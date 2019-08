Uima-allasjuhliin saapuu kahdeksan alaikäistä ja Phil, joka esittää seksin ostajaa – Pedofiilien paljastajat hämäävät työkseen parittajia Manilan yössä

ManilaPhil sormeilee paksua setelitukkua. Niitä tarvitaan nuoren naisseuran ostamiseen uima-allasjuhlissa Manilan suurkaupungin uumenissa. Kahisevien Filippiinien pesojen laskeminen sujuu tottuneesti, ilman sen suurempia tunteita. Rahaa on muutaman sadan euron verran.

Yksityiselle uima-altaalle on tulossa 17 tyttöä, joista kahdeksan on alaikäisiä. Phil tietää sen, koska hän on sopinut asiasta tyttöjen kauppaajan kanssa ja tavannutkin tytöt.

Phil pyysi nimenomaan mahdollisimman nuoria tyttöjä. Hän on sopinut voivansa valita seurassaan saapuvan toisen asiakkaan kanssa pari tyttöä, joiden kanssa he voivat harrastaa seksiä allashotellin makuutiloissa.

Philin pokka on pitänyt jo viikkokausia.

Hän hämää seksin kauppaajia työkseen. Philin ammattina on pelastaa lapsia, joita välitetään seksityöhön. Siksi hän näyttelee pedofiilia.

Kolmekymppinen Phil on yksi monista kansainvälisen Destiny Rescue -kansalaisjärjestön puurtajista, joiden päämääränä on saada lasten kauppaajat telkien taa. Phil pitää työtä kutsumusammattina. Hän näki lasten hyväksikäyttöä vuosien ajan matkustellessaan Aasiassa ja halusi tehdä jotain sen lopettamiseksi.

Työhönsä liittyvistä turvallisuussyistä australialainen Phil ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään.

Allasjuhlissa yhden tytön hinta on noin kahdeksankymmentä euroa. Se on monta seteliä Filippiinien pesoissa.

– Kävimme useita kertoja tapaamassa myyjää. Saimme tietää, kuinka monta alaikäistä hän voi tuoda paikalle. Saimme kuulla myös hinnan ja sen, mitä tytöt olivat valmiita tekemään. Esitimme nämä todisteet poliisille, Phil kertoo.

Poliisin kanssa yhteistyötä tekevä Destiny Rescue -järjestö toimii lahjoitusten turvin. Työtä riittää. Phil kertoo, että seksin ostajat etsivät yhä nuorempia kumppaneita, käytännössä lapsia. 18-vuotias on jo monelle vanha.

Ja kysyntä luo tarjontaa köyhässä maassa. Filippiineillä jopa lapsia on helppo saada mukaan rehottavaan seksikauppaan.

Viime vuonna pelkästään meidän ryhmämme pelasti 500 lasta. Destiny Rescue -järjestön työntekijä Phil

Manilalaisella huvilalla kaupiteltavat lapset ovat osa kansainvälistä ihmiskauppaa, joka on maailman kolmanneksi suurin laiton bisnes huume- ja asekaupan jälkeen. YK:n kansainvälinen työjärjestö ILO arvioi (siirryt toiseen palveluun), että kansainväliseen ihmiskauppaan liittyvä seksityö tuottaa rikollisille vuodessa lähes sata miljardia dollaria eli lähes 90 miljardia euroa.

YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Filippiineillä jopa satatuhatta alaikäistä on pakotettu seksityöhön.

– Viime vuonna pelkästään meidän ryhmämme pelasti 500 lasta. Neljän viime kuun aikana olemme pelastaneet 200 lasta, Phil kertoo.

Poliisikomentaja Samuel Minan (kuvassa vasemmalla) mukaan seksikaupan laajuus Filippiineillä johtuu muun muassa siitä, että maa on suosittu turistikohde, jossa puhutaan englantia. Kirsi Crowley

Filippiinien poliisin päämajassa Camp Cramessa poliisikomentaja Samuel Mina jakaa kokouksessa isoja konepistooleja. Poliisin naisten ja lasten suojeluosasto on todentanut Destiny Rescuen antamat tiedot. Mina jakaa tehtävät poliiseille.

– Tämä on tuttu juttu meille kaikille. Tyttöjä tarjotaan seksipalveluihin 4 000–5 000 peson (65–85 euron) hintaan riippuen tytön ulkonäöstä, Mina kertoo joukolle.

Ratsian on määrä alkaa allasjuhlissa heti, kun Philin setelitukku on vaihtanut omistajaa. Poliisi on merkinnyt setelit, jotta ne voivat toimia todistusaineistona.

– Parittaja Nash saa maksun asiakkailta. Hän ottaa siitä 20 euron välityspalkkion ja antaa sitten loppusumman tytöille, Mina sanoo.

Minan osasto jalkautuu kentälle etsimään seksikauppiaita vinkkien perusteella pari kolme kertaa viikossa. Ratsioita tehdään 2–3 kertaa kuussa.

Enemmänkin voisi tehdä, mutta rahkeet eivät riitä. Pulaa on niin ajasta, työntekijöistä kuin autoista.

Filippiinien poliisi tekee ratsioita lähes viikoittain. Sekään ei riitä. Kirsi Crowley

Joukko ryhmittyy asentoon pihalle ja rukoilee konepistoolit olallaan. Hartaan katolisessa maassa kaiken tärkeän aluksi tehdään ristinmerkki. Sitten parin tunnin matka valkoisissa minibusseissa Manilan laidalle alkaa.

Epäilty parittaja Nash ja tytöt odottavat asiakkaita yksityisellä huvilan uima-altaalla Bacoorissa Manilan suurkaupungin laitamilla.

Bacoorin katuja reunustavat kuutiomaiset betonitalot, pylväästä toiseen notkuvat sähköjohtojen ryppäät ja pienet kioskit. Auringon laskettua tiellä on pilkkopimeää.

Alueella ei elä rahakasta väkeä, ja siksi seksikauppiaiden on helppo piiloutua tänne.

Destiny Rescue -järjestön Philin mukana juhliin saapuu amerikkalainen kollega ja filippiiniläisiä siviilipukuisia poliiseja. Kun he tulevat uima-altaalle, kaiuttimista alkaa jytistä lasten suosima korealainen popkappale Baby Shark sähäkkänä tanssiversiona.

Teinityttö twerkkaa asiakkaiden edessä tiukoissa denimsortseissa ja bikinien yläosassa. Märkä tukka hulmuaa suortuvina kasvoilla. 14-vuotiaan tytön selkä taipuu rytmin tahdissa.

Käynnissä on kilpa siitä, kuka lähtee asiakkaan mukaan ja tienaa rahaa.

Tiedämme kaiken tämän, koska uima-altaan tapahtumat tallentuvat todisteeksi Destiny Rescuen kännykkäkameraan.

Uima-allasjuhliin tulleista tytöistä nuorin oli 14-vuotias. Kansalaisjärjestö kuvasi tapahtumat todisteeksi. Destiny Rescue -kansalaisjärjestö

Asiakkaita esittävät miehet istuvat seinustalla pöytien takana kuin tosi-tv-tuomarit. Muut tytöt seisoskelevat uima-altaassa tai istuvat muovituoleilla asiakkaiksi olettamiensa ulkomaalaisten vieraiden vieressä.

Phil ja kumppanit valitsevat kaksi tyttöä, ja seurue siirtyy makuutiloihin, pieniin huoneisiin, jotka on ahdettu täyteen kapeita kerrossänkyjä.

Sisällä Phil ojentaa rahat Nashille. Kännykkäkamerat kuvaavat, kun tämä laskee huolellisesti keltaisia 500 peson eli alle kymmenen euron seteleitä.

Nashin nimi on muutettu jutussa, sillä hänkin on nuori, vain 17-vuotias. Transvestiittipojalla on pinkki rusetti päässään, ja huulet on rajattu syvänpunaisella huulipunalla. Kireässä T-paidassa lukee Love is viral.

– Viisi, hän sanoo ja heilauttaa setelipinoa kädessään.

Viisituhatta pesoa eli alle sata euroa tytöstä.

Heti kun rahat on vaihdettu, yksi miesvieraista tarttuu Nashia olkapäistä, kertoo olevansa poliisi ja työntää hänet istumaan kerrossängyn alapedille. Toinen kiinnittää käsiraudat ja lukee pojalle pidätetyn oikeudet.

Olemme odottaneet huvilan ulkopuolella poliisijoukon kanssa. Nyt poliisi saa kutsun syöksyä sisään, ja ratsia pääsee vauhtiin.

Kun marssimme poliisien kanssa puolijuoksua kloorilta tuoksuvalle uima-allasalueelle, tytöt istuvat muovituoleissa toisiinsa liimautuneina ja kiljuen pelosta.

Alaikäiset tytöt ymmärsivät vasta hetken päästä, että poliisi kohtelisi heitä uhreina, ei rikollisina. Kirsi Crowley

Poliisikomentaja Samuel Mina ohjaa tytöt istumaan sisätilaan kapeille kerrossängyille. He kietovat allaspyyhkeet kasvojensa suojaksi kameran edessä.

Todisteista vastaava poliisi ottaa haltuunsa merkityt setelit ja alkaa järjestellä niitä.

Huoneen täyttää tyttöjen itku. Mina joukkoineen on tottunut näkyyn. Tässä tilanteessa poliisi pysyy rauhallisena, hän sanoo. Mina seisoo huoneen ovella ja puhuu isälliseen tapaan. Pikku hiljaa tytöt tajuavat, että poliisi kohtelee heitä uhreina, ei rikollisina.

Destiny Rescuen mukana tulleet sosiaalityöntekijät rauhoittelevat tyttöjä. He istuvat viereen kerrossänkyjen laidalle ja kirjoittavat ylös henkilötietoja. Kännykät kerätään pois todistusaineistoksi.

– En tiennyt, että tämä oli seksityötä. Lupaan ja vannon, etten tee tätä enää, yksi tytöistä sanoo Minalle.

– Joudummeko vankilaan, huikkaa toinen.

Kestää hetken ennen kuin tytöt ymmärtävät, että heitä ei aseteta syytteeseen.

Täällä kaupataan jonkun ihmisarvoa ja terveyttä 40 dollarilla. Destiny Rescue -järjestön työntekijä Phil

Tärkein syy lasten joutumiseen seksityöhön Filippiineillä on köyhyys. Lapsi voi tienata päivässä enemmän kuin vanhemmat viikossa.

Filippiinit on yksi monista seksiturismin kohdemaista Aasiassa. Englannin kieli ja länsimaisen kulttuurin tuttuus tekevät siitä helpon kohteen.

Seksiturismin määrästä Filippiineillä on vain arvioita. Sitä voi nähdä runsaasti muun muassa Manilan punaisten lyhtyjen alueiden baareissa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain entinen Filippiinien-suurlähettiläs Harry Thomas väitti kahdeksan vuotta sitten, että 40 prosenttia yksin Filippiineille saapuvista miespuolisista matkailijoista oli seksituristeja.

Lausunnosta nousi kohu, ja suurlähettiläs joutui pyytämään sanojaan anteeksi.

Tyttö kuvattuna kujalla Manilan slummissa helmikuussa 2019. Francis R. Malasig / EPA

Filippiineillä suuri osa seksin ostajista on oman maan kansalaisia. Ulkomaiset seksituristit ovat silti yhä iso ongelma.

– Näen heitä kaduilla, baareissa ja bordelleissa. Länsimaalaisena mietin, että meidänhän pitäisi olla koulutetumpia. Miten me taannuimme näin? Se tekee minulle miehenä kipeää, Phil sanoo.

– Bordellit eivät myöskään ole täällä sellaisia kuin Hollywood-elokuvissa. Täällä kaupataan jonkun ihmisarvoa ja terveyttä 40 dollarilla.

Filippiiniläislasten päätyminen ulkomaalaisten seksileluiksi suututtaa myös lapsia työkseen pelastavaa poliisikomentajaa.

– Ulkomaalaiset rehvastelevat täällä isoine rahoineen. Näitä lapsia houkutellaan rahalla, Mina sanoo.

Ilman Destiny Rescue -järjestöä ratsiaa uima-allasjuhliin ei olisi ehkä tehty, koska Filippiinien poliisilla ei ole tarpeeksi resursseja ihmiskaupan tutkimiseen.

Niinpä Destiny Rescue on tiedonhankintatyönsä lisäksi myös järjestänyt ja maksanut valkoiset minibussit, joilla poliisi ja sosiaalityöntekijät ovat päässeet paikalle.

Valmisteluvaiheessa järjestö jalkautuu kadulle ja etsii seksikauppiaita. Järjestö saa vinkkejä kentältä, ja sen työntekijät esiintyvät Philin tavoin seksin ostajina. He taltioivat tapaamisiaan epäiltyjen parittajien kanssa poliisia varten.

Kukaan ei saa epäillä heitä. Pitää käyttää koodisanoja, osata puhua oikeanlaista kieltä, jotta voittaa luottamuksen.

Phil joutuu roolissaan toimimaan kuin seksituristit. Samalla hän altistaa itsensä katseille, jotka kohdistuvat sellaisiin keski-ikäisiin ulkomaalaisiin miehiin, jotka liikkuvat nuorien tyttöjen kanssa Manilan kaduilla. Phil on valmennettu työhönsä, mutta se ei silti ole helppoa.

– Kun myöhemmin käyn läpi nauhoituksia ja videokuvia, on järkyttävää nähdä meidät siinä roolissa, mutta se on välttämätön paha työssämme, Phil sanoo.

Salapoliisityön lisäksi järjestö myös lobbaa lainsäätäjiä ja tuomioistuimia, jotta paitsi lapsiuhrit, myös heidän perheensä saisivat tukea.

Tytöt kertovat usein haluavansa auttaa perhettään ansaitsemalla rahaa, koska äiti tai isä on sairaana, sanoo Destiny Rescue -järjestön Phil. Kirsi Crowley

Huvilassa Manilan laitamilla tytöt istuvat sängyillä kuin kömpelöt teini-ikäiset ylipitkine raajoineen. Hetkeä aiemmin he ovat kiemurrelleet asiakkaiden edessä itsevarmoin elein.

Tytöt vannovat silmät kirkkaina, että eräs ystävä oli pyytänyt heitä mukaan syntymäpäiväjuhliin uimaan ja tanssimaan. Ja että juhlat olisivat ilmaiset.

He esiintyvät tässä jutussa nimettöminä, koska ovat alaikäisiä ja seksikaupan uhreja.

Kerrossängyllä istuva 14-vuotias kiistää, että hän olisi tiennyt tulevansa seksityöhön.

– Lopetin koulunkäynnin ja asun äitini kanssa. Äidillä on pieni kioski. Minulla ei ole rahaa. Tapaan paljon kavereita kadulla ja siten tulin tännekin, tyttö kertoo.

Nyt hän pelkää, että sosiaalityöntekijät vievät hänet lastenkotiin.

Poliisi ja kansalaisjärjestön edustajat esiintyvät valeostajina. Merkittyjä seteleitä käytetään ratsiassa todistusaineistona. Kirsi Crowley

Phil arvioi illan keikan olleen tyypillinen. Hän on tottunut operaatioissa pelastettujen tyttöjen reaktioihin.

– Jopa 14-vuotiaat ja usein 12-vuotiaatkin tietävät tarkkaan, miksi he ovat täällä, sanoo Phil.

Käteen jäävä 30 euroa illasta on kaupattaviksi joutuneille iso raha. Joillakin kaduilla lapset myyvät itseään jopa alle viidestä eurosta. Sekin on merkittävä summa, jos kotona kukaan ei tienaa. Sillä saa vauvalle maitoa.

Tyttöjen kertomuksissa toistuu usein umpikujamainen tilanne.

– Heidän äitinsä tai isänsä on sairas, ja tyttö haluaa auttaa tienaamalla. 13–14-vuotiaille ei ole tarjolla juuri mitään työtä. Niinpä he putoavat helposti ansaan, jossa pahat ihmiset odottavat, Phil sanoo.

Nämä vakuuttavat tytöille, että seksityö on helppoa. Se saadaan kuulostamaan normaalilta ja oikeutetulta.

Philin mukaan tytöt eivät siksi usein kiitä pelastajiaan. Vaikka poliisi kohtelee tyttöjä uhreina ja nämä päätyvät tilastoihin seksikauppaan pakotettuina, Philin mukaan moni tyttö katsoo päättäneensä vapaaehtoisesti mukaan lähdöstä.

Hän ei kuitenkaan usko, että köyhien perheiden lapset todella tekisivät seksityötä omasta halustaan. Valinnanvaraa on vain päätöksessä siitä, hyväksyykö tietyn työtarjouksen vai hylkääkö sen ja sinnittelee ilman rahaa.

Parittajaksi epäilty Nash seisoo käsiraudoissa pienen huoneen nurkassa. Poika värisee kuin vilusta. Sosiaalityöntekijä tuo hänelle pyyhkeen. Sen alta jäävät pilkottamaan ihoon tatuoidut kuvat rukoilevista käsistä ja rukousnauhasta.

Nash pysyy rauhallisena kuin olisi aina osannut odottaa, että jää jonain päivänä kiinni.

– En tiennyt, että tämä oli rikos. Muut tekevät sitä joka tapauksessa, hän sanoo olkaansa kohauttaen.

Nuoren parittajan mukaan tyttöjen välittäminen on helppo tapa tienata. Kun asiakas etsii nuoria tyttöjä, verkosto auttaa. Kirsi Crowley

Nash on vain yksi tekijä ihmiskaupan vyyhdissä. Hän kertoo oppineensa työn kavereiltaan, jotka tekevät samaa. Kauppaajat tekevät yhteistyötä ja tilaavat tyttöjä toisiltaan keikoille. Tämä on helppo keino tienata, kotiväellä ei ole rahaa, Nash sanoo.

Nashin työnä on pitää yhteyttä asiakkaaseen ja hankkia tytöt kontakteiltaan.

Sosiaalityöntekijät ohjaavat tytöt autoihin, ja heidät viedään poliisilaitokselle. Phil ja hänen kollegansa katselevat sivusta.

– En enää muista, kuinka monta pelastusoperaatiota olemme tehneet viiden viime vuoden aikana, ehkä yli tuhat. Ongelma ei poistu vaan muuttuu, Phil sanoo.

Kun Destiny Rescue -järjestön työntekijät pääsevät yhden rikollisryhmän jäljille, he löytävät toisen.

– Niiden toimintamallit muuttuvat. Ne tietävät, että kaltaisemme ryhmät ja poliisi ovat niiden perässä.

Destiny Rescue -järjestö auttaa poliisia järjestämällä ratsiaan autot ja tekemällä tiedustelutyön. Destiny Rescue

Nyt Phil on lähdössä yön selkään toiselle keikalle hankkimaan tietoa seuraavasta kohteesta. Jossain Manilan yössä joku myy taas alaikäisiä. Hänellä on jo kiire.

Philia ajaa eteenpäin myös muisto keikasta, jossa hän ei onnistunut pelastamaan lapsia.

– Saavuimme paikalle liian myöhään, olimme yhä tiedusteluvaiheessa. Mutta kauppaajat surmasivat tytöt, hän sanoo.

– Se on minulle jatkuva muistutus siitä, että emme voi pysähtyä ihailemaan aikaansaannoksiamme. Meidän täytyy jatkaa seuraavaan projektiin heti ja tehdä työmme perusteellisesti.

Etsijöiden työtä vaikeuttaa seksityön siirtyminen kadulta sosiaaliseen mediaan. Tapaamisia järjestetään muun muassa Facebookin kautta. Toiminnassa käytetään myös Airbnb:n tapaisia vuokra-asuntosovelluksia.

– Nämä rikolliset kokeilevat kaikkia keinoja pysyäkseen salassa.

Poliisilaitoksella tytöt istuvat lattialla ja syövät heille tarjottua pikaruokaa. He nousevat vuorotellen valokuvattavaksi poliisiraporttia varten. Ilmapiiri on jo rauhallinen. Tytöt tietävät nyt, että heitä ei rangaista.

Seksikaupasta pelastetut tytöt toimitetaan turvakotiin, jossa heille pitäisi antaa tukea. Resurssipulan takia moni heistä päätyy takaisin köyhyyteen ja kadulle. Kirsi Crowley

Poliisien toimiston lattialla kassissa pirisee ahkeraan lasten poplaulu Baby Shark. Laukussa ovat tyttöjen kännykät. Ehkä siellä soittelee jonkun äiti. Tänä yönä tytöt eivät palaa kotiin.

Aamulla heidät viedään hammaslääkäriin, jossa heidän ikänsä tarkistetaan hampaista. Sitten heidät viedään sosiaaliviranomaisten turvakotiin.

Lain mukaan heille pitäisi järjestää auttavaa toimintaa. Tämä toteutuu kuitenkin vain harvoin. Laitoksissa lapset joutuvat usein vain oleskelemaan ilman ohjelmaa viikkojen tai jopa kuukausien ajan.

Sekä poliisi että Destiny Rescue -järjestö tietävät, että osa tytöistä päätyy myöhemmin taas kadulle.

Sinne päätyy luultavasti myös Nash. Hän joutuu todennäköisesti lakia rikkoneille nuorille tarkoitettuun turvakotiin, käytännössä kaltereiden taa, mutta aikanaan hän pääsee ulos.

Nashin pelastaa elinkautiselta vankeusrangaistukselta se, että hän on vielä 17-vuotias ja alaikäinen itsekin.

