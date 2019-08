Verottaja: Virheellisiä kirjeitä lähetettiinkin vain reilut 2 800 – eikä 27 000, kuten aiemmin arvioitiin

Virheellisten verokirjeiden määrä on täsmentynyt. Niitä lähetettiin 2 836 kappaletta.

Kirjeissä ei ollut henkilötunnuksia, mutta verotustietojen leviäminen on tietosuojaloukkaus.

Verohallinnon mukaan virheellisiä verokirjeitä lähetettiin kaikkiaan 2 836 kappaletta. Niissä on päiväyksenä 6.8. Määrä on aiempaa epäilyä huomattavasti pienempi.

Samassa erässä tulostettiin kaikkiaan noin 27 000 kirjettä. Virheellisille kirjeille on tulostusvaiheessa siirtynyt muiden asiakkaiden tietoja. Virheellisiä kirjeitä lähti tulostusvaiheen ohjelmistoasetusten takia, verohallinto tiedottaa.

Virheen aiheuttanut kohta verokirjeiden tulostusohjelmiston lähdekoodissa on löydetty eikä virheellisiä kirjeitä enää pääse lähtemään. Verohallinnon kirjeiden tulostus ja postitus käynnistyvät jälleen.

– Tulostusvaiheessa osalle kirjeistä on päätynyt toisten asiakkaiden tietoja. Siirtyneet tiedot ovat puolisotietoja, tilinumeroita, kuoritukseen liittyviä QR-koodeja sekä taulukoita, joissa on esimerkiksi verotuspäätöksen tietoja, tekstiä ja lukuja, ICT-palveluyksikön johtaja Mika Koskelo kertoo verottajan lähettämässä tiedotteessa.

– Tietoja on voinut siirtyä useilta tai yhdeltä asiakkaalta samaan virheelliseen kirjeeseen. Henkilötunnuksia ei virheellisesti siirtyneiden tietojen joukosta ole löytynyt.

Virheelliset kirjeet näyttävät useimmissa tapauksissa sekavilta, koska niissä saattaa olla esimerkiksi tekstiä päällekkäin. Myös suomen- ja ruotsinkielistä tekstiä voi olla sekaisin samassa kirjeessä.

Verohallinto käy parhaillaan läpi virheellisissä kirjeissä olevia tietoja löytääkseen toiseen asiakkaaseen liittyvät tunnistettavat tiedot.

Verotustietojen leviäminen virheellisten kirjeiden välityksellä on tietosuojaloukkaus, josta Verohallinto on ollut yhteydessä tietosuojavaltuutettuun ja on kirjeitse yhteydessä niihin asiakkaisiin, jotka ovat joutuneet tietosuojaloukkauksen kohteeksi.

– Olemme yhteydessä kaikkiin niihin asiakkaisiin, joiden kirjeet ovat virheellisiä tai joiden tunnistettavia tietoja on siirtynyt tulostuksessa toisen asiakkaan kirjeelle. Asia on vakava ja pyydämme tietosuojaloukkausta anteeksi, Koskelo sanoo.

Asiakkaiden ei tarvitse itse ottaa yhteyttä Verohallintoon. Verohallinto lähettää 6.8. päivätyn virheellisen kirjeen saaneille uuden oikeansisältöisen kirjeen.

