowan maatalousmessujen suosikkiruuista: kokonaisella kalkkunanjalalla. Nina Svahn

Ruoka on olennainen osa Iowan maatalousmessuja. Nina Svahn

Iowan maatalousmessuilla käy päivässä jopa 100 000 ihmistä. Nina Svahn

”Bidenilla taipumus tuhota itse itsensä”

Iowan messukävijöiden eteen asteli heti ensimmäisenä päivänä, torstaina entinen varapresidentti ja gallupkärkeä pitävä Joe Biden. Hänen esiintymistään tosin haittasivat tekniset ongelmat äänentoistolaitteiden pätkiessä sekä väärä käsitys puhumisajan kestosta.

Biden ilmoitti, että ensi töinään presidenttinä veisi Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen. Hän myös patisti Yhdysvaltoja valitsemaan yhtenäisyyden, tieteen ja faktat, Trumpin tarjoaman vaihtoehdon sijaan.

Entinen varapresidentti Joe Biden johtaa mielipidekyselyissä demokraattien presidenttiehdokaskisaa. Nina Svahn

Joe Miller on seurannut politiikkaa pitkään ja muistaa hyvin kaksi edellistä kertaa, kun Biden pyrki presidenttiehdokkaaksi. Millerin mukaan edelliskertoihin verrattuna Bidenin alku on nyt ollut vahvempi.

– Bidenilla on taipumus tuhota itse itsensä. Saa nähdä miten nyt käy. Hän sekoilee helposti missä on, ja ajoittain puhuu mitä sattuu.

Miller ei pidä lainkaan kirkossa kuulutettuna, että Bidenista tulisi demokraattien ehdokas. Hänestä kenttä on auki, ja erityisesti senaattori Elizabeth Warren nousussa.

Warren on noussut mielipidekyselyissä toiseksi suosituimmaksi Bidenin jälkeen. Warren-innostus näkyy selvästi myös maatalousmessuilla. Warrenin lauantaista puhetta kuunteli suuri väkijoukko, ja hän sai selvästi äänekkäimmät taputukset.

– Pyrin presidentiksi, koska olen lopen kyllästynyt maahan, jossa hyötyy eniten vain alati pienenevä parhaiten ansaitsevien joukko, Warren sanoo heti puheensa aluksi.

Taito- ja cowboynäytökset keräävät maatalousmessuilla paljon yleisöä. Nina Svahn

Nina Svahn

Yleisö on saanut Warrenin kampanjaväeltä käsiinsä ”Warrenin fani” -tekstillä painetut paperiviuhkat. Niiden leyhytyksen keskellä Warren kertoo suunnitelmastaan, mitä kaikkea voitaisiin Yhdysvalloissa rahoittaa, jos rikkaimpia verotettaisiin rahtusen enemmän. Warrenin mukaan niillä verotuloilla voitaisiin rahoittaa muun muassa päivähoitoa ja opettajien palkankorotusta.

Warren lopettaa ennen kuin 20 minuutin aikaraja on umpeutunut, saa raikuvat aplodit ja poistuu lavalta.

Jay Miller näyttää tyytyväiseltä ja vaimo Sue Groves nostaa peukun ylöspäin. Ainakin yksi ehdokas näyttää erottuneen edukseen muista. Pariskunnan urakka Iowan helteessä demokraattiehdokkaiden parissa jatkuu tiistaihin asti.