Elokuvateatterin portaille Kiinassa hylätty poika sai perheen Siuntiosta: "Seitsemän vuoden lapsettomuushoitojen jälkeen sain kokea äitiyden"

Kun Christel ja Jyrki Lindqvist-Jauhiainen eivät saaneet useista yrityksistä huolimatta yhteistä lasta, päätyivät he adoptioon.

Christel Lindqvist-Jauhiainen ja Jyrki Jauhiainen saivat mahdollisuuden tulla vanhemmiksi kansainvälisen adoption kautta. Heille löytyi adoptiolapsi Kiinasta. Kiinasta tulevat adoptiolapset ovat lähes aina erityistarpeisia, näin oli myös Jauhiaisten kohdalla.

Viisi vuotta sitten pariskunta istui Kiinan Hangzhoun maistraatissa noutamassa adoptiolastaan. Kumpikaan ei ollut kokenut aiemmin vastaavanlaista jännityksen tunnetta, kertoo Christel.

– Tallensimme odotusta videokameralle, mutta ei sitä voi näyttää kenellekään. Kuvasimme jännityksen vuoksi, mitä sattui.

Pariskunta oli haaveillut lähes kymmenen vuotta lapsesta, ja nyt se oli toteutumassa.

Christel ja Jyrki Lindqvist-Jauhiainen yrittivät lasta hedelmöityshoidoilla kolme vuotta Puoli seitsemän/ Yle, Helena Lappeteläinen

Kansainvälisissä adoptioissa on käytettävä adoptiopalvelunantajaa, joita Suomessa ovat Interpedia, Pelastakaa Lapset ja Helsingin kaupunki. Monivaiheiseen adoptioprosessiin kuuluu muun muassa adoptioneuvonta ja kotiselvitys.

Pariskunta kävi puolitoista vuotta aiemmin Pelastakaa lapset (siirryt toiseen palveluun)-yhdistyksen adoptioneuvonnassa. Niissä käytiin läpi muun muassa pariskunnan motiiveja adoptointiin, heidän sosiaalisia suhteitaan, jopa terveydentilaansa. Samassa yhteydessä nousi esiin pariskunnan epäonnistuneet hedelmöityshoidot, jotka olivat jääneet erityisesti Christeliltä käsittelemättä.

– Minulle todettiin, etten ollut valmis äityteen. Minun piti hyväksyä lopullisesti, että minusta ei tule äitiä biologiselle lapselle. Tämä tarkoitti menetyksen tunteiden työstämistä terapiassa.

Vuonna 2014 Valvira myönsi pariskunnalle adoptio-oikeuden (siirryt toiseen palveluun). Muutaman kuukauden kuluttua heidät pyydettiin Suomen Interpedian (siirryt toiseen palveluun) toimistolle.

Christel ja Jyrki saivat nähdä ensimmäistä kertaa valokuvan 5-vuotiaasta lapsesta, josta tulisi heidän poikansa. Poliisi oli löytänyt hänet vauvaiässä elokuvateatterin portailta. Syynä lapsen hylkäämiseen oli todennäköisesti lapsen huuli-ja kitalakihalkio (siirryt toiseen palveluun).

Christelin kädet tärisivät hänen avatessaan kirjekuorta, jossa valokuva oli.

– Ajattelin, että nytkö tässä synnytetään. Kuvasta paljastui ihana poika, joka istui jumppapallon päällä katsoen suoraan kameraan.

Aviopari valmistautui lapsen muuttamiseen omakotitalossaan. He sisustivat muutamassa viikossa leikki-ikäiselle pojalle huoneen. Sängyn ja pöydän lisäksi makuuhuoneeseen ostettiin runsaasti pikkuautoja ja pehmoleluja.

Lapsettomuus oli ohi

Odotus kiinalaisessa neuvotteluhuoneessa tuntui pariskunnan mielestä turhauttavan pitkältä. Heidän vieressään ollut pariskunta sai jo adoptiolapsensa. Viimein oli heidän vuoronsa.

Kiinalaisen lastenkodin hoitaja kuljetti poikaa kädestä pitäen. Pienet jalat näkyivät ensin. Seuraavaksi he kiinnittivät huomiota lapseen, jolla oli yllään paksut housut ja toppatakki.

Christelillä nousi silmiin onnenkyyneleitä.

– Olisin halunnut ottaa hänet heti syliin ja auttaa ottamalla ylimääräiset, paksut vaatteet pois. Poika oli kuitenkin etäinen. Hän itki ja oli hämmentynyt.

Tunnereaktio johtui kiinalaisen tulkin mukaan siitä, että poika ei tiennyt uudesta perheestään, kertoo Christel.

– Lastenkodissa ei oltu kerrottu 5-vuotiaalle Li-Huille myöskään Suomeen muutosta.

Pariskunta esitteli itsensä pojalle isäksi ja äidiksi. He kertoivat kiinaksi, että rakastavat häntä ja tulevat hoitamaan häntä.

Rakkauden tunne lasta kohtaan valtasi kummankin. Christelille kokemus oli erityisen voimakas.

– Seitsemän vuoden hedelmöityshoitojen ja lapsettomuuuden jälkeen koin, että olen äiti. Eikä kukaan vie häntä meiltä pois.

Christel ja Jyrki kutsuivat poikaa heti Emiliksi. Pariskunta täytti viralliset paperit, jonka jälkeen heidät ohjattiin taksiin ja hotelliin.

Harjoittelimme hotellissa ruotsia

Hotellihuoneessa he olivat ensimmäistä kertaa kolmestaan. Emil ei osannut puhua suomea, eikä ruotsia. Christel ja Jyrki eivät puolestaan osanneet kiinan kieltä.

Pariskunta kommunikoi lapsen kanssa internetin kääntäjä-ohjelman ja kuvakirjan avulla. Kirjassa oli kuvia muun muassa ruokakaupasta, pukeutumisesta ja hampaiden pesemisestä.

Jo samana iltana he opettivat Emilille ensimmäisiä ruotsinkielisiä sanoja.

– Toistin Emilille lukuja yhdestä kymmeneen. Hän muisti ne heti. Se oli ihmeellistä, kertoo Christel.

Muutaman päivän kuluttua pojalle nousi kuume. Vanhempien hoitaessa Emiliä, kuume tarttui Christeliin. Se oli kuitenkin hyvä tauti, sillä Emil ja isä saivat hakea apteekista lääkettä ja hoivata vuorostaan äitiä.

Kun kaikki olivat parantuneet, he lähtivät lentokoneella Suomeen.

Emilin lempiharrastuksiin kuuluu kortin pelaaminen Puoli seitsemän/ Yle, Helena Lappeteläinen

Emil on ylpeä taustastaan

Pariskunta korostaa, että heille on ollut tärkeää kertoa Emilille hänen taustastaan avoimesti. He ovat muistelleet ensimmäistä tapaamisestaan Kiinassa myöhemmin monta kertaa. Emil totesi jälkikäteen vanhempien olleen yli-innokkaita ottamaan hänet syliin, kertoo Christel nauraen.

Emil on asunut Suomessa nyt yli viisi vuotta. Hän opiskelee Siuntion lähikoulussa, josta on saanut monia, hyviä ystäviä. Kuulumiset Emil vaihtaa ruotsin kielen lisäksi suomen kielellä, välillä savon murteella viäntäen. Kiinan kielen hän on jo unohtanut.

Emilillä on ainutlaatuinen tausta ja hän on ylpeä siitä, kertovat vanhemmat.