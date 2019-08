Liikenneturvan asiantuntija vähentäisi lapsien viemistä autolla kouluun: "Se on iso riski kaikille lapsille"

Lasten viemistä autolla kouluun kannattaisi mahdollisuuksien mukaan välttää, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen. Hänen mukaansa lasten olisi hyvä pääsääntöisesti pyöräillä tai kävellä kouluun.

– Näin kannattaa toimia, jos koulu on lähellä ja lapsi on tarpeeksi kypsynyt sekä koulumatka on käyty turvallisesti vanhempien kanssa läpi. Lapsi oppii näin havainnoimaan ja kulkemaan liikenteessä.

Jos lapsi kuitenkin on syystä tai toisesta vietävä kouluun, on hänet silloin parempi jättää hieman kauemmaksi, esimerkiksi muutaman sadan metrin päähän koulusta.

– Vanhemmat eivät välttämättä ota huomioon, että koululaisia voi olla useita satoja ja se tarkoittaa useampaa sataa autoa lisää liikenteeseen. Se on iso riski ihan kaikille lapsille.

Itä-Suomen poliisin ylikonstaapeli Osmo Korsikko muistuttaa autoilijoita myös siitä, että pienet koululaiset voivat käyttäytyä arvaamattomasti liikenteessä.

– Pienten tiellä liikkujien määrä aamuisin kannattaa ottaa huomioon hyvissä ajoin varsinkin koulujen kohdalla. Siellä on paljon ekaluokkalaisia. Lapset liikkuvat lasten tavalla eikä heillä ole liikennesäännöt vielä täysin hanskassa.

"Ota kontakti autoilijaan"

Yksi riski liittyy suojateihin, joiden kohdalla autot menevät kahdella kaistalla samaan suuntaan. Autoilijat itsekin pohtivat, kannattaako silloin antaa tietä jalankulkijoille, jos toista kaistaa tuleva auto paahtaakin pysähtymättä suojatielle.

– Autoilijalla on velvoite antaa tietä, jos jalankulkija on astumassa suojatielle. Mutta mitä tehdä, jos näet, että vieressä on tulossa aika kovaakin vauhtia auto?

Taskinen kehottaa jalankulkijoita varmistamaan, että autot ovat pysähtymässä suojatielle.

– Jonkinlainen kontakti autoilijaan, vilkutetaan tai jotakin, että voinko minä nyt mennä. Tai että autosta näytetään, että väylä on vapaa.

Taskisen mukaan kiire on usein liikenneturvan vihollinen.

– Inhimilliset syyt siellä ovat taustalla. Ajatellaan vain omassa kuplassa, että kiire on jonnekin. Haluaisinkin haastaa nyt kaikki lähtemään viisi tai mieluummin kymmenen minuuttia aikaisemmin töihin, niin kaikilla olisi paljon mukavampaa liikenteessä.

Taskinen oli seuraamassa maanantaiaamun liikennettä Kuopion keskustassa. Kaupungissa koulutyö käynnistyi tänään. Koulutielle suuntasi Kuopiossa yli tuhat pientä ekaluokkalaista.

