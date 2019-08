Poliisi tutkii suomalaista rakennusyhtiö Siscoa – pulassa mahdollisesti jopa satoja  asunnonostajia

Poliisi tutkii suomalaisen rakennusyhtiö Sisco Oyj:n toimintaan liittyviä epäselvyyksiä. Sisco on puumoduulirakentaja, joka on valmistanut viimeisen viiden vuoden aikana noin tuhat asuntoa ympäri Uuttamaata.

Rikoskokonaisuudessa tutkitaan muun muassa epäiltyjä törkeää velallisen epärehellisyyttä, törkeää kavallusta ja törkeää petosta. Poliisi ei kommentoi tarkemmin keskeneräisten tutkintojen sisältöä.

Ylen MOT julkaisi tänään laajan selvityksen Siscon toiminnasta. Selvityksen voit lukea tästä.

Entiset työntekijät kertovat järjestelmällisistä laiminlyönneistä rakentamisen laadussa, ja rakennusvalvojat kokevat tulleensa painostetuiksi.

MOT on haastatellut juttuun sekä entisiä että nykyisiä vastuuhenkilöitä. Ongelmat ovat olleet tiedossa, mutta eri osapuolten välillä on eriäviä näkemyksiä siitä, kenen omistajatahon aikana niitä erityisesti on syntynyt.

Yritys on myyty kesällä. Uusi omistaja kertoo, ettei aio ottaa vastuuta Siscon tekemättä jääneistä töistä. Hänen mukaansa Sisco vastaa hankkeiden loppuun viennistä itsenäisenä yrityksenä.

Yrityksen uusi toimitusjohtaja ei halunnut antaa haastattelua.

Asukkaat raportoineet vakavista ongelmista

Asukkaat ovat raportoineet muun muassa vakavista ongelmista lämmitysjärjestelmissä ja salaojituksessa.

– Asuimme kuukauden kylmässä kämpässä. Meillä oli 14 astetta lämmintä. Lämmitimme kämppää kynttilöillä ja teimme paljon uuniruokia, MOT:n haastattelema asukas sanoo.

Lämmitys saatiin kuntoon, mutta muut korjaukset ovat tekemättä.

– Kun nimet olivat paperissa, niin parin viikon ajan sai rakentajaan yhteyden. Sen jälkeen ei mitään. Ei tämä kivalta tunnu, kun ajatteli, että ihanaa päästä uuteen kotiin.

Lasku voi langeta sadoille asunnonostajille

Sisco on laiminlyönyt sille kuuluvia takuukorjauksia useissa kohteissa.

Taloyhtiöillä on kulut kattava RS-vakuus, joka on luotu rakentamisvaiheessa asuntonsa ostavien turvaksi. Kaikissa kohteissa RS-rahat eivät välttämättä riitä kaikkien korjauskulujen kattamiseen, arvioivat MOT:n haastattelemat rakentamisen ammattilaiset.

Jos RS-rahat eivät riitä, eivätkä taloyhtiöt saa rahaa rakennuttajan suorituskyvyttömyysvakuutuksesta, voi lasku langeta tavallisille suomalaisille asunnonostajille – mahdollisesti jopa useille sadoille.

Ylen A-Studio käsittelee tänään rakentamisen laatua kello 21 alkaen suorassa lähetyksessä Areenassa tai kanavalla Yle TV1: Vastavalmistunut koti ja valmiiksi hajalla - mitäs nyt?