Viisi kiinnostavaa juttua lauantai-iltaan: Uusi opetustapa ei sovi kaikille, lue päiväunista kesken työpäivän ja al-Holissa olevien omaisen odotuksesta

Koulu aloitti huippumodernin opetuksen, jossa opettajat päivystävät "torilla" ja lapset opiskelevat yksin – jo useampi lapsi vaihtamassa koulua

Neljä perhettä on valittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Lappeenrannassa sijaitsevasta Pontuksen koulusta, joka on yksi ensimmäisistä uudenlaista oppimisideologiaa kokonaisvaltaisesti toteuttavista kouluista Suomessa. Kuudesluokkalaisen Aino Piirosen arvosanat laskivat niin paljon, että hän päätyi lopulta vaihtamaan koulua.

Meeri Niinistö / Yle

Sofia Sihvonen kömpii jokaisella lounastauolla autonsa takakonttiin nukkumaan – "Kun pääsee nollaamaan, niin jaksaa tsempata"

Kun työkaverit lähtevät lounaalle, Sofia Sihvonen ottaa päiväunet. IT-alalla työskentelevä Sihvonen kertoo työnsä vaativan keskittymistä ja uuden oppimista. Työterveyslaitoksesta kerrotaan, että päiväunet todella parantavat toimintakykyä – kunhan ne eivät veny liian pitkiksi. Tutkimusten mukaan sopiva pituus päiväunille on 10–20 minuuttia.

Annan mielestä terroristijärjestö Isis huijasi nuoria ja naiiveja ihmisiä. Laura Hyyti / Yle

Isoäiti odottaa perhettään kotiin Vantaalle, mutta tytär ja lapsenlapset ovat Syyrian aavikolla – Suomi vatvoo yhä, mitä al-Holin leirin naisille ja lapsille pitäisi tehdä

Anna näki tyttärensä Saran ja tämän lapset edellisen kerran yli viisi vuotta sitten. Kesän mittaan Anna on tavannut pääministeri Antti Rinteen (sd.) ja palkannut asianajajan. Hän ei silti tiedä, mitä tehdä al-Holin leirillä olevan perheensä puolesta.

"ab urbe v[e]n[i] munus tibi gratum adf(e)ro", alkaa tuliaistervehdys kirjoituspuikossa. Lontoon arkeologinen museo MOLA

Pieni ja vitsikäs matkamuisto Roomasta on melkein kuin tätä päivää, mutta joku lontoolainen sai sen tuliaiseksi kaksi vuosituhatta sitten

Ehkä sinunkin vaatekaapissasi on yksi viime vuosikymmenien suosikkituliaisista: T-paita, jossa lukee "sisareni/serkkuni/kaverini/joku kävi Lontoossa/Pariisissa/Berliinissä/jossakin, ja minä sain vain tämän vaivaisen T-paidan". Jos T-paitasi on Roomasta, lahjasi on osa todella vanhaa jatkumoa. Jokseenkin sama viesti oli raaputettu rautaiseen stylukseen, jonka joku toi vastaperustettuun Lontooseen tuliaisena Roomasta yli 1 900 vuotta sitten.

Laura Railamaa / Yle

Pekka Seppäsen kolumni: 10 000 euron lentovero ja sohvalle makaamaan

Talous on meille tärkeämpi kuin ympäristö, mikä kertoo siitä, että emme ymmärrä mitään sen enempää taloudesta kuin ympäristöstäkään, kirjoittaa Pekka Seppänen. Tämän kolumnin voit myös kuunnella.