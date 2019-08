"Sinä kuolet huomenna" – Meksikosta tuli toimittajille maailman vaarallisin paikka

Toimittaja Héctor Valdez pakeni pääkaupunki Méxicoon Karibianmeren rannalla sijaitsevasta kotikylästään sen jälkeen, kun hänen henkeään uhattiin.

–Jos olisin jäänyt, minut olisi tapettu, kertoo 54-vuotias Valdez espanjalaiselle El País -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Syy toimittajan pakoon viime toukokuussa oli työ Tulum en red -nimisessä verkkolehdessä. Päivää ennen pakenemistaan hän oli raportoinut kolmannesta työvuoroonsa osuneesta murhatapauksesta turistien suosimassa Tulumissa.

Valdez oli kuvannut rikospaikalta videon ja päässyt juuri sisälle autoonsa, kun sitä lähestyi tuntematon mies.

– Sinä kuolet huomenna, hän sanoi minulle, Valdez kertoo El Paísille.

Valdez kirjoitti lehteen väkivallan lisäksi myös korruptiosta ja poliitikkojen kytköksistä rikollisjärjestöihin.

Monet Tulumin yrittäjät olivat tuskastuneet Valdezin juttuihin ympäristöuhkista, kuten rakentamisen merkityksestä ympäristölle.

Kriittistä toimittajaa oli uhkailtu myös aiemmin, mutta vasta nyt hän pakkasi matkalaukkunsa ja jätti taakseen entisen elämänsä.

Satoja toimittajia paennut

Valdezin tapaus ei ole ainutlaatuinen. Meksikolaiset toimittajat suhtautuvat tappouhkauksiin usein vakavasti, koska toimittajien murhat ovat maassa yleisiä.

Tänä vuonna Meksikossa on paikallisen toimittajajärjestön mukaan tapettu jo yhdeksän toimittajaa.

Uhrien määrä on suurempi kuin koskaan vastaavana ajanjaksona sitten vuoden 2000.

Henkensä uhalla paenneiden toimittajien määrästä ei ole tilastoja, mutta toimittajajärjestöt puhuvat sadoista ellei tuhansista toimittajista.

Kohteena usein paikallislehtien toimittajat

Kolme tuoreinta toimittajien surmaa tapahtuivat neljän päivän sisällä heinä- ja elokuun vaihteessa.

Heinäkuun viimeisenä päivänä Etelä-Meksikon Guerreron osavaltiossa päätoimittajan ruumis (siirryt toiseen palveluun)löytyi auton tavaratilasta. Poliisin mukaan ruumiissa oli merkkejä kidutuksesta.

Samana päivänä Pohjois-Meksikossa naamiomiehet hyökkäsivät paikallislehden toimitukseen polttopullot aseinaan. Kukaan ei kuollut hyökkäyksessä, mutta lehden päätoimittaja ilmoitti lehden luopuvan rikosuutisten julkaisemisesta (siirryt toiseen palveluun) "olivatpa ne kuinka tärkeitä tahansa".

Lisäksi lehti lopetti paperiversionsa julkaisemisen.

Toimittajasurmat toistavat lähes samaa kaavaa. Uhrit ovat usein paikallislehtien toimittajia, jotka ovat kirjoittaneet Valdezin tapaan väkivallasta, korruptiosta ja muista rikoksista, kuten poliitikkojen kytköksistä huumekartelleihin.

Tulumista paennutta Valdeziakin oli uhkailtu jo aiemmin. Hän oli pyytänyt myös suojelua presidentiltä, ja kertonut paikallisviranomaisten olevan uhkailijoiden puolella.

Suojelu on puutteellista

Tilanne Meksikossa ei ole parantunut, vaikka toimittajat ovat vaatineet suojelua ja murhien selvittämistä jo vuosikaudet.

Viime joulukuussa valtaan nousi uusi presidentti, vasemmistolainen Andrés Manuel López Obrador, johon kohdistuivat suuret odotukset.

Meksikolaiset ovat kuitenkin joutuneet pettymään, sillä uusi presidentti ei ole onnistunut kitkemään väkivaltaa lupauksistaan huolimatta.

Painetta olisi, sillä pelkästään toimittajia on tapettu vuosien 2006–2018 välisenä aikana 95. Kaikkiaan väkivallan uhriksi on joutunut samana aikana lähes 3 600 toimittajaa.

Meksikolaisen Comité para Proteger a Periodistas -sananvapausjärjestön puheenjohtajan Jan-Albert Hootsenin mukaan Meksikossa toimittajien murhat ovat yhtä yleisiä kuin sota-alueella.

– Meksiko ei ole onnistunut suojelemaan toimittajia, Hootsein totesi Ylelle.

Pelkästään tänä vuonna toimittajien suojeluohjelmassa on lähes 950 ihmistä. Meksikon hallinto on budjetoinut heidän suojelemiseensa noin 10 miljoonaa dollaria (8,8 miljoonaa euroa). Suojeltujen listalla on myös aktivisteja.

Meksikon viranomaiset ovat myöntäneet, että suojeluun tarvittaisiin lisää rahaa ja resursseja.

Samalla pääkaupungista Méxicosta on tullut eri puolilta maata väkivaltaa paenneiden keidas.

Meksikon huumekartellien toiminta on ollut perinteisesti vähäisempää pääkaupungissa. Nykyään kartellit ovat läsnä enenevissä määrin (siirryt toiseen palveluun)myös siellä.

Lähes yhdeksän miljoonan ihmisen asuttamassa kaupungissa on kuitenkin paremmat mahdollisuudet piileskellä kartelleilta kuin pienemmillä paikkakunnilla.

Meksiko vaarallisempi kuin Afganistan

Toimittajat ilman rajoja -järjestön tilaston mukaan viime vuonna toimittajia tapettiin eniten Afganistanissa.

Tämä vuoden tilastojen perusteella Meksiko on toimittajille vielä vaarallisempi kuin Syyria tai Afganistan. Tänä vuonna Afganistanissa on tapettu kolme toimittajaa.

Turvallisimmat maat toimittajille ovat Suomi, Norja ja Ruotsi.

Héctor Valdez on tällä hetkellä toimittajien suojeluohjelmassa. Hän ei tiedä, palaako hän enää koskaan kotiseudulleen.

–Palaaminen tarkoittaisi itsemurhaa, hän sanoo.

