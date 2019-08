Veikkaus: Automaattien poistaminen kaupoista on poliittinen päätös

Kansalaisaloite vaatii rahapeliautomaattien siirtämistä pois kaupoista ja kioskeista. Aloite on kerännyt yli 20 000 kannattajaa.

Rahapeliautomaattien poistamisella kaupoista ja kioskeista on suuret yhteiskunnalliset vaikutukset, Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski sanoo Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

– Hajasijoittamisesta luopuminen on poliittinen kysymys. Yhtiön mandaatti ei yksin riitä sellaisen ratkaisun tekemiseen, Nummikoski sanoo.

Veikkauksen peliautomaattien poistamiseksi laadittu kansalaisaloite on kerännyt yli 20 000 allekirjoitusta. Aloitteen tekijä Jenna Mäkelä on itse kärsinyt vakavasta peliriippuvuudesta, joka on johtanut petostuomioon ja itsemurhayritykseen.

– Peliriippuvuus on sairaus, joka vaikuttaa läheisiin. Moni ajautuu tilanteeseen, jossa ei enää ole toivoa.

"Automaatit siirrettävä pelisaleihin"

Kauppoihin ja kioskeihin on sijoitettu yhteensä 18 500 Veikkauksen rahapeliautomaattia. Peliongelmaiset törmäävät niihin päivittäin. Mäkelän mukaan rahapeliautomaatit pitäisi siirtää valvottuihin pelisaleihin.

– Jos ihminen päättää lähteä taistelemaan peliongelmaa vastaan, yhteiskunnan tehtävä on olla siinä rinnalla tukemassa eikä sysäämässä uudelleen ongelman pariin, Mäkelä sanoo.

Pelien tuotoista puolet tulee viideltä prosentilta pelaajista. Peliongelmista kärsivät erityisesti vähävaraiset eläkeläiset.

– Suomalaiset pelaavat rahoja, joita heillä ei ole varaa hävitä, Mäkelä sanoo.

"Lähin automaatti on puhelimessa"

Nummikosken mukaan kansainvälinen nettipelaaminen on lisännyt pelaamisen haittoja.

– Lähin peliautomaatti on nykyään matkapuhelimessa. Kun yksi yhtiö vastaa pelaamisesta, sen ei tarvitse olla viimeisen euron perässä hinnalla millä hyvänsä, Nummikoski sanoo.

Nummikosken mukaan keskustelu Veikkauksen asemasta ja peliautomaattien sijoittamisesta on kuitenkin tervetullutta.

– Arvostan suuresti heitä, jotka ovat antaneet kasvot peliongelmalle. Toivottavasti se madaltaa myös muiden kynnystä hakea ongelmiin apua, Nummikoski sanoo.

Korjaus klo 10.42: Veikkauksella on 18 500 peliautomaattia, ei 8 500, kuten jutussa aiemmin luki.

Lue aiheesta lisää:

Veikkaus laittaa osan mainonnastaan tauolle – Toimitusjohtaja: "Olemme tehneet virheitä"

Veikkauksen hallituksen kokoonpano ja tulospalkkiot herättävät arvostelua: "Vastuullisuus ei näy" – Ministeri Paatero: Nämä käydään läpi

Analyysi: Veikkaus voidaan ottaa "tarkasteluun", mutta tuskin remontoitavaksi – peleistä riippuvaisia ovat myös rahan saajat