Hannu Nurmiranta lentää 15 sentillä – sähköllä toimivat lentokoneet mullistavat ilmailun

Hannu Nurmiranta on pisimmillään lentänyt kahdeksan tuntia purjelentokoneella. Tuolloin hän käytti sähkömoottoria vain nousussa.

Hannu Nurmiranta on pisimmillään lentänyt kahdeksan tuntia purjelentokoneella. Tuolloin hän käytti sähkömoottoria vain nousussa. Antti-Jussi Korhonen

Hannu Nurmirannan sähköllä toimiva purjelentokone on tyypiltään ensimmäinen Suomessa.

Loviisalainen Hannu Nurmiranta ottaa suojapeitteitä pois purjelentokoneen siiven päältä. Kotkassa Kymin lentokentän hallista paljastuu harvinaislaatuinen kone.

Perinteinen purjelentokone pääsee yleensä ilmaan yleensä niin, että toinen lentokone hinaa sen taivaalle. Purjelentokone voidaan saada korkeuksiin myös erityisen vaijerivinssin avulla.

Nurmirannan sähkötoimisen purjelentokoneen erikoisuus on kuitenkin koneen keulassa oleva moottori, joka nostaa purjekoneen korkeuksiin. Tällainen purjelentokone on tekniikaltaan ensimmäinen Suomessa.

Sahkökäyttöisiä isoja matkustajakoneita on yritetty kehittää jo vuosia, mutta läpimurto niissä on vielä saavuttamatta. Sen sijaan pienemmissä purjelentokoneissa sähköapu on jo todellisuutta.

Kokenut pilotti Hannu Nurmiranta pitää sähkövoimaa kaiken kaikkiaan ilmailun tulevaisuutena.

Samaa mieltä on Ilmailuliiton asiantuntija Juha Silvennoinen. Hänen mukaansa sähkön suosiosta kertoo se, että johtavassa purjelentomaassa Saksassa sähkövoima on otettu mukaan uusiin konemalleihin.

– Sähkövoima on tullut purjelentämiseen jäädäkseen. Akut sanelevat tällä hetkellä paljon hintaa ja koneen painoa. Kehittämistä varmasti on akkujen tehossa ja niiden elinkaaressa.

– Minä uskon, että sähkövoima tulee lisääntymän ilman muuta, Nurmiranta sanoo.

Hannu Nurmirannan miniLAK-purjelentokone on vielä harvinaisuus Suomessa. Antti-Jussi Korhonen

Pienet kustannukset

Sähkömoottori tekee purjekoneella lentämisestä entistä helpompaa.

– Koneella voi esimerkiksi lähteä matkailemaan ja laskea johonkin korpikentälle. Laturi pitää olla mukana, että saa akut ladattua. Silloin sieltä pääsee yksin ilmaankin, Nurmiranta sanoo.

Aikaisemmin purjelentokoneella on voinut lentää yksin, jos koneessa on ollut bensakäyttöinen apumoottori.

– Sähkömoottorilla nouseminen on nopeampaa, Nurmiranta sanoo.

Koneen takaosassa pilotin selän takana sijaitsevat kaksi akkua tuottavat koneelle tehoa yhteensä 22 kilovattia eli noin 29 hevosvoiman verran. Täysin tyhjiksi käyteytettyjen akkujen lataaminen vie noin neljä tuntia.

Yhdellä lentokerralla energiaa menee noin yhden kilowattitunnin verran eli sähkön hinnassa kustannuksia tulisi noin 15 senttiä.

Lentämiseen moottorissa riittää virtaa noin 80 kilometrin lenkkiin.

– Moottorilentosäteeseen vaikuttaa, kuinka paljon energiaa ilmaan nouseminen vaatii. Ilmassa moottoria harvemmin käytetään, Nurmiranta selventää.

MiniLAK-purjelentokoneen sähköisesti toimivan propellimoottorin lavat tulevat esiin nappia painamalla. Ilmassa moottorin sammuttua ne painautuvat keulaan automaattisesti. Antti-Jussi Korhonen

Yleensä sähkömoottoria käytetään vain nousussa. Alkunousun jälkeen koneella liidetään käyttämällä etenemiseen korkeusenergiaa. Ennen kuin korkeus loppuu, tulee lentäjän löytää nouseva ilmavirtaus.

Nouseva ilmavirtaus syntyy, kun auringon säteily lämmittää maanpintaa, joka puolestaan vähitellen lämmittää maan pinnan lähellä olevaa ilmaa. Kun ilma lämpiää ympäristöään enemmän, ilma alkaa nousta ylöspäin.

Liettuassa valmistetun miniLAK-purjelentokoneen tavallinen lentokorkeus on noin 1000–2000 metriä. Kone painaa parisataa kiloa. Siipien kärkiväli on 13,5 metriä. Antti-Jussi Korhonen

Moottoria vain tarvittaessa

Ilmassa moottoria käytetään, jos purjelentokoneelta loppuu tuuli. Tavallinen lentokorkeus purjelentokoneella on 1 000–2 000 metriä.

Nurmiranta pitää sähkömoottorista konetta varmana ja turvallisena.

– Kone nousee hyvin ilmaan. Kentän päässä on yleensä jo sata metriä korkeutta. Jos joku moottorihäiriö tulisi, saisin koneen nopeasti hallintaan ja pystyisin kääntymään takaisin alas.

Nurmiranta pitää sähkömoottorista purjelentokonetta ketterämpänä verrattuna vanhoihin polttomoottorikoneisiin.

– Vanhemmissa malleissa apumoottori nostetaan takaa koneen eteen. Sellainen kone on jäykempi ohjata. Ohjaamossa pitää olla nopeat kädet, jos lähdössä tapahtuu jotain erikoista, Nurmiranta sanoo.