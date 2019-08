Flow Festival ja Ruisrock panostavat vegaaniruokaan – Nuoret festarikävijät vaativat tapahtumilta vastuullisuutta

Viikonloppuna Helsingissä järjestettävä Flow Festival on ollut ympäristöasioissa edelläkävijä. Tapahtuma on yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista festivaaleista. Hiilijalanjälki on kompensoitu jo 10 vuoden ajan.

Tapahtuman päätyttyä hiilidioksidijalanjälki lasketaan ja päästöt kompensoidaan.

– Meillä lasketaan tuotannon eri osa-alueista esimerkiksi energian kulutuksesta, artistien lennoista, tuotannon logistiikasta, veden kulutuksesta aiheutuvat päästöt ja niiden pohjalta kompensoimme ne johonkin vuosittain sopivaan hankkeeseen, kertoo Flow Festivalin tuotantopäällikkö Isabella Rossi.

Flow Festivalin jätteistä kierrätetään ja hyötykäytetään 100 prosenttia. Esimerkiksi tiensä päähän tulleille tavaroille pyritään keksimään uutta käyttöä.

Tapahtumassa on kiinnitetty paljon huomiota ruokatarjonnan ekologisuuteen. Lähes puolet ostetusta ruoasta on kasvis- tai vegaaniannoksia.

– Kaikilla ruokamyyjillä pitää olla vastuullisesti tuotettu annos. Siinä katsotaan, onko tuotettu kotimaisista raaka-aineista, onko lihaa, onko käytössä astia, joka ei ole astia ollenkaan eli onko se esimerkiksi tötterö tai banaaninlehti, Rossi kertoo.

Tänä vuonna Flow Festivalissa pullopantin on voinut lahjoittaa puiden istuttamiseen. Berislav Jurišić / Yle

Festivaalilla syntyy aina ruokahävikkiä, mikä päätyy biojätteeksi. Hävikin vähentämiseksi Flow Festival on kannustanut ruokamyyjiä ottamaan listoilleen pienempiä ja jaettavia annoksia. Mikäli ruokaa voidaan edelleen hyödyntää, festivaali on jakanut sitä hyväntekeväisyyteen.

Tänä vuonna Flow'ssa uutena asiana on se, että pullopantin voi lahjoittaa puiden istuttamiseen. Festivaali on myös haastanut artistit pohtimaan ekologisuutta, ettei esimerkiksi artistiraiderissa olisi kertakäyttöisiä juomapulloja.

Flow Festival haluaa olla ympäristöasioissa suunnannäyttäjä. Ruokaa myyvät yritykset ovat festivaalin myötä jo ottaneet vegaanisia annoksia muuhun tarjontaansa. Samoja oppeja toivotaan tarttuvan myös festivaalikävijöiden arkeen.

– Meillä on uskollinen fanikunta, joka kuuntelee meitä ja jotka haluavat tukea meitä hyvissä asioissa. Festivaalit ovat tärkeitä sanansaattajia varsinkin tällaisessa asiassa.

Huomiota hävikkiruokaan

Turun Ruisrockissa ympäristöasioihin on panostettu jo reilun kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2008 festivaalilla ruokaa myyvien yritysten piti ottaa käyttöön biohajoavat kertakäyttövälineet.

Tänä vuonna festivaali on suosinut vegaanista ruokaa tarjoavia yrityksiä.

– Vege-kasviruokaa tarjoavat saivat halvemman paikan, mutta täysin vegaaniruokaa tarjoavat saivat vielä tuntuvamman alennuksen. Tällä pyritään ohjaamaan ruokatarjoajia miettimään omaa tarjontaansa, kertoo Ruisrockin vastaava tuottaja Piia Lääveri.

Euroopan suurilla festivaaleilla kuten Tanskan Roskildessa leirintäalueille hylätyistä teltoista on tullut iso ongelma. Ruisrockin kävijöistä vain pieni osa majoittuu teltoissa, joten vastaavaa harmia ei juuri ole. Teltan voi myös jättää leirintäalueen infoon uudelleen sijoitettavaksi.

– Tänä vuonna meillä oli leirintäalueella Green camping eli siellä leiriytyvät ihmiset sitoutuivat siihen, että he kierrättivät kaikki jätteensä asianmukaisesti. Lähtiessään he saivat kymmenen euroa takaisin leirintälipustaan, Lääveri kertoo.

Nuoret festivaalikävijät toivovat tapahtumien kiinnittävän entistä enemmän huomiota ekologisuuteen. Berislav Jurišić / Yle

Ensi vuonna Ruisrockissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota hävikkiruokaan.

– Tänä vuonna meillä oli kontti, mihin kaikki alueen ruokamyyjät saivat jättää vielä syötäväksi kelpaavan avaamattoman ruokahävikin ja saimme sen Turun kaupunkilähetyksen kautta festivaalin jälkeisenä maanantaina jakoon.

Piia Lääveri on työskennellyt Ruisrockin ympäristöasioiden parissa jo kymmenen vuoden ajan. Tuona aikana hän on huomannut, että festivaalikävijät ovat entistä vaativampia tapahtumien vastuullisuudesta.

– Meillä on nuorta yleisöä, jotka ovat kasvaneet siihen maailmaan, että kaikki jätteet on kotona kierrätetty. Se on monille itsestäänselvyys, että kierrätetään. Kyllä me saadaan siitä palautetta, että onko tarpeeksi kierrätysmahdollisuuksia ja kierrätyspisteitä ja ollaan tosi paljon panostettu siihen viestintään, että mihin voi ne omat jätteet viedä.

Tiedotus lisää helppoutta

Flow Festivalin kävijät Nelli Jaskari ja Kia Kekki ovat päättämässä ateriointiaan. Heidän mielestään Flow'ssa huomioidaan ympäristöasiat keskivertofestareita paremmin. He kiittelevät vegaanisten ruokien tarjontaa. Tiedottamiseen he kaipaavat vielä selvyyttä.

– Esimerkiksi meillä oli vähän epäselvyyttä, että mitkä ruokailuvälineet käy minnekin roskikseen. Vielä selvemmin voisi sanoa, että mitkä menevät biojätteeseen ja mitkä eivät. Koska tällaisilla festareilla se helppous on se ensisijainen kriteeri. Ehkä sitä voisi vielä korostaa, Kia Kekki sanoo.